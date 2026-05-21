Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Μετά από ένα συναρπαστικό τριήμερο στην Τσεχία, το WorldSBK (MOTUL FIM Superbike World Championship) συνέχισε τη δράση του στο Autodrom Most για το Grand Prix Τσεχίας, με το αγωνιστικό σκηνικό να επιβεβαιώνει με εμφατικό τρόπο την απόλυτη κυριαρχία της Aruba.it Racing – Ducati και του Nicolo Bulega.

Κυριαρχία Bulega και ανατροπές στον πρώτο αγώνα

Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου, ο Ιταλός αναβάτης μετέτρεψε την pole position σε μία ακόμη νίκη, αν και αυτή τη φορά χρειάστηκε να δώσει σκληρή μάχη μέχρι το τέλος. Η διαδικασία διακόπηκε με κόκκινη σημαία έπειτα από σοβαρή πτώση του Danilo Petrucci στον πρώτο γύρο, με τον Ιταλό να μεταφέρεται άμεσα στο ιατρικό κέντρο και τελικά να τίθεται εκτός συνέχειας του τριημέρου λόγω τραυματισμού. Στην επανεκκίνηση των 21 γύρων, οι δύο εργοστασιακοί αναβάτες της Ducati μονοπώλησαν το ενδιαφέρον. Ο Iker Lecuona πίεσε ασφυκτικά, πέρασε προσωρινά στην πρωτοπορία και έδειξε ικανός να «σπάσει» το σερί του Bulega, ωστόσο ο Ιταλός απάντησε αποφασιστικά στα τελευταία στάδια του αγώνα και κατέκτησε τη 17η συνεχόμενη νίκη του στο WorldSBK, φτάνοντας παράλληλα τις 33 συνολικά και ισοφαρίζοντας ιστορικές επιδόσεις της διοργάνωσης. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Yari Montella, πραγματοποιώντας ακόμη μία σταθερή και ώριμη εμφάνιση.

Η κυριαρχία συνεχίζεται σε Superpole και Race 2

Ο αγώνας Tissot Superpole Race το πρωί της Κυριακής εξελίχθηκε σε πραγματική δοκιμασία αντίδρασης για τον Nicolo Bulega. Ένα λάθος στην πρώτη στροφή τον έριξε προσωρινά στην 3η θέση, όμως ο Ιταλός αντέδρασε άμεσα, προσπέρασε αρχικά τον Montella και στη συνέχεια τον Lecuona με αποφασιστικό φρενάρισμα στην πρώτη στροφή, ανακτώντας τον έλεγχο του αγώνα. Από εκεί και πέρα επέβαλε ξανά τον ρυθμό του και έφτασε στην 18η διαδοχική νίκη, καταγράφοντας παράλληλα την 34η συνολικά και συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στο πρωτάθλημα. Ο Lecuona τερμάτισε και πάλι 2ος, επεκτείνοντας το εντυπωσιακό σερί παρουσιών του στο βάθρο, ενώ ο Montella εξασφάλισε το 3ο συνεχόμενο βάθρο του στο τριήμερο.

Στον δεύτερο αγώνα της Κυριακής, η εικόνα στην κορυφή παρέμεινε αμετάβλητη. Ο Bulega εκκίνησε ιδανικά και διατήρησε την 1η θέση από την αρχή, με τον Lecuona να μειώνει σταδιακά τη διαφορά και να τον πιέζει μέχρι το φινάλε. Παρά την έντονη πίεση, ο Ιταλός διαχειρίστηκε άψογα τον ρυθμό και κατέκτησε τη 19η συνεχόμενη νίκη του, επεκτείνοντας το απόλυτο ρεκόρ διαδοχικών επιτυχιών στην ιστορία των Superbikes και φτάνοντας πλέον τις 15 φετινές νίκες, περισσότερες από ολόκληρη την προηγούμενη σεζόν. Ο Lecuona κατέγραψε το 14ο βάθρο της καριέρας του, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ περισσότερων βάθρων χωρίς νίκη, ενώ ο Montella ολοκλήρωσε ένα ιδανικό αγωνιστικό τριήμερο με τρία βάθρα σε ισάριθμους αγώνες, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ωριμότητα και τη σταθερή ανοδική του πορεία.

Πιο πίσω, έντονες μάχες εκτυλίχθηκαν για τις θέσεις της πεντάδας. Ο Garrett Gerloff ξεχώρισε με ιδιαίτερα ανταγωνιστική παρουσία, δίνοντας σκληρές μονομαχίες με τον rookie Alberto Surra και καταγράφοντας ένα από τα καλύτερά του αποτελέσματα με την Kawasaki. Για τον Αμερικανό αναβάτη, αυτό ήταν συνολικά το πιο ανταγωνιστικό Σαββατοκύριακο από το 2024. Το Grand Prix Τσεχίας στο Autodrom Most ανέδειξε ξεκάθαρα τις ισορροπίες του φετινού πρωταθλήματος: την κυριαρχία της Ducati, το ιστορικό σερί νικών του Bulega και τη σταθερή απειλή του Lecuona, με τον Montella να καθιερώνεται πλέον ως μόνιμος διεκδικητής βάθρου.

Καθώς η σεζόν εξελίσσεται, κάθε αγώνας του WorldSBK επιβεβαιώνει ότι η μάχη για οποιαδήποτε νίκη απαιτεί ένα πιθανό λάθος από τον Ιταλό πρωτοπόρο. Ωστόσο, ο Lecuona δείχνει να πλησιάζει όλο και περισσότερο, δίνοντας ελπίδες για ακόμη πιο δυνατές μάχες στο Grand Prix της Αραγονίας, το οποίο θα διεξαχθεί το τριήμερο Παρασκευή 29 Μαΐου έως Κυριακή 31 Μαΐου και θα μεταδοθεί αποκλειστικά από το ANT1+