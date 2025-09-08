του Νεκτάριου Διατσίδη

Μπροστά σε 51,041 θεατές, στον Γαλλικό Γύρο του WorldSBK στην πίστα Circuit de Nevers Magny-Cours, ο Toprak Razgatlioglu κυριάρχησε. Η ομάδα ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team πέτυχε τη 12η συνεχόμενη νίκη της και ο Razgatlioglu αύξησε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα στους 39 βαθμούς.

Στιγμιότυπα Αγώνα Tissot Superpole

Από την εκκίνηση, ο Razgatlioglu παραχώρησε την πρωτοπορία στον Bulega. Ο αναβάτης της Ducati οδήγησε μπροστά για πέντε στροφές προτού ο Razgatlioglu αντεπιτεθεί και, κατά τη διάρκεια του Αγώνα, εκμεταλλεύτηκε τις μάχες πίσω του για να ανοίξει διαφορά σχεδόν τεσσάρων δευτερολέπτων στη γραμμή τερματισμού.

Ήταν ένας επεισοδιακός Αγώνας για τον Bulega. Ο Ιταλός έπεσε στην 4η θέση αφού βγήκε εκτός πίστας στη στροφή 15 στο τέλος του δεύτερου γύρου, αλλά γύρισε γρήγορα, προσπερνώντας τους Alex Lowes και Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team). Στον 4ο γύρο είχε επιστρέψει στη 2η θέση, αλλά δεν είχε απάντηση στον ρυθμό του Razgatlioglu. Μια πτώση του Sam Lowes τον έβγαλε εκτός μάχης για το βάθρο.

Μια μάχη που κράτησε όλον τον Αγώνα κρίθηκε υπέρ του Danilo Petrucci, με τον αναβάτη της Barni Spark Racing Team να τερματίζει μπροστά από τον Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Η 5η θέση του van der Mark ισοδυναμεί με το καλύτερο αποτέλεσμα της σεζόν για αυτόν.

Ποινή για παραβίαση ορίων πίστας μετά την καρό σημαία έριξε τον Axel Bassani (Bimota by Kawasaki Racing Team) στην 8η θέση, με τον Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha) να κερδίζει την 7η θέση στην εκκίνηση του 2ου Αγώνα.

Αποτελέσματα Αγώνα Superpole

1. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +3.712s

3. Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team) +7.674s



Στιγμιότυπα 2ου Αγώνα

Ο Razgatlioglu εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την pole position, φεύγοντας μπροστά νωρίς. Με τη σκληρότερη εμπρός γόμα, ο Τούρκος αναβάτης ήταν υπομονετικός στους πρώτους γύρους πριν σημειώσει τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα στον 4ο γύρο, όταν και απομακρύνθηκε από τον Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati).

Η μάχη για το τελευταίο σκαλί του βάθρου ήταν σκληρή και κράτησε όλον τον Αγώνα. Ο Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team) έπεσε μέχρι και την 5η θέση κάποια στιγμή. Μια ενδιάμεση μάχη με τον Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha) έφερε τον έξι φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή προσωρινά στην 3η θέση, πριν ο Lowes επιβληθεί και ανοίξει διαφορά άνω των δύο δευτερολέπτων στους τελευταίους γύρους.

Ξεκινώντας από την 5η σειρά του grid, ο Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) είχε έναν μαχητικό αγώνα και τερμάτισε 4ος. Η μάχη του με τους Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) και Rea στους τελευταίους γύρους ήταν συναρπαστική και, μετά από ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, ο Bautista είχε άνετο προβάδισμα 2.4 δευτερολέπτων στον τερματισμό.

Ξεκινώντας από το πίσω μέρος του grid μετά από πτώση στις Κατατακτήριες Superpole, ο Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) τερμάτισε στην 9η θέση. Ο Ιταλός τερμάτισε μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), ο οποίος δυσκολεύτηκε στα τελικά στάδια παρόλο που πάλεψε για το βάθρο στους πρώτους γύρους.

Στιγμιότυπα Πρωταθλήματος

Με τρεις νίκες και ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, ο Razgatlioglu αύξησε το προβάδισμά του στη βαθμολογία του WorldSBK στους 39 βαθμούς έναντι του Bulega, με 9 Αγώνες να απομένουν.

Ο Petrucci έχει διαφορά 24 βαθμών από τον Locatelli για την 3η θέση στη βαθμολογία. Ο Ιταλός είναι επικεφαλής επίσης στη βαθμολογία των Ανεξάρτητων Οδηγών.

Η BMW απέχει πλέον μόνο τρεις βαθμούς από την Ducati στη βαθμολογία Κατασκευαστών.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

1. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) – 469 βαθμοί

2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 430 βαθμοί

3. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) – 260 βαθμοί

1ος – Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Το Σαββατοκύριακο πήγε με τον καλύτερο τρόπο. Κάναμε πολύ καλή δουλειά χθες, αλλά και σήμερα ήταν πολύ σημαντικό και καταφέραμε ένα ακόμη “hat-trick”. Αυτό σημαίνει πολλά γιατί πέρσι δεν αγωνίστηκα εδώ. Η ομάδα δούλεψε απίστευτα καλά. Βελτιώσαμε τη μοτοσυκλέτα σε κάθε δοκιμή για να γίνουμε πιο γρήγοροι. Ο σημερινός Αγώνας ήταν πιο δύσκολος γιατί υπήρχε λιγότερη πρόσφυση από χθες, αλλά κατάφερα να διατηρήσω τον ρυθμό μου και τον ολοκληρώσαμε με αυτό το αποτέλεσμα».

2ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Πήρα μερικούς βαθμούς αλλά όχι πολλούς. Είναι καλύτερο από το τίποτα. Δεν είναι εύκολο γιατί ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα με στόχο να κερδίσουμε ή τουλάχιστον να παλέψουμε για αυτό, αλλά προς το παρόν δεν είναι δυνατό. Η BMW και ο Toprak έχουν βρει κάτι και στους τελευταίους Αγώνες ήταν πολύ πιο γρήγοροι από την αρχή της σεζόν. Για εμάς, χρησιμοποιώντας το 100% του πακέτου μας, είναι δύσκολο να μείνουμε μαζί τους. Θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε στον επόμενο Αγώνα και να είμαστε πιο κοντά στον Toprak».

3ος – Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team)

«Ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο. Η μοτοσυκλέτα δούλεψε καλά καθ’ όλη τη διάρκεια, αλλά οι πιο ζεστές συνθήκες έκαναν την εκκίνηση δύσκολη για μένα. Μπορεί να φαίνεται από έξω πόσο καλά στρίβει η μοτοσυκλέτα και σε ορισμένα σημεία της πίστας ήμουν πραγματικά γρήγορος και μπόρεσα να κάνω καλές προσπεράσεις. Δεν ήταν εύκολο με τη ζέστη, αλλά είμαι χαρούμενος που φεύγω με τρία βάθρα».

Αποτελέσματα 2ου Αγώνα

1. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +8.087s

3. Alex Lowes (Bimota by Kawasaki Racing Team) +12.123s

4. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +13.806s

5. Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +16.293s

6. Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha) +17.039s

Ταχύτερος γύρος: Toprak Razgatlioglu (BMW) – 1’36.102s