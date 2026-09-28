του Νεκτάριου Διατσίδη

Μπροστά στους συμπατριώτες του, ο Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) σφράγισε τον πρώτο του Τίτλο στο WorldSBK (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike) με τρεις δεύτερες θέσεις στον Ιταλικό Γύρο. Η φετινή παρουσία του Bulega είναι σχεδόν αψεγάδιαστη, με 26 νίκες, παρουσία στο βάθρο και στους 30 Αγώνες της σεζόν και προβάδισμα 133 βαθμών έναντι του συναθλητή του, Iker Lecuona.

Αγώνας Superpole: Ο Lecuona κυριαρχεί

Ο Lecuona προηγήθηκε και στους 10 γύρους μέχρι την καρό σημαία, κατακτώντας την πρώτη νίκη της καριέρας του στον Αγώνα Tissot Superpole . Ο Nicolo Bulega , έχοντας επιλέξει το πιο μαλακό πίσω ελαστικό SCQ, άσκησε συνεχή πίεση στα πρώτα στάδια του Αγώνα. Ο Bulega κατάφερε για λίγο να περάσει στην 1η θέση με μια κίνηση στη Στροφή 11. Ο Lecuona , όμως, αντέδρασε αμέσως και πέρασε από την εσωτερική στην τελευταία στροφή, ανακτώντας την πρωτοπορία. Από εκεί και έπειτα, ο Ισπανός αύξησε σταδιακά τη διαφορά και διατήρησε σταθερό ρυθμό, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Bulega .

προηγήθηκε και στους 10 γύρους μέχρι την καρό σημαία, κατακτώντας την πρώτη νίκη της καριέρας του στον . Ο , έχοντας επιλέξει το πιο μαλακό πίσω ελαστικό SCQ, άσκησε συνεχή πίεση στα πρώτα στάδια του Αγώνα. Ο κατάφερε για λίγο να περάσει στην 1η θέση με μια κίνηση στη Στροφή 11. Ο , όμως, αντέδρασε αμέσως και πέρασε από την εσωτερική στην τελευταία στροφή, ανακτώντας την πρωτοπορία. Από εκεί και έπειτα, ο Ισπανός αύξησε σταδιακά τη διαφορά και διατήρησε σταθερό ρυθμό, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα μπροστά από τον . Ο Alberto Surra (Motocorsa Racing) μετέτρεψε την εκκίνηση από την πρώτη σειρά σε ένα παρθενικό βάθρο στο WorldSBK. Ο 22χρονος δέχθηκε διαρκή πίεση και στους 10 γύρους, με τον Yari Montella (Barni Spark Racing Team) να επιχειρεί τελικά την επίθεσή του στη Στροφή 11, στα τελευταία στάδια του Αγώνα. Ο Surra, όμως, κράτησε τη γραμμή του και την ψυχραιμία του, περνώντας ξανά στην επόμενη στροφή και ανακτώντας την 3η θέση, για να πανηγυρίσει το πρώτο του βάθρο στην κατηγορία Superbike.

Αποτελέσματα Αγώνα Superpole

Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +2,005’’ Alberto Surra (Motocorsa Racing) +5,314’’

Τα στιγμιότυπα του Αγώνα 2

Ο Iker Lecuona #7 (Aruba.it Racing – Ducati) ξεκίνησε από την pole position και προηγήθηκε και στους 23 γύρους, ολοκληρώνοντας ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Ο Ισπανός πέτυχε την πρώτη τριπλή επιτυχία της καριέρας του, καθώς ήταν επικεφαλής σε κάθε γύρο και των τριών Αγώνων στην Cremona.

Ο Bulega #11 χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την αρχική επίθεση του Alberto Surra (Motocorsa Racing) στον πρώτο τομέα. Στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε στη 2η θέση, με περίπου μισό δευτερόλεπτο να τον χωρίζει από τον Lecuona, πριν η διαφορά αυξηθεί στο 1 δευτερόλεπτο.

Ο Yari Montella #5 (Barni Spark Racing Team) ξεκίνησε 4ος και στον 3ο γύρο επιτέθηκε στον Alberto Surra , ανεβαίνοντας στις θέσεις του βάθρου. Μετά την πτώση του στον Αγώνα 1, ο Montella αντέδρασε δυναμικά και κατέκτησε το 14ο βάθρο του στη φετινή σεζόν.

#5 (Barni Spark Racing Team) ξεκίνησε 4ος και στον 3ο γύρο επιτέθηκε στον , ανεβαίνοντας στις θέσεις του βάθρου. Μετά την πτώση του στον Αγώνα 1, ο αντέδρασε δυναμικά και κατέκτησε το 14ο βάθρο του στη φετινή σεζόν. Ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) τερμάτισε 4ος, ως ο κορυφαίος αναβάτης που δεν αγωνίζεται με Ducati, μετά από 23 γύρους. Ο Lowes δέχθηκε πίεση από τον αδελφό του, Sam (ELF Marc VDS Racing Team), ο οποίος είχε πτώση στη Στροφή 13 στα μισά του Αγώνα. Με τρεις τερματισμούς στην πρώτη εξάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Alex Lowes είχε μια σταθερή παρουσία στην Cremona.

(bimota by Kawasaki Racing Team) τερμάτισε 4ος, ως ο κορυφαίος αναβάτης που δεν αγωνίζεται με Ducati, μετά από 23 γύρους. Ο δέχθηκε πίεση από τον αδελφό του, (ELF Marc VDS Racing Team), ο οποίος είχε πτώση στη Στροφή 13 στα μισά του Αγώνα. Με τρεις τερματισμούς στην πρώτη εξάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο είχε μια σταθερή παρουσία στην Cremona. Ο Jake Dixon (Honda HRC) κατέκτησε την καλύτερη θέση της καριέρας του στο WorldSBK, τερματίζοντας 6ος. Ο rookie είχε μια δύσκολη σεζόν, ενώ συνεχίζει να αναρρώνει από σοβαρό τραυματισμό στον καρπό, όμως στην Cremona έδειξε πολύ καλή αγωνιστική εικόνα, κατακτώντας βαθμούς και στους τρεις Αγώνες. Ήταν το καλύτερο Σαββατοκύριακο της Honda στη φετινή σεζόν.

Στιγμιότυπα Πρωταθλήματος

Ο Bulega σφράγισε τον πρώτο του Τίτλο στο WorldSBK, 6 Αγώνες πριν από το τέλος της σεζόν, έχοντας προβάδισμα 133 βαθμών έναντι του Lecuona .

σφράγισε τον πρώτο του Τίτλο στο WorldSBK, 6 Αγώνες πριν από το τέλος της σεζόν, έχοντας προβάδισμα 133 βαθμών έναντι του . Το προβάδισμα του Montella στην 3η θέση της βαθμολογίας αυξήθηκε στους 43 βαθμούς, μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο που περιλάμβανε τέσσερις πτώσεις.

στην 3η θέση της βαθμολογίας αυξήθηκε στους 43 βαθμούς, μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο που περιλάμβανε τέσσερις πτώσεις. Τα αποτελέσματα της Barni Spark Racing Team στον Ιταλικό Γύρο ήταν αρκετά για να της χαρίσουν τον Τίτλο στο Πρωτάθλημα Ανεξάρτητων Ομάδων.

Οι δηλώσεις των Πρωταγωνιστών

1ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Αυτό που βρήκαμε την Παρασκευή με τη μοτοσυκλέτα μου έδωσε αυτοπεποίθηση. Οδήγησα ήρεμα, οδήγησα δυνατά και μπορούσα να παλέψω. Και στη συνέχεια κέρδισα και τους δύο Αγώνες της Κυριακής. Ήταν υπέροχο, γιατί δεν περίμενα να έχω τόσο μεγάλη διαφορά από τον Nicolò. Για να είμαι ειλικρινής, ο Nicolo είχε φυσικά το μυαλό του στο να τερματίσει τον Αγώνα και να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά ακόμη κι έτσι δυσκολεύτηκε αρκετά, ενώ εγώ ήμουν πολύ δυνατός. Το απολαμβάνω πραγματικά, οπότε ευχαριστώ την ομάδα, γιατί έκανε εξαιρετική δουλειά».

2ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν αρκετά συναισθηματικό, γιατί υπήρχε η πιθανότητα να κλείσουμε το πρωτάθλημα και ήταν δύσκολο να διαχειριστώ όλη αυτή την πίεση. Στο τέλος, όμως, τα καταφέραμε και είμαι πολύ χαρούμενος. Ειδικά μετά την Παρασκευή, όταν είχα δύο πτώσεις. Ήταν δύσκολα. Πριν από τον Αγώνα σήμερα σκεφτόμουν: “Εντάξει, μην πέσεις, μην κάνεις καμία ανοησία, απλώς φέρε τη μοτοσυκλέτα μέχρι την καρό σημαία”. Έπρεπε να σκέφτομαι πολύ σήμερα και στο τέλος, μετά την καρό σημαία, άρχισα να κλαίω. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή».

3ος – Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

«Μετά τις δυσκολίες αυτού του Σαββατοκύριακου, ήταν σημαντικό να έχουμε μια τέτοια Κυριακή. Πρέπει να πετύχουμε τον στόχο μας, γιατί θέλουμε να παραμείνουμε στη μάχη για την 3η θέση του Πρωταθλήματος και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε περιθώριο για πολλά λάθη. Σήμερα το πρωί ξεκίνησα στον Αγώνα Superpole προσπαθώντας απλώς να ξαναβρώ την αυτοπεποίθησή μου με τη μοτοσυκλέτα και τελικά πάλευα ξανά για την 3η θέση. Στον Αγώνα 2 ήθελα να προσπαθήσω να διεκδικήσω το βάθρο και τα καταφέραμε. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τον εαυτό μου και φυσικά και για την ομάδα μου».

Αποτελέσματα Αγώνα 2

Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +8,590’’ Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +12,724’’ Alberto Surra (Motocorsa Racing) +13,914’’ Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +17,159’’ Jake Dixon (Honda HRC) +20,917’’

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 602 βαθμοί Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) – 469 Yari Montella (Barni Spark Racing Team) – 333 Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) – 376 Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) – 383 Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) – 409

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: AllPdfs-4