του Νεκτάριου Διατσίδη

Καθώς οι χειμερινές Δοκιμές συνεχίζουν να διαμορφώνουν τις πρώιμες προετοιμασίες για το WorldSBK 2026, οι ομάδες και οι αναβάτες ολοκλήρωσαν δύο παραγωγικές ημέρες δοκιμών στην Jerez. Η προσοχή πλέον στρέφεται στις επόμενες χειμερινές δοκιμές, με το Circuito de Jerez – Ángel Nieto να φιλοξενεί άλλο ένα τεστ στις 21-22 Ιανουαρίου 2026, ακολουθούμενο από δύο ακόμη ημέρες στο Autodromo Internacional do Algarve στις 28-29 Ιανουαρίου 2026.

Βασικά σημεία από τη 2η ημέρα

Ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) ήταν ταχύτερος με χρόνο 1’37.824, έναν γύρο συγκρίσιμο με τον αγωνιστικό ρυθμό του στον Ισπανικό Γύρο του 2025.

Ο Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) συνέχισε να εντυπωσιάζει με την Yamaha, κατακτώντας τη 2η θέση μόλις 0.234 δευτ. πίσω από τον Lowes καθώς συνεχίζει να προσαρμόζεται στην Yamaha R1.

Ο Michael van der Mark (BMW) τερμάτισε 3ος με 1’38.125 μετά από 72 γύρους.

Ο Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) δοκίμασε ένα νέο ψαλίδι και δεύτερη μοτοσυκλέτα δοκιμών, κλείνοντας τη μέρα στην 4η θέση.

Οι Danilo Petrucci και Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) εργάστηκαν πάνω σε ένα πρόγραμμα δοκιμών με νέο τεχνικό επιτελείο, τερματίζοντας στην 5η και 8η θέση αντίστοιχα.

Ο Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) ολοκλήρωσε την πρώτη του ημέρα δοκιμών με τον νέο Διευθυντή ομάδας Uri Pallares, τερματίζοντας 6ος καθώς η ομάδα δοκίμασε νέα εξαρτήματα και ρυθμίσεις.

Ο Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) είχε μια παραγωγική ημέρα, τερματίζοντας 7ος και συνεχίζοντας την προσαρμογή του στην Yamaha R1.

Η Honda HRC επικεντρώθηκε στην εξοικείωση των Somkiat Chantra και Jake Dixon, οι οποίοι ολοκλήρωσαν συνολικά πάνω από 120 γύρους, με τον Dixon να έχει δύο ακίνδυνες εξόδους στη στροφή 2 και στη στροφή 5.

Στην WorldSSP, ο Jeremy Alcoba (Kawasaki WorldSSP Team) ήταν ο ταχύτερος με 1’42.167.

Αναλυτικά οι χρόνοι και λεπτομέρειες των WorldSBK στην Jerez:

Το καλύτερο κράτημα της πίστας το απόγευμα επέτρεψε στον Alex Lowes να σημειώσει 1’37.824 στον 45ο γύρο του, εξασφαλίζοντας τον ταχύτερο χρόνο των δοκιμών για τη bimota by Kawasaki Racing Team.

Μια ιδιαίτερα ενθαρρυντική ημέρα για τον Xavi Vierge, που συνέχισε την ταχεία πρόοδό του με την Pata Maxus Yamaha, μένοντας μόλις 0.234 δευτ. από τον Lowes.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δοκιμών επέτρεψε στον Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) να αξιολογήσει ένα νέο ψαλίδι και να δουλέψει με δύο μοτοσυκλέτες δοκιμών. Ολοκλήρωσε τη 2η ημέρα στην 4η θέση, μόλις 0.311 δευτ. από τον κορυφαίο χρόνο.

Το δίδυμο της BMW, Danilo Petrucci και Miguel Oliveira, δούλεψε με ένα δομημένο πρόγραμμα υπό την καθοδήγηση νέου τεχνικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του crew chief Andrew Pitt. Ο Petrucci τερμάτισε 5ος, ενώ ο Oliveira ολοκλήρωσε 73 γύρους και βρέθηκε στην 8η θέση.

Μια θετική πρώτη συνεργασία μεταξύ του Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) και του νέου crew chief Uri Pallares, ο οποίος πρόσφατα μετακινήθηκε από τη Yamaha. Ο Bassani ανέβηκε στην 6η θέση, δείχνοντας έντονη πρόοδο.

Η Honda HRC επικεντρώθηκε στη δημιουργία μιας σταθερής βάσης, με τους Somkiat Chantra και Jake Dixon να ολοκληρώνουν στη 10η και 12η θέση αντίστοιχα.

Μια ισχυρή επίδοση από τον Jeremy Alcoba έφερε τον αναβάτη της Kawasaki WorldSSP Team στην κορυφή της κατηγορίας WorldSSP με 1’42.167.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά: BThursday November 27th5