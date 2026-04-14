του Δημήτρη Διατσίδη

Μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα στην εναρκτήρια σεζόν στα WorldSPB, ο Antonio Torres (Team ProDina Kawasaki XCI) φτάνει στον Ολλανδικό Γύρο ως πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος, κρατώντας ένα οριακό προβάδισμα ενός βαθμού από τον συναθλητή του, David Salvador.

Σε γενικές γραμμές η κυριαρχία της Kawasaki έχει συζητηθεί από τους άλλους κατασκευαστές: Suzuki, Aprilia, Triumph, Kove, Yamaha, Honda, καθώς η τετρακύλινδρη ZX 6 636 είναι η ίδια μοτοσυκλέτα που αγωνίζεται και στην κατηγορία WorldSSP, έστω με μειωμένη ιπποδύναμη. Το γεγονός όμως ότι οι ομάδες της Kawasaki έχουν έτοιμες τις ρυθμίσεις από τις ομάδες της SSP δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στους οδηγούς τους. Αρχικά μάλιστα θα συμμετείχε η ZX 400 των 87 ίππων που θα ήταν αντίστοιχη με τα μοντέλα των δικύλινδρων και τρικύλινδρων μοτοσυκλετών των άλλων εταιριών. Η μεγάλη απορία όλων είναι το πως οι υπεύθυνοι των WorldSBK άφησαν να τρέχει μια τέτοια μοτοσυκλέτα στη νέα κατηγορία των SportBike, η οποία έχει σαφές πλεονέκτημα! Μάλιστα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία το ίδιο μοντέλο να τρέχει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι οι τέσσερις πρώτες θέσεις του δεύτερου Αγώνα κατακτήθηκαν από τις ΖΧ 6 που βλέπουμε και στην κεντρική φωτογραφία του θέματος.

Κατά τα άλλα ο Ολλανδός αναβάτης Loris Veneman (MTM Kawasaki) βρίσκεται 3ος στη βαθμολογία με 32 βαθμούς, μπαίνοντας στον εντός έδρας αγώνα του μετά από νίκη στον Αγώνα 2 στο Portimao. Ο συναθλητής του, Xavi Artigas, ακολουθεί με 24 βαθμούς. Ο Βέλγος αναβάτης Ferre Fleerackers (Track & Trades Wixx Racing) είναι 5ος με 23 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον Ολλανδό συναθλητή του Jeffrey Buis.

Ο Έλληνας Πρωταθλητής Γιάννης Περιστεράς #41 θα αγωνιστεί μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα όπου τα προβλήματα με τον συμπλέκτη, την εμπρός ανάρτηση αλλά και το πίσω φρένο στον 1ο Αγώνα, τον εμπόδισαν να έχει μία καλή θέση στην κατάταξη. Τερμάτισε 19ος στον 1ο Αγώνα και 20ος στον 2ο Αγώνα της Κυριακής, έχοντας δείξει όμως ότι μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα τόσο στις Δοκιμές όσο και στις Κατατακτήριες. Η ομάδα του MMR Racing έχει δουλέψει πάνω στα προβλήματα της Aprilia RS600 και ελπίζουμε να τον δούμε να έχει ένα καλό Σαββατοκύριακο στο Assen την επόμενη εβδομάδα.

Ιστορικές επιδόσεις

Παρότι αυτός είναι ο πρώτος Αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WorldSPB στο Assen, ο Jeffrey Buis ξεχωρίζει ως ο μοναδικός αναβάτης από το τρέχον grid με προηγούμενες νίκες στην Ολλανδική πίστα, χάρη στις επιτυχίες του στην κατηγορία WorldSSP300.

Τοπικοί αναβάτες

Το Assen θα φιλοξενήσει τέσσερις Ολλανδούς αναβάτες στο grid του WorldSPB: Loris Veneman, Jeffrey Buis, Kas Beekmans (VLR Racing Team Suzuki) και την έκτακτη συμμετοχή Indi Schunselaar (Indi Racing by Yamaha Ten Kate Racing), δίνοντας στο τοπικό κοινό πολλούς λόγους για να πανηγυρίσει.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ: