του Δημήτρη Διατσίδη

Η Ιαπωνική μάρκα Yamaha γίνεται η πιο επιτυχημένη κατασκευάστρια στην ιστορία της κατηγορίας WorldSSP, της μεσαία κατηγορίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WorldSBK.

Η Yamaha επιβεβαίωσε ξανά την κυριαρχία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Supersport της FIM, κατακτώντας τον 11ο Τίτλο Κατασκευαστών το 2025 με τη νέα Yamaha R9. Αυτή η τελευταία επιτυχία, η πρώτη της μάρκας από το 2022, καθιστά την Yamaha την κατασκευάστρια με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της WorldSSP, ξεπερνώντας την Honda που έχει 10 Τίτλους.

Το 2025, η Yamaha εκθρόνισε την πρωταθλήτρια Ducati – νικήτρια των δύο προηγούμενων σεζόν – σε μια χρονιά που σηματοδότησε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο για την ολοκαίνουργια R9. Ανταγωνιστική από τον πρώτο κιόλας Αγώνα, η μοτοσυκλέτα αποδείχθηκε νικηφόρο πακέτο στα χέρια των κορυφαίων της αναβατών, χαρίζοντάς της τον Τίτλο από την πρώτη της χρονιά, παρά τον σκληρό ανταγωνισμό.

Η σεζόν του 2025 υπήρξε θριαμβευτική για την Yamaha, με 14 νίκες σε 18 Αγώνες, όλες από τον πρωτοπόρο του Πρωταθλήματος Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) και τον 2ο στη βαθμολογία Can Oncu (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team). Η εξαιρετική τους συνέπεια σήμαινε ότι ήταν οι μόνοι αναβάτες της Yamaha που συγκέντρωσαν βαθμούς για τη βαθμολογία Κατασκευαστών.

Ο Manzi ηγήθηκε της προσπάθειας με 9 νίκες, ενώ ο Oncu πρόσθεσε άλλες 5, εξασφαλίζοντας την επιστροφή της Yamaha στην κορυφή. Αυτή η κυρίαρχη εμφάνιση αναδεικνύει τη δύναμη της YZF-R9 στην πρώτη της σεζόν και το ταλέντο της αγωνιστικής ομάδας της Yamaha.

Καθώς η Yamaha γιορτάζει τον 11ο Τίτλο Κατασκευαστών στην WorldSSP, η μάρκα παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση της νικηφόρας πορείας της R9 και το 2026.

Michael van Zomeren, Διευθυντής Μάρκετινγκ & Motorsport, Yamaha Motor Europe:

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Yamaha, καθώς γιορτάζουμε τη νίκη στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών WorldSSP με τη νέα R9 στην πρώτη κιόλας της σεζόν. Ήταν μια αξιοσημείωτη χρονιά για την R9, που ξεκίνησε με τη νίκη του Stefano Manzi στον πρώτο Αγώνα στην Αυστραλία. Το πακέτο εντυπωσίασε όλη τη σεζόν, με συνολικά 14 νίκες από τους Manzi και Can Oncu, καθώς και ισχυρές εμφανίσεις από τους Lucas Mahias, και τους rookies Roberto Garcia και Aldi Satya Mahendra. Ευχαριστούμε τις ομάδες μας, Pata Ten Kate Racing, Yamaha BLU CRU Evan Bros WorldSSP και GMT94 Yamaha για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους. Συγχαρητήρια επίσης στους συναδέλφους μας από το Motorsport Division για την ανάπτυξη μιας αγωνιστικής μοτοσυκλέτας που μπορούσε να κερδίσει από την πρώτη της σεζόν, καθώς και για τη συγκρότηση μιας ομάδας αναβατών ικανής να επιτύχει αυτό το αξιοσημείωτο αποτέλεσμα. Δάχτυλα σταυρωμένα για το “Triple Crown”!

Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing):

«Είμαι πραγματικά περήφανος που βοήθησα την Yamaha να πλησιάσει στον Τίτλο Κατασκευαστών. Αυτό είναι ένα νέο project και πέρσι συμμετείχα στην ανάπτυξη αυτής της μοτοσυκλέτας. Συνήθως, μια ολοκαίνουργια μοτοσυκλέτα χρειάζεται χρόνο για να γίνει ανταγωνιστική, αλλά εμείς ήδη βρισκόμαστε στην κορυφή. Πέρσι δυσκολευτήκαμε πολύ με την παλιά μοτοσυκλέτα, οπότε είναι υπέροχο να βλέπουμε τη νέα R9 να αποδίδει έτσι».

Can Oncu (Yamaha BLU CRU Evan Bros Team):

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την Yamaha, συγχαρητήρια σε αυτούς. Ελπίζω να κατακτήσουμε και το Πρωτάθλημα Ομάδων και το Πρωτάθλημα Αναβατών, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να δούμε».