του Δημήτρη Διατσίδη

Ένα Σαββατοκύριακο με παρουσία 53,942 φιλάθλων είδε τον Nicolo Bulega να συνεχίζει την πορεία του προς το πρώτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike.

Αήττητος από την αρχή της σεζόν, ο Bulega επέκτεινε επίσης το σερί συνεχόμενων νικών του στις 19.

Με πέντε τριπλές νίκες (hat-tricks) στην αρχή της χρονιάς, έσπασε πλέον και το ρεκόρ για τα περισσότερα συνεχόμενα βάθρα στην ιστορία του WorldSBK.

Αγώνας Superpole

Ξεκινώντας από την pole position, ο Bulega έκανε λάθος στην πρώτη στροφή και έχασε ρυθμό. Αυτό άνοιξε την πόρτα στον Lecuona να περάσει μπροστά.

Ο Ισπανός έμεινε στην κορυφή μόνο για έναν γύρο, πριν ο Bulega ανακτήσει την πρωτοπορία στην πρώτη στροφή, φρενάροντας αργότερα από τον συναθλητή του.

Ο Bulega ανέβασε γρήγορο ρυθμό και μετά τα μισά του Αγώνα άρχισε να ανοίγει διαφορά, η οποία ξεπέρασε το ένα δευτερόλεπτο στην καρό σημαία.

Ο Montella κατέκτησε τρίτο συνεχόμενο βάθρο, καθώς ο αναβάτης της Barni μετέτρεψε την εκκίνηση από την πρώτη σειρά σε 3η θέση.

Ένας από τους βασικούς του αντιπάλους, ο Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), είχε πτώση στον πρώτο γύρο.

Αποτελέσματα Αγώνα Superpole

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +1.959s Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +6.980s

Στιγμιότυπα Αγώνα 2

Ο Bulega μετέτρεψε την pole position σε προβάδισμα από νωρίς, με τον Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) να τον καταδιώκει σε όλη τη διάρκεια.

Η διαφορά μεταξύ των δύο συναθλητών της Ducati παρέμεινε κάτω από ένα δευτερόλεπτο σε όλη τη διάρκεια των 22 γύρων, με τον Lecuona έτοιμο να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε λάθος του συναθλητή του.

Τελικά, ο Bulega δεν έκανε κανένα λάθος, διατηρώντας σταθερό ρυθμό στο 1’30”. Η διαφορά στην καρό σημαία ήταν μόλις πέντε δέκατα του δευτερολέπτου.

Ο Yari Montella (Barni Spark Racing Team) ήταν σε όλο τον Αγώνα στην 3η θέση, κατακτώντας το πέμπτο βάθρο της χρονιάς ενώ βισκόταν υπό πίεση σε όλη τη διάρκεια από τον Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), ο οποίος ανέβηκε στην 4η θέση στον 10ο γύρο, μπροστά από τον Alberto Surra.

Ήταν ένας γεμάτος δράση Αγώνας για τον Surra (Motocorsa Racing), καθώς πάλεψε σε όλη τη διάρκεια με τον Garrett Gerloff.

Η μάχη τους κρίθηκε μόνο στους τελευταίους γύρους, με τον αναβάτη της Kawasaki WorldSBK Team να κάνει τελικά την κίνησή του και να ανοίγει διαφορά μερικών δεκάτων του δευτερολέπτου μέχρι το τέλος.

Το δίδυμο της Βimota, Alex Lowes και Axel Bassani, τερμάτισαν 7ος και 8ος αντίστοιχα.

Ήταν επίσης μια δυνατή μέρα για την ομάδα Superbike Advocates, με τον Tommy Bridewell να πετυχαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα της σεζόν, τερματίζοντας 8ος στον Αγώνα Tissot Superpole και 10ος στον Αγώνα 2.

Εξέλιξη Πρωταθλήματος

Συνεχίζοντας το τέλειο ξεκίνημα της σεζόν, ο Bulega διατηρεί προβάδισμα 95 βαθμών από τον Lecuona, ενώ η Aruba.it – Ducati έφτασε τις 12 συνεχόμενες νίκες με το 1-2.

Η τριπλή επιτυχία βάθρων του Montella του χάρισε 39 βαθμούς, την καλύτερη συγκομιδή της καριέρας του σε έναν γύρο.

Ο Ιταλός βρίσκεται πλέον 3ος στη βαθμολογία και έχει προβάδισμα 14 βαθμών από τον Lorenzo Baldassarri.

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

«Είμαι πολύ χαρούμενος, ειδικά γιατί το Balaton και το Most δεν είναι από τις καλύτερες πίστες για εμένα. Το να πετύχω άλλη μια τριπλή νίκη εδώ είναι κάτι πραγματικά σημαντικό για μένα. Είναι η 5η τριπλή νίκη της σεζόν με 19 συνεχόμενες νίκες, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Δουλεύουμε πολύ σκληρά και αυτό αποδίδει. Ο Iker ήταν πολύ δυνατός στον Αγώνα. Αλλάξαμε κάτι στη μοτοσυκλέτα και λειτούργησε πολύ καλά στους πρώτους γύρους με τα φρέσκα ελαστικά, αλλά από τα μέσα του Αγώνα και μετά άρχισα να δυσκολεύομαι λίγο περισσότερο σε σχέση με χθες. Πρέπει λοιπόν να το μελετήσουμε και να το αναλύσουμε για το μέλλον και ίσως να βρούμε έναν συμβιβασμό ανάμεσα στο χθεσινό στήσιμο και το σημερινό. Στο τέλος όμως, το σημαντικό είναι οι 25 επιπλέον βαθμοί».

2ος – Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

«Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό το Σαββατοκύριακο, παρότι περίμενα κάτι λίγο παραπάνω. Το πιο σημαντικό πράγμα, και αυτό που κάνει χαρούμενη και την ομάδα, είναι ότι μπορούμε να παλέψουμε με τον Nicolo. Χθες δώσαμε μάχη στον Αγώνα, σήμερα το πρωί και οι δύο ήμασταν σε ρυθμό ρεκόρ και το απόγευμα ήμασταν ακόμη πιο γρήγοροι. Δημιουργούμε πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους, ακόμη και από τους άλλους αναβάτες της Ducati. Η μοτοσυκλέτα λειτούργησε πολύ καλά το απόγευμα και η ομάδα έκανε φανταστική δουλειά. Πήραμε ένα μικρό ρίσκο και αλλάξαμε το στήσιμο για τον Αγώνα, αλλά λειτούργησε εξαιρετικά και μείναμε πολύ κοντά. Στο τέλος ήταν θέμα λίγων δευτερολέπτων, αλλά το σημαντικό είναι ότι είμαστε εκεί και παλεύουμε».

3ος – Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

«Ο Αγώνας Superpole ήταν λίγο περίεργος, αλλά στο τέλος καταφέραμε να κάνουμε έναν καλό Αγώνα και να εξασφαλίσουμε άλλη μία εκκίνηση από την πρώτη σειρά για τον Αγώνα 2. Στη συνέχεια, στον Αγώνα 2, απόλαυσα πραγματικά το πρώτο μέρος γιατί μπορούσα να πιέσω πολύ στους πρώτους 10 γύρους. Μετά από αυτό, το πίσω ελαστικό άρχισε να πέφτει σε απόδοση και δυσκολεύτηκα λίγο περισσότερο. Συνολικά, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πετύχαμε τον στόχο μας να παλέψουμε για το βάθρο. Το να φέρουμε σπίτι τρεις τρίτες θέσεις αυτό το Σαββατοκύριακο με κάνει πραγματικά περήφανο, ειδικά με το πρώτο μου βάθρο και στον Αγώνα Superpole».

Αποτελέσματα Αγώνα 2

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.594s Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +15.529s Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +16.783s Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) +22.947s Alberto Surra (Motocorsa Racing) +23.177s

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 310 βαθμοί Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) – 215 Yari Montella (Barni Spark Racing Team) – 121

Τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: