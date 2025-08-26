του Δημήτρη Διατσίδη

Ο #65 έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, νίκες, βάθρα και ταχύτερους γύρους στην ιστορία του WorldSBK, αλλά θα βάλει τέλος στην ένδοξη καριέρα του με το πέρας της φετινής σεζόν.

Ο Jonathan Rea ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την πλήρη αγωνιστική δράση στο τέλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbike MOTUL FIM 2025. Ο πιο επιτυχημένος αναβάτης όλων των εποχών, σχεδόν με κάθε στατιστικό κριτήριο, αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του στο τέλος της χρονιάς, μετά από 18 σεζόν στο WorldSBK. Ο Βορειοϊρλανδός έσπασε ρεκόρ και έγραψε ιστορία, κατακτώντας τη θέση του ανάμεσα στους θρύλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗN HONDA: Mια εμφάνιση το 2008 πριν από πέντε σεζόν με τη Honda

Ο Rea εντυπωσίασε στη μοναδική του πλήρη σεζόν στην WorldSSP, σε σημείο που έλαβε πρόσκληση για συμμετοχή στο WorldSBK με την Hannspree Ten Kate Honda – την ομάδα του στην Supersport – στο Portimao. Μια εκκίνηση από την πρώτη σειρά και μια 4η θέση στην πρώτη του εμφάνιση ανέδειξαν το ταλέντο του. Από το 2009 αγωνίστηκε πλήρως στο WorldSBK με την ίδια ομάδα. Σε πέντε πλήρεις σεζόν με την CBR1000RR, σημείωσε 15 νίκες και 42 βάθρα, πριν ξεκινήσει μια νέα εποχή επιτυχιών το 2015 με τη μετάβαση στην Kawasaki.

Η ΟΜΑΔΑ ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ: Άνευ προηγουμένου επιτυχία με την Kawasaki

Το 2015, ο Rea μετακινήθηκε στην Kawasaki Racing Team και στη μοτοσυκλέτα ZX-10RR, η οποία είχε κατακτήσει το Πρωτάθλημα Αναβατών το 2013 με τον Tom Sykes και τερματίσει 2η το 2014. Η επιτυχία ήταν άμεση: κέρδισε τον πρώτο του Αγώνα με τα χρώματα της Kawasaki στο Phillip Island και σημείωσε 14 νίκες, κατακτώντας το πρώτο του Πρωτάθλημα – την αρχή μιας σειράς ρεκόρ. Εννέα νίκες ακολούθησαν το 2016, εξασφαλίζοντας δεύτερο σερί Τίτλο και ακολούθησαν Πρωταθλήματα το 2017, 2018, 2019 και 2020. Έγινε έτσι ο πρώτος αναβάτης στην ιστορία του WorldSBK με περισσότερους από τέσσερις Τίτλους, ξεπερνώντας τον Carl Fogarty. Συνολικά, ο Rea σημείωσε 104 νίκες και 221 βάθρα με την Kawasaki. Από το 2021 η επιτυχία περιορίστηκε, χάνοντας τον Τίτλο από τον Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) το 2021 και τον Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) το 2022 και 2023. Έτσι, ο Rea αποφάσισε να αλλάξει πρόκληση, εγκαταλείποντας το πράσινο για το μπλε.

ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ: Ο Rea μετακομίζει στην Yamaha για το 2024

Σε μια σειρά εξελίξεων που θα μείνουν στην ιστορία, ο Razgatlioglu συγκλόνισε τον κόσμο της μοτοσυκλέτας μετακινούμενος από την Yamaha στην BMW, πριν ο Rea κάνει τη δική του έκπληξη – αντικαθιστώντας τον «El Turco» στην Yamaha για τη σεζόν 2024. Ήταν δύο ταραχώδη χρόνια για τον Rea με την Yamaha R1, με αποκορύφωμα την pole position στο βρεγμένο Assen και ένα βάθρο εντός έδρας στο Donington Park – το πρώτο του με την Yamaha. Ένας τραυματισμός στις αρχές του 2025 τον άφησε πίσω και, παρότι υπήρχαν υποσχόμενες στιγμές, ο Rea δεν κατάφερε να οδηγήσει την Yamaha πίσω στις σταθερές επιτυχίες. Στα 38 του, αποφάσισε να τερματίσει την πλήρη αγωνιστική του καριέρα στο τέλος της θητείας του με την Yamaha.

ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ REA: «Δεν είναι τα ρεκόρ, τα τρόπαια ή οι νίκες. Είναι οι άνθρωποι και οι αναμνήσεις που κρατάω για πάντα»

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά του δίκτυα, ο Rea δήλωσε:

«Σκέφτομαι αυτή τη μέρα εδώ και καιρό και τελικά αποφάσισα να αποσυρθώ από την πλήρη αγωνιστική δράση. Αυτό το άθλημα ήταν τα πάντα για μένα. Από παιδί στη Βόρεια Ιρλανδία που ονειρευόταν να οδηγάει μοτοσυκλέτες, μέχρι την κορυφή του WorldSBK, κατακτώντας νίκες και Πρωταθλήματα. Είχα πάντα έναν στόχο: να κερδίζω. Αυτή η νοοτροπία με καθόρισε. Ποτέ δεν έτρεχα απλά για να συμμετέχω – έτρεχα για να είμαι ο καλύτερος. Ήρθε η ώρα να ακούσω το σώμα, το μυαλό και το ένστικτό μου. Αν δεν μπορώ να αγωνίζομαι για τη νίκη, τότε ήρθε η ώρα να σταματήσω. Έχω την ίδια αγάπη για το άθλημα όπως και την πρώτη μέρα. Είμαι απίστευτα περήφανος για όσα πέτυχα: 6 Πρωταθλήματα, πάνω από 100 νίκες, και τόσα άλλα επιτεύγματα. Αυτά είναι ρεκόρ που ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα ήταν εφικτά».

«Δεν είναι τα ρεκόρ, τα τρόπαια ή οι νίκες. Είναι οι άνθρωποι και οι αναμνήσεις που παίρνω μαζί μου. Είχα την τιμή να συνεργαστώ με απίστευτες ομάδες, χορηγούς και μηχανικούς. Σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να ζήσω το όνειρό μου. Στην οικογένειά μου, στους γονείς, αδέρφια, στη γυναίκα μου Tarsh και τα παιδιά μας Jake και Tyler – ευχαριστώ που ήσασταν το στήριγμά μου. Στους αντιπάλους μου, σας ευχαριστώ που με κάνατε καλύτερο αναβάτη. Στους θαυμαστές μου, ευχαριστώ για την υποστήριξη, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Χάρη σε εσάς έζησα την καριέρα που ονειρευόμουν. Αν και αποσύρομαι από την πλήρη αγωνιστική δράση, αυτό δεν είναι αποχαιρετισμός. Θα είμαι πάντα μέρος αυτού του αθλήματος, απλώς με διαφορετικό τρόπο. Από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Θα σας δω στο paddock».

Η YAMAHA ΔΗΛΩΝΕΙ: «Το να μαχόμαστε με έναν τέτοιο αναβάτη για Πρωταθλήματα ήταν τιμή για όλους μας… Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα στους τελευταίους τέσσερις αγώνες μαζί».

Ο Andrea Dosoli, Διευθυντής της Μονάδας Motorsport της Yamaha Motor Europe, απέτισε φόρο τιμής στην καριέρα του Rea, δηλώνοντας:

«Ο Jonathan είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος αναβάτης που έκανε αξιοσημείωτα πράγματα στα 17 χρόνια αγώνων του στο υψηλότερο επίπεδο. Πρέπει να είναι πολύ περήφανος για όσα πέτυχε – είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποιος θα φτάσει τέτοια στατιστικά ξανά σύντομα. Για πολλά χρόνια, ο Jonathan ήταν σκληρός αντίπαλος για εμάς και μας ώθησε να γίνουμε καλύτεροι. Το να παλεύουμε ενάντια σε έναν τέτοιο αναβάτη για Πρωταθλήματα ήταν τιμή για όλους μας. Τα τελευταία δύο χρόνια, δεν ήταν αντίπαλός μας, αλλά αναβάτης μας. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η κοινή μας πορεία δεν εξελίχθηκε όπως ελπίζαμε – αλλά ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, ο Jonathan παρέμεινε αφοσιωμένος στο πρότζεκτ μας. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα στους τελευταίους τέσσερις αγώνες μαζί – τίποτα δεν θα μας έδινε μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να τον δούμε ξανά στο βάθρο πριν αποσυρθεί από αυτήν την υπέροχη καριέρα στο WorldSBK. Τον ευχαριστούμε για την προσπάθεια, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή του, του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον».