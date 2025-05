του Νεκτάριου Διατσίδη Σε μια μέρα με δυνατό άνεμο στο Autodrom Most, ο Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) πέτυχε την πέμπτη του νίκη για τη σεζόν. Ο Τούρκος αναβάτης μείωσε τη διαφορά στη μάχη του Τίτλου κατά πέντε βαθμούς από τον Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati). Βασικά σημεία Tissot Superpole Μια καθυστερημένη κίτρινη σημαία οδήγησε σε διαγραφή του ταχύτερου γύρου του Toprak Razgatlioglu, αλλά ο Τούρκος αναβάτης κατάφερε παρ’ όλα αυτά να κατακτήσει την 20ή του Superpole στην καριέρα του. Μετά από μια άσχημη πτώση στις Ελεύθερες Δοκιμές της Παρασκευής, η δυνατή εμφάνιση του Bulega στις Κατατακτήριες Superpole έδειξε τι να περιμένουμε από αυτόν για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο χρόνος του, 1’30.430, ήταν μόλις 0.033s πιο αργός από του Razgatlioglu. Ενώ οι κίτρινες σημαίες δεν άλλαξαν την πρώτη σειρά εκκίνησης, επηρέασαν τον Sam Lowes, ο οποίος από την 4η θέση υποχώρησε στην 9η. Αποτελέσματα Superpole 1. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’30.397s 2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +0.033s 3. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) +0.239sΒασικά σημεία 1ου Αγώνα Ξεκινώντας από το κέντρο της πρώτης σειράς, ο Bulega πήρε το προβάδισμα στον πρώτο γύρο και κράτησε τον Razgatlioglu πίσω του για τέσσερις γύρους. Αφού επιτέθηκε στη στροφή 1, ο αναβάτης της BMW ήταν μπροστά για το υπόλοιπο του αγώνα. Ο Razgatlioglu χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τα μισά του Αγώνα, στον 11ο από τους 22 γύρους, για να ανοίξει διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου και από εκεί και πέρα έλεγχε τη διαφορά από τον Bulega. Ο Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) ξεκίνησε 3ος και έκανε έναν δυνατό και σταθερό Αγώνα για να τερματίσει στην ίδια θέση, με άνεση έναντι των αναβατών που ακολουθούσαν. Ο Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) τερμάτισε 4ος μετά από μια μάχη διαρκείας με τον δίδυμο αδελφό του Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team). Τον πρόλαβε στη γραμμή τερματισμού ο Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), ο οποίος έκανε κίνηση στην τελευταία στροφή για να πάρει την 5η θέση. Ο Bautista ξεκίνησε τον Αγώνα από την τέταρτη σειρά του grid. Έπεσε μέχρι τη 16η θέση μετά από επαφή στον πρώτο γύρο, που άφησε εκτός τον Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) και τον Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Ο δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής ανέκαμψε σταθερά και κατάφερε να τερματίσει 5ος. Ο Iker Lecuona συνέχισε την καλή του φόρμα τερματίζοντας 7ος για την Honda HRC.1ος – Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) «Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική νίκη επειδή ξεκινήσαμε το Σαββατοκύριακο πολύ δυνατά. Μου είχε λείψει πολύ αυτό το συναίσθημα. Ο άνεμος ήταν πολύ δυνατός σήμερα, οπότε στην αρχή προσπαθούσα να προσαρμόσω το στυλ οδήγησής μου, αλλά μόλις βρήκα τον ρυθμό μου είχα γρήγορο τέμπο. Αυτή η νίκη σημαίνει πολλά. Έχουμε βελτιώσει πολύ τη μοτοσυκλέτα αλλά χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα. Έχουμε δύο ακόμη Αγώνες αύριο και ελπίζω να κερδίσουμε ξανά». 2ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) «Προσπάθησα να παλέψω στην αρχή. Αλλά όταν ο Toprak με πέρασε, κατάλαβα μετά από μερικές στροφές ότι σήμερα είχε κάτι παραπάνω. Είμαι χαρούμενος γιατί η 2η θέση είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά μετά τη χθεσινή πτώση. Δεν ήταν εύκολο να τελειώσω τον Αγώνα, οπότε πρέπει να είμαι ευχαριστημένος και περήφανος για ό,τι πετύχαμε, τόσο εγώ όσο και η ομάδα».3ος – Danilo Petrucci #9 (Barni Spark Racing Team) «Προσπάθησα να ακολουθήσω τη στρατηγική μου και να κρατήσω την 3η θέση γιατί ο Nicolo και ο Toprak ήταν λίγο πιο γρήγοροι. Δεν ήταν πολύ πιο γρήγοροι αλλά ρίσκαρα για να τους ακολουθήσω. Όταν είδα ότι η διαφορά πίσω μου μεγάλωνε, αποφάσισα να ελέγξω τον ρυθμό μου. Δεν ήταν εύκολο – αυτή η πίστα έχει πολλές αλλαγές κατεύθυνσης, και η πλάτη και τα χέρια μου υπέφεραν. Είναι ένα σπουδαίο βάθρο για την ομάδα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, δουλεύουμε πολύ καλά μαζί και αυτό το αποτέλεσμα είναι δίκαια κερδισμένο. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο».Αποτελέσματα 1ου Αγώνα 1. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +6.015s 3. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) +10.230s 4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +14.814s 5. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +15.520s 6. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +16.053s Γρηγορότερος γύρος: Toprak Razgatlioglu (BMW) – 1’31.109s – νέο ρεκόρ γύρου