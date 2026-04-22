Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Έντονο θέαμα, γεμάτο ανατροπές, χάρισε το 3ο Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MOTUL FIM Superbike (WorldSBK), που διεξήχθη στην ιστορική πίστα TT Circuit Assen, γνωστή ως «Καθεδρικός της Ταχύτητας», επιβεβαιώνοντας τη φήμη της. Στον 1ο αγώνα του τριημέρου, νικητής αναδείχθηκε ο Nicolo Bulega, ο οποίος επέκτεινε το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί του στις 11 συνεχόμενες νίκες, σε μια απαιτητική αναμέτρηση, που σημαδεύτηκε από ξαφνική βροχόπτωση στα μέσα της διάρκειάς της, δοκιμάζοντας τα όρια των αναβατών και ανεβάζοντας το θέαμα σε υψηλό επίπεδο.

Μάχη μέχρι τέλους στο Assen

Ο Iker Lecuona έκανε εξαιρετική εκκίνηση, περνώντας μπροστά στην πρώτη στροφή, με τον Nicolo Bulega να απαντά και να τον προσπερνά στην αρχή του 2ου γύρου. Από εκεί και πέρα, ο Ιταλός άρχισε να ανοίγει τη διαφορά, μέχρι τη στιγμή που οι πρώτες σταγόνες βροχής, στα μέσα του αγώνα, τον υποχρέωσαν να μειώσει ρυθμό και να προσεγγίσει πιο προσεκτικά την πίστα. Η αλλαγή των συνθηκών έδωσε την ευκαιρία στους Iker Lecuona και Sam Lowes να πλησιάσουν, με τον Ισπανό να περνά προσωρινά μπροστά. Ο Nicolo Bulega αντέδρασε στην τελευταία στροφή του 17ου γύρου, ωστόσο ο Iker Lecuona απάντησε με καλύτερο φρενάρισμα στην πρώτη στροφή του επόμενου γύρου. Τελικά, ο Ιταλός επιχείρησε εκ νέου προσπέραση στην τέταρτη στροφή του 19ου γύρου και με τις συνθήκες να βελτιώνονται, κατάφερε να χτίσει ξανά διαφορά, κατακτώντας την έβδομη συνεχόμενη νίκη του για φέτος, με τον Iker Lecuona στην 2η θέση. Πίσω τους, ο Sam Lowes επέστρεψε σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό και εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στο Assen, επιβεβαιώνοντας από νωρίς ότι θα διεκδικήσει το πρώτο του βάθρο — κάτι που κατάφερε ήδη από τον πρώτο αγώνα.

Απόλυτη κυριαρχία και ιστορικό σερί

Στον αγώνα Superpole της Κυριακής, ο Nicolo Bulega επέκτεινε ακόμη περισσότερο το εντυπωσιακό σερί του, φτάνοντας τις 12 συνεχόμενες νίκες (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στο φινάλε της περσινής σεζόν) και πλησιάζοντας το απόλυτο ρεκόρ των 13, που κατέχει ο Toprak Razgatlioglu. Ο Ιταλός πήρε την πρωτοπορία από την εκκίνηση και μαζί με τους Iker Lecuona και Sam Lowes, δημιούργησαν γρήγορα διαφορά ασφαλείας από τους υπόλοιπους. Ο Iker Lecuona κατέκτησε ξανά την 2η θέση, σημειώνοντας το πέμπτο διαδοχικό του βάθρο, ενώ ο Sam Lowes συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα, εξασφαλίζοντας θέση στην πρώτη σειρά εκκίνησης για τον δεύτερο αγώνα. Πιο πίσω, ο Alvaro Bautista επικράτησε του Alex Lowes σε μια σκληρή μάχη για την 4η θέση, η οποία κρίθηκε στους τελευταίους γύρους.

Στον 2ο αγώνα, ο Nicolo Bulega έγραψε ιστορία.

Με την καρό σημαία στο Assen έφτασε τις 13 συνεχόμενες νίκες, ισοφαρίζοντας το απόλυτο ρεκόρ WorldSBK του Toprak Razgatlioglu. Ο Sam Lowes ξεκίνησε δυναμικά και διατήρησε την πρωτοπορία στους δύο πρώτους γύρους, όμως οι εργοστασιακές Ducati ανέβασαν ρυθμό. Ο Lecuona πέρασε αρχικά τον Bulega και στη συνέχεια επιτέθηκε και στον Lowes, με τον Ιταλό να ακολουθεί και να ανεβαίνει στην 2η θέση. Λίγο αργότερα, ο Nicolo Bulega προσπέρασε και τον ομόσταυλό του, παίρνοντας οριστικά την πρωτοπορία. Από εκείνο το σημείο και μετά, το σκηνικό ήταν γνώριμο: ο Bulega αύξησε τη διαφορά και κατέκτησε ακόμη μία νίκη, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του. Ο Iker Lecuona τερμάτισε για έκτη συνεχόμενη φορά στην 2η θέση, ενώ ο Sam Lowes ολοκλήρωσε ένα ιδανικό τριήμερο με την 3η θέση στο βάθρο, καταγράφοντας παράλληλα, το 900ο βάθρο της Μεγάλης Βρετανίας στο WorldSBK. Πίσω από την πρώτη τριάδα, ο Bautista ολοκλήρωσε και τους τρεις αγώνες στην 4η θέση, δείχνοντας σταθερότητα και βελτιωμένο ρυθμό. Ο Yari Montella πραγματοποίησε δυναμική εμφάνιση, ανεβαίνοντας έως την 5η θέση, ενώ συνολικά η Ducati κυριάρχησε, καταλαμβάνοντας τις 6 πρώτες θέσεις στον αγώνα της Κυριακής. Οι αναβάτες της Yamaha και της BMW έδωσαν μάχες εντός δεκάδας, με τον Miguel Oliveira να μην καταφέρνει αυτή τη φορά να επαναλάβει την εντυπωσιακή του παρουσία από την Πορτογαλία. Το Assen επιβεβαίωσε τη φετινή δυναμική της Ducati και κυρίως του Nicolo Bulega, ο οποίος όχι μόνο διατηρεί το απόλυτο σερί από την αρχή της σεζόν, αλλά πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ιστορίας του θεσμού.

Δυνατές μάχες σε Supersport, Γυναικών και Sportbike

Στην κατηγορία Supersport, ο Jaume Masia κατέκτησε τη νίκη στον αγώνα του Σαββάτου, τερματίζοντας μόλις 80 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Albert Arenas, με τον Tom Booth-Amos να συμπληρώνει το βάθρο. Ο 2ος αγώνας της Κυριακής διακόπηκε πρόωρα λόγω κόκκινης σημαίας, μετά από πτώση του Roberto Garcia, ο οποίος μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο. Νικητής αναδείχθηκε ο Phillip Öttl, που βρισκόταν στην πρωτοπορία τη στιγμή της διακοπής. Αυτή ήταν η 1η του νίκη στην κατηγορία Supersport και συνολικά από το 2018. Πίσω του τερμάτισαν οι Albert Arenas και Can Öncu.

Στο Πρωτάθλημα Γυναικών, οι Maria Herrera και Beatriz Neila μοιράστηκαν τις νίκες, με τις διαφορές να είναι εξαιρετικά μικρές (83 και 170 χιλιοστά αντίστοιχα), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Στην κατηγορία Sportbike, ο Γιάννης Περιστεράς#41 αντιμετώπισε προβλήματα με τη μοτοσυκλέτα του, χάνοντας πολύτιμο χρόνο στις Ελεύθερες Δοκιμές και αναζητώντας βασικές ρυθμίσεις στις κατατακτήριες, με αποτέλεσμα να εκκινήσει από χαμηλές θέσεις.

Στον πρώτο αγώνα κατάφερε να ανακάμψει και να τερματίσει 16ος, κοντά στη ζώνη των βαθμών. Ωστόσο, ένα συμβάν στο ζέσταμα της Κυριακής που οδήγησε σε ποινή μεγάλου γύρου επηρέασε την εξέλιξη του 2ου αγώνα, με τον Έλληνα αναβάτη να τερματίζει τελικά στην 24η θέση. Με το πρωτάθλημα να μπαίνει σε κρίσιμη φάση, η δράση συνεχίζεται στο Balaton Park της Ουγγαρίας (1–3 Μαΐου), αποκλειστικά στα αθλητικά κανάλια του ANT1+.

