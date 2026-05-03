του Νεκτάριου Διατσίδη

Ιστορία γράφτηκε στον 1ο Αγώνα στην πίστα Balaton Park Circuit, με τον Nicolo Bulega να πετυχαίνει τη 14η συνεχόμενη νίκη του στο WorldSBK. Ο Ιταλός συνέχισε το τέλειο ξεκίνημα της σεζόν, οδηγώντας την Aruba.it Racing – Ducati σε ένα 1-2, με τον Iker Lecuona να ανεβαίνει από την τρίτη σειρά της εκκίνησης και να τερματίζει στη 2η θέση.

Στιγμιότυπα Κατατακτηρίων Superpole

Ο Bulega συνέχισε την επιτυχία του στις Κατατακτήριες Superpole, κάνοντας τέσσερις στις τέσσερις εμφανίσεις στην 1η θέση στη φετινή 15λεπτη διαδικασία. Αφού ακολούθησε τον Bulega στα πρώτα λεπτά, ο Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο WorldSBK θέση στην πρώτη σειρά, μπροστά από τον Yari Montella. Ο αναβάτης της Barni Spark Racing Team βρέθηκε στην πρώτη σειρά για τρίτη φορά φέτος.

Ο Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) προηγείται της δεύτερης σειράς εκκίνησης. Ο Iker Lecuona είχε αρχικά προκριθεί 5ος, αλλά δέχθηκε ποινή τριών θέσεων για αργή οδήγηση και αναγκάστηκε να ξεκινήσει τον Αγώνα 1 από την 8η θέση.

Η διαδικασία είχε αρκετά συμβάντα, με πτώσεις των Danilo Petrucci και Stefano Manzi να προκαλούν κίτρινες σημαίες στα τελευταία λεπτά, γεγονός που εμπόδισε κάποιους αναβάτες να βελτιώσουν τους χρόνους τους.

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’38.094s

2. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +0.608s

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.625s



Στιγμιότυπα Αγώνα 1

Ξεκινώντας από την pole position, ο Bulega οδήγησε μπροστά από την αρχή μέχρι το τέλος, εξασφαλίζοντας τη 10η νίκη του στη σεζόν. Ο αναβάτης της Ducati είχε προβάδισμα άνω του ενός δευτερολέπτου μετά τον πρώτο γύρο και πάνω από τέσσερα δευτερόλεπτα όταν ο Lecuona ανέβηκε στη 2η θέση. Από τον 8ο γύρο και μετά, ο Bulega διαχειρίστηκε τον ρυθμό του και κράτησε άνετη διαφορά μέχρι την καρό σημαία, έχοντας προηγηθεί και στους 21 γύρους και σημειώσει τον ταχύτερο γύρο.

Ο Lecuona, ξεκινώντας από την 8η θέση, ανέβηκε δύο θέσεις στον πρώτο γύρο, άλλη μία στον δεύτερο, και πέρασε τους Miguel Oliveira, Yari Montella και Alberto Surra σε διαδοχικούς γύρους, φτάνοντας στη 2η θέση στον 7ο γύρο.

Ο Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) πέρασε το πρώτο τρίτο του Αγώνα παλεύοντας με ανεξάρτητες ομάδες της Ducati πριν ανέβει στις θέσεις του βάθρου και διατηρήσει σταθερό ρυθμό. Ολοκλήρωσε τον Αγώνα με διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου από τους αναβάτες που τον ακολουθούσαν, με επικεφαλής το δίδυμο της Barni Spark Racing Team, Montella και Alvaro Bautista.

Ο Alex Lowes συνέχισε τη σταθερή του αρχή στη σεζόν με την έβδομη παρουσία του στην πρώτη εξάδα για την bimota by Kawasaki Racing Team, έχοντας δώσει δυνατή μάχη άμυνας απέναντι στον Bautista. Ο Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) τερμάτισε μπροστά από τον Surra (Motocorsa Racing) στην 7η θέση.

Εξέλιξη πρωταθλήματος

Ο Bulega αύξησε τη διαφορά του στην κορυφή του πρωταθλήματος στους 74 βαθμούς από τον Lecuona, ενώ μια ποινή για πρόωρη εκκίνηση κόστισε βαθμούς στον Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), ο οποίος τερμάτισε 9ος. Ο Lowes, 3ος στη βαθμολογία, βρίσκεται πλέον 4 βαθμούς μπροστά από τον Oliveira.

Με 10 νίκες σε 10 Αγώνες, η Ducati προηγείται κατά 106 βαθμούς της Βimota στην κατάταξη κατασκευαστών.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Δεν ήταν κακή μέρα, αλλά δεν οδηγώ πολύ φυσικά σε αυτή την πίστα. Σε ορισμένα σημεία πρέπει να σκέφτομαι πολύ τι κάνω και αυτό είναι λίγο δύσκολο. Στο τέλος όμως κερδίσαμε άλλον έναν Αγώνα, κάτι που είναι απίστευτο. Δουλέψαμε σκληρά με την ομάδα μετά από χθες, γιατί δεν είχα την καλύτερη αίσθηση και σήμερα ήταν πολύ καλύτερα. Το να πετύχω αυτό το σερί νικών είναι κάτι ξεχωριστό. Είμαι περήφανος και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Είναι σαν όνειρο να οδηγώ για την Ducati, με μια τόσο ανταγωνιστική μοτοσυκλέτα και να πετυχαίνω αυτά τα αποτελέσματα με αυτή την ομάδα και αυτή τη μάρκα».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Σήμερα ήταν δύσκολα. Το πρωί χάσαμε τον προσανατολισμό μας γιατί δοκιμάσαμε διαφορετικά πράγματα στη μοτοσυκλέτα και ακόμη και μετά τις αλλαγές από τις ΕΔ3 και τις Κατατκτήριες Superpole δεν ένιωθα άνετα. Χθες ένιωθα καλύτερα, οπότε είμαι λίγο απογοητευμένος με την 5η θέση στις Κατατκτήριες Superpole. Στον Αγώνα έχασα λίγο χρόνο στους πρώτους γύρους, αλλά είχα τον ρυθμό για να παλέψω με τον Nicolo σήμερα, κάτι που είναι θετικό. Οι προσπεράσεις μου ήταν καλές και ο ρυθμός δυνατός από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα εστιάζουμε στο αύριο. Ξεκινώντας από την 5η θέση, ο στόχος είναι να βρεθώ στην πρώτη σειρά στον Αγώνα Superpole και μετά να παλέψω ξανά για τις κορυφαίες θέσεις».

3ος – Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

«Κάναμε ένα καλό βήμα για τις Κατατακτήριες Superpole, αλλά δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε έναν πλήρη γύρο λόγω των κίτρινων σημαιών. Η εκκίνηση από τη δεύτερη σειρά είναι πάντως καλή θέση. Είχα δυνατό ξεκίνημα στον Αγώνα, αλλά έχασα χρόνο στους πρώτους γύρους. Στο τέλος ήταν ένας δύσκολος Αγώνας, αλλά κατάφερα να εξασφαλίσω την 3η θέση και να δημιουργήσω διαφορά από τους πίσω. Επικεντρώθηκα στον ρυθμό μου και στον έλεγχο της κατάστασης. Συλλέξαμε επίσης σημαντικά δεδομένα για αύριο. Αν μπορέσω να παλέψω ξανά για το βάθρο και στους δύο Αγώνες, θα φύγω από το Balaton πολύ ικανοποιημένος».

Αποτελέσματα Αγώνα 1

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +2.538s

3. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +12.584s

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +14.077s

5. Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +15.032s

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +15.781s

Ταχύτερος γύρος: Nicolo Bulega (Ducati), 1’38.783s – νέο ρεκόρ γύρου

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: