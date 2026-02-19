Το ΑΝΤ1+ συνεχίζει να επενδύει σε κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MOTUL FIM Superbike (WorldSBK) για το 2026.

Με 12 συναρπαστικά Grand Prix και 36 αγώνες σε μερικές από τις πιο εμβληματικές πίστες του κόσμου, το κορυφαίο πρωτάθλημα αγωνιστικών μοτοσυκλετών, που βασίζονται σε μοτοσυκλέτες παραγωγής, υπόσχεται αμείωτη ένταση.

Η δράση ξεκινά αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, και ολοκληρώνεται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Το WorldSBK είναι ένα από τα πιο θεαματικά και αυθεντικά πρωταθλήματα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μοτοσυκλέτες παραγωγής μεταμορφώνονται σε αγωνιστικά «όπλα» 1.000 κ.εκ. με ισχύ που φτάνει τους 250 ίππους, ενώ οι κορυφαίοι αναβάτες και οι ισχυρότερες εργοστασιακές ομάδες δίνουν μάχες χωρίς όρια.

Κάθε αγωνιστικό τριήμερο περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις – Race 1 το Σάββατο, Superpole Race και Race 2 την Κυριακή – με μέγιστη συγκομιδή 62 βαθμών ανά γύρο, διαμορφώνοντας ένα πρωτάθλημα όπου στρατηγική, ψυχραιμία και ρίσκο κρίνουν τα πάντα.

Το ANT1+ προσφέρει, πέρα από την κορυφαία κατηγορία Super Bike, ολοκληρωμένη κάλυψη όλων των κατηγοριών του θεσμού: την Supersport και την Sportbike– με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον χάρη στη συμμετοχή του Πρωταθλητή Ελλάδας, Γιάννη Περιστερά.

Επίσης καλύπτει και την ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία WorldWCR, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών, που συμπληρώνει ένα πλήρες αγωνιστικό πακέτο υψηλής έντασης και ανταγωνισμού.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι φίλοι της ταχύτητας θα ζήσουν τη διοργάνωση ολοκληρωμένα από τα ελεύθερα δοκιμαστικά μέχρι την καρό σημαία.

Η αυλαία ανοίγει στις 20-22 Φεβρουαρίου στο εμβληματικό Phillip Island Grand Prix Circuit της Αυστραλίας. Με τη μετάβαση του Toprak Razgatlioglu στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP να αλλάζει τα δεδομένα και τον Nicolo Bulega να προβάλλει ως φαβορί πάνω στη Ducati, το 2026 προμηνύεται απρόβλεπτο και συναρπαστικό.

Οι πρώτοι αγώνες του πρωταθλήματος θα μεταδοθούν δωρεάν στο ΑΝΤ1+ (με απλή εγγραφή) και στο antenna.gr.

Αναλυτικά, οι αγώνες που θα μεταδοθούν ζωντανά στο ΑΝΤ1+ αυτό το Σαββατοκύριακο:

Race 1 World SSP 21/2 0 5 :30 ANT1+ Sports 3 Race 1 World SBK 21/2 07:00 ANT1+ Sports 3 Race 2 World SSP 22/2 05:30 ANT1+ Sports 3 Race 2 World SBK 22/2 07 :00 ANT1+ Sports 3

Την περιγραφή των Superbike και Sportbike αναλαμβάνει ο Θάνος Κυλάφης, τα Supersport ο Γιώργος Ανανίδας, ενώ το WorldWCR καλύπτει η Στεφανία Παντελιδάκη, με παρουσία σε έξι αγώνες και αποκλειστικές συνεντεύξεις και ρεπορτάζ από την καρδιά της δράσης.

Επίσης, απόψε, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, στις 20:00, θα προβληθεί στο AΝΤ1+ Sports1 το Season Preview του πρωταθλήματος, σε περιγραφή του Θάνου Κυλάφη.

Μετά τα αποκλειστικά δικαιώματα της Formula 1, του NASCAR Cup Series, του NASCAR Euro Series, των Supercars και με την ένταξη του WorldSBK, το ΑΝΤ1+ γίνεται ο απόλυτος προορισμός του μηχανοκίνητου αθλητισμού.