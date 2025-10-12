του Νεκτάριου Διατσίδη

Με 5 Αγώνες να απομένουν, ο Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) είχε μια σχεδόν τέλεια ημέρα στην πίστα του Estoril. Ένα ρεκόρ γύρου στην περίοδο του Tissot Superpole ακολούθησε από την 20ή του νίκη στη σεζόν.

Στιγμιότυπα Superpole

Έχοντας ήδη σπάσει το ρεκόρ γύρου στις Ελεύθερες Δοκιμές, ο Razgatlioglu το έσπασε ξανά κατά τη διάρκεια της περιόδου Superpole. Αυτή ήταν η 6η pole position του Τούρκου αναβάτη για φέτος και ήταν πάνω από ένα δευτερόλεπτο ταχύτερη από το προηγούμενο ρεκόρ.

Οι Bulega και Bautista συμπλήρωσαν την πρώτη σειρά εκκίνησης. Ήταν η πρώτη φορά φέτος που οι δύο συναθλητές της Aruba.it Racing – Ducati προκρίθηκαν μαζί στην πρώτη σειρά.

Ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) πέρασε οριακά τον Xavi Vierge (Honda HRC) για την 4η ταχύτερη επίδοση, ενώ ο Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha), που ακολούθησε τον Bulega στον ταχύτερο γύρο του, πήρε την 6η θέση.

Τραυματισμοί απέκλεισαν τους Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) και Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) από το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου.

Αποτελέσματα Superpole

1.Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’34.203s

2.Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +0.346s

3.Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0.960s



Στιγμιότυπα 1ου Αγώνα

Ένα περιστατικό με πέντε αναβάτες στη στροφή 1 προκάλεσε την κόκκινη σημαία στον Αγώνα. Ενεπλάκησαν οι Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Tarran Mackenzie (MGM BONOVO Racing), Tetsuta Nagashima (Honda HRC) και Bahattin Sofuoglu (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team).



Όταν ο Αγώνας του WorldSBK ξεκίνησε ξανά, η διάρκειά του μειώθηκε σε 20 γύρους και οι αναβάτες της Aruba.it Racing – Ducati έκαναν την καλύτερη εκκίνηση. Ο Alvaro Bautista προηγήθηκε στους δύο πρώτους γύρους — πρώτη φορά φέτος που προηγείται σε Αγώνα — ενώ ο Nicolo Bulega προσπεράστηκε από τον Razgatlioglu στον 3ο γύρο. Ο Τούρκος αναβάτης πέρασε μπροστά στον ίδιο γύρο και κράτησε την πρωτοπορία μέχρι το τέλος.

Ο ρυθμός του Bulega στα μέσα του Αγώνα έβαλε πίεση στον Razgatlioglu. Ωστόσο, ο Ιταλός είχε προβλήματα με την πρόσφυση στο μπροστινό ελαστικό στους τελευταίους γύρους και αναγκάστηκε να αρκεστεί στη 2η θέση και τους 20 βαθμούς.



Ο Bautista πέρασε τα δύο τρίτα του Αγώνα υπό πίεση. Ο Ισπανός πιέστηκε από τον Jonathan Rea για το πρώτο μισό του Αγώνα. Στον 12ο γύρο έκανε ένα λάθος στη στροφή 1 αλλά ανέκτησε τον έλεγχο και κράτησε την 3η θέση. Ο Rea τερμάτισε 6ος πίσω από τον συναθλητή του στην Pata Maxus Yamaha, Andrea Locatelli και τον Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team).

Σημαντικά Σημεία Πρωταθλήματος

Ο Razgatlioglu επεκτείνει το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα στους 41 βαθμούς από τον Bulega.

Παρά την απόσυρσή του από το Σαββατοκύριακο λόγω τραυματισμού, η σεζόν του Petrucci επιβραβεύεται με το βραβείο Καλύτερου Ανεξάρτητου Αναβάτη.

Στη βαθμολογία κατασκευαστών, η BMW είναι πλέον 1 βαθμό πίσω από την Ducati.

Δηλώσεις Πρωταγωνιστών

1ος – Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team):

«Στην αρχή του Αγώνα όλα ήταν υπό έλεγχο, αλλά στη μέση του Αγώνα ο Nicolo είχε λίγο καλύτερη πρόσφυση από μένα. Στο τέλος είχα πολύ σπινάρισμα, αλλά είχε και εκείνος. Είμαι πολύ χαρούμενος που τερμάτισα 1ος στον 1ο Αγώνα. Αύριο έχουμε δύο δύσκολους Αγώνες ακόμα και θα δώσω ξανά τον καλύτερό μου εαυτό».

2ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati):

«Δεν ήταν κακό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι αρκετό. Προσπάθησα τα πάντα, αλλά ο Toprak ήταν πραγματικά πολύ δυνατός σήμερα. Στον 1ο γύρο έχασα λίγο χρόνο και είχε ήδη απομακρυνθεί. Προσπάθησα να τον πιάσω και σχεδόν τα κατάφερα, αλλά στους τελευταίους 5 γύρους ένιωσα μεγάλη μείωση στην πρόσφυση του μπροστινού ελαστικού και ο κίνδυνος πτώσης ήταν μεγάλος, οπότε προτίμησα να πάρω τη 2η θέση. Θα προσπαθήσουμε ξανά αύριο.»

3ος – Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati):

«Σήμερα δεν έκανα κανένα λάθος, οπότε είμαι χαρούμενος. Ήταν σημαντικό να τερματίσω και να πάρω καλούς βαθμούς για το πρωτάθλημα. Έκανα καλή εκκίνηση, αλλά δεν μπορούσα να πιέσω στους πρώτους γύρους. Η μοτοσυκλέτα ήταν δύσκολη και ένιωθα λίγο σαν επιβάτης. Το μέγιστο σήμερα ήταν η 3η θέση, γιατί ο Toprak και ο Nicolo ήταν πολύ γρήγοροι. Ο ρυθμός μου δεν ήταν κακός, αλλά έμεινα ήρεμος για να ανέβω στο βάθρο. Είμαι χαρούμενος και αύριο θα προσπαθήσω να διατηρήσω την ίδια τακτική και να πάρω το μέγιστο ξανά».

Αποτελέσματα Αγώνα 1

1. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +1.948s

3. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +14.729s

4. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) +16.563s

5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +17.044s

6. Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha) +18.575s