Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το FIM Superbike World Championship WorldSBK, έγραψε ακόμη ένα εκρηκτικό κεφάλαιο στη φετινή του σεζόν στο Balaton Park Circuit, με αγώνες γεμάτους ένταση, ανατροπές και υψηλού επιπέδου ανταγωνισμό. Στο επίκεντρο βρέθηκε ξανά ο ασταμάτητος Nicolo Bulega, ο οποίος με απόλυτη κυριαρχία διέλυσε κάθε προηγούμενο δεδομένο, φτάνοντας τις 16 συνεχόμενες νίκες και σφραγίζοντας ένα ιστορικό ρεκόρ που τον κατατάσσει πλέον στην ελίτ του θεσμού.

Κυριαρχία χωρίς αντίπαλο

Ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati επιβεβαίωσε από την πρώτη στιγμή την ανωτερότητά του φέτος στο WorldSBK. Στον αγώνα του Σαββάτου, εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την pole position, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό του. Παρά την εντυπωσιακή εκκίνηση του Alberto Surra, που ανέβηκε άμεσα στη 2η θέση, ο Nicolo Bulega άνοιξε γρήγορα διαφορά ασφαλείας. Πίσω του, οι μάχες για το βάθρο ήταν έντονες, με τους Iker Lecuona, Yari Montella και Miguel Oliveira να πρωταγωνιστούν. Ο Iker Lecuona, παρά την ποινή που τον έριξε στην εκκίνηση, πραγματοποίησε εντυπωσιακή αντεπίθεση και τερμάτισε 2ος, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά τον πρωτοπόρο. Την τριάδα συμπλήρωσε ο Miguel Oliveira, ενώ ο Alvaro Bautista επικράτησε στη μάχη για την 5η θέση.

Δράμα, διακοπή και απόλυτος έλεγχος

Ο αγώνας Superpole της Κυριακής ξεκίνησε με ένταση. Ένα λάθος του Yari Montella ανάγκασε τον Nicolo Bulega να χάσει θέσεις, δίνοντας προσωρινά νέο ενδιαφέρον. Ωστόσο, σύγκρουση μεταξύ των Miguel Oliveira, Andrea Locatelli και Sam Lowes οδήγησε σε διακοπή.

Μετά την επανεκκίνηση, ο Nicolo Bulega δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι την καρό σημαία, παρά την πίεση του Iker Lecuona, φτάνοντας τις 15 συνεχόμενες νίκες και ισοφαρίζοντας το καλύτερο ξεκίνημα σεζόν στην ιστορία του θεσμού. Στο βάθρο ανέβηκε και ο Lorenzo Baldassarri.

Ιστορικό σερί και απόλυτο ρεκόρ

Στον δεύτερο αγώνα της Κυριακής, ο Nicolo Bulega ολοκλήρωσε το απόλυτο. Με ώριμη διαχείριση και σταθερό ρυθμό, άντεξε την αρχική πίεση του Iker Lecuona και στη συνέχεια αύξησε τη διαφορά, κατακτώντας την 16η συνεχόμενη νίκη του και το 12/12 στη σεζόν 2026 — επίδοση-ορόσημο για το WorldSBK.

Ο Lecuona κατέκτησε τη 2η θέση για ένατο διαδοχικό αγώνα, ενώ ο Montella επέστρεψε στο βάθρο, αντέχοντας την πίεση του Baldassarri. Σημαντική παρουσία στην πρώτη πεντάδα είχε και ο Garrett Gerloff, ενώ ο Sam Lowes ανέκαμψε εντυπωσιακά. Ο Surra επιβεβαίωσε την ανοδική του πορεία με ακόμη μία δυνατή εμφάνιση. Αντίθετα, ο Bautista, αν και ξεκίνησε δυναμικά, υποχώρησε, δέχτηκε ποινή και έμεινε εκτός δεκάδας.

Έντονος ανταγωνισμός σε Supersport και Γυναικείο Πρωτάθλημα

Στην κατηγορία Supersport, ο Valentin Debise πέτυχε εντυπωσιακή νίκη στον πρώτο αγώνα, εκμεταλλευόμενος τη μάχη των Albert Arenas και Deniz Öncü με διπλό προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο. Την Κυριακή, οι Yamaha κυριάρχησαν, με τον Arenas να παίρνει τη νίκη και να ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο Γυναικείο Πρωτάθλημα, η Maria Herrera συνέχισε τις επιτυχίες της το Σάββατο, ενώ την Κυριακή η Paola Ramos απάντησε με δική της νίκη, σε ένα διήμερο γεμάτο ένταση και προσπεράσεις.

Η δράση συνεχίζεται στο Autodrom Most της Τσεχίας, το τριήμερο Παρασκευή 15 Μαΐου έως την Κυριακή 17 Μαΐου, με την επιστροφή της κατηγορίας Sportbike και τη συμμετοχή του Έλληνα αναβάτη Γιάννη Περιστερά, σε μια διοργάνωση που προμηνύεται συναρπαστική και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

