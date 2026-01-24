του Δημήτρη Διατσίδη

Η 2η ημέρα του ιδιωτικού τεστ του WorldSBK, FIM Superbike World Championship του 2026 στο Circuito de Jerez – Ángel Nieto είχε βελτιωμένες συνθήκες, δίνοντας στις ομάδες και στους αναβάτες καλύτερη ευκαιρία να αξιολογήσουν τις μοτοσυκλέτες και να συλλέξουν δεδομένα ενόψει του δεύτερου ιδιωτικού τεστ στο Portimao στις 28–29 Ιανουαρίου. Ο Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) έκανε την πρώτη του εμφάνιση για τη σεζόν να μετρήσει, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο με 1’39.331.

Κύρια σημεία από την 2η ημέρα

Οι Nicolo Bulega και Iker Lecuona της Aruba.it Racing – Ducati άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις στο τεστ των WorldSBK. Ο Bulega κυριάρχησε με 1’39.331, τον ταχύτερο γύρο της περιόδου, ενώ ο Lecuona βελτιωνόταν σταθερά, ολοκληρώνοντας 6ος ταχύτερος με 1’39.979 σε 26 γύρους, παρά μια μικρή πτώση στη στροφή 5.



Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Για το πρώτο τεστ, ειλικρινά δεν ήταν τόσο άσχημα, αλλά ο καιρός δεν ήταν καλός. Η πίστα είχε πολλά βρεγμένα σημεία, οπότε κατάφερα να ολοκληρώσω μόνο 20 γύρους. Την τελευταία φορά που οδήγησα μοτοσυκλέτα πριν τον χειμώνα ήταν αυτή του MotoGP, οπότε χρησιμοποίησα αυτούς τους γύρους για να ξαναβρώ την αίσθηση της Superbike. Η πρώτη μου εντύπωση από τη νέα Ducati είναι καλή καθώς την είχα ήδη δοκιμάσει εδώ τον περασμένο Οκτώβριο. Η αίσθηση είναι θετική, αλλά είναι ακόμα καινούργια μοτοσυκλέτα, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε και να κάνουμε περισσότερους γύρους».

Οι Alex Lowes και Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) έδειξαν ανταγωνιστικό ρυθμό με την KB998 Rimini. Ο Lowes τερμάτισε 2ος με 1’39.450, μόλις 0.119 δευτερόλεπτα πίσω από τον Bulega, ολοκληρώνοντας 16 γύρους. Ο Bassani τερμάτισε 7ος με 1’40.069, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για το πρόγραμμα του 2026.

Ο Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) σημείωσε την κορυφαία επίδοση για την Yamaha με 1’39.770, τερματίζοντας 3ος και ολοκληρώνοντας 34 γύρους με έμφαση στη συνέπεια και το στήσιμο.

Ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα με 1’39.811, βελτιούμενος σταθερά σε 27 γύρους και δουλεύοντας στους βασικούς ελέγχους της αρχής της σεζόν.

Η ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team επικεντρώθηκε στην εξέλιξη. Οι Miguel Oliveira (1’40.447) και Danilo Petrucci (1’40.823) ολοκλήρωσαν 29 και 19 γύρους αντίστοιχα, συλλέγοντας κρίσιμα δεδομένα αρχής σεζόν για τη νέα M 1000 RR. Ο Δοκιμαστής Michael van der Mark πρόσθεσε επιπλέον χιλιόμετρα με 45 γύρους, τερματίζοντας 5ος ταχύτερος με 1’39.836 και υποστηρίζοντας τη βελτίωση της BMW τόσο σε αγωνιστικά όσο και σε εξελικτικά στησίματα.

Άλλοι αξιοσημείωτοι αναβάτες: Ο Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) έδειξε καλό ρυθμό με τη νέα του ZX-10RR, τερματίζοντας 11ος με 1’40.445. Ο Jake Dixon (Honda HRC) συνέχισε το χειμερινό πρόγραμμα εξέλιξης της Honda, ολοκληρώνοντας 13ος με 1’40.450 σε 29 γύρους. Ο Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) έκλεισε την ημέρα 23ος με 1’41.772 σε 43 γύρους. Ο Alberto Surra (Motocorsa Racing) έκανε επίσης το ντεμπούτο του σε δοκιμές WorldSBK, ολοκληρώνοντας τους πρώτους του γύρους με την Ducati Panigale V4R.

Αποτελέσματα 2ης ημέρας:

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’39.331

Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.119

Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +0.439

Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.480

Michael van der Mark (BMW Test Team) +0.505

Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.648

Τα πλήρη αποτελέσματα στους παρακάτω πίνακες:

