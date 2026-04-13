του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Supersport WorldSSP είναι η δεύτερη κατηγορία, μετά τα Superbike στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSBK. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς φέτος προστέθηκε στις Yamaha, Ducati, Kawasaki, MV Agusta, Honda και Triumph που πρωταγωνιστούσαν και η Κινεζική ΖΧMOTO η οποία μάλιστα πήρε τις δύο πρώτες της νίκες στο Portimao. Έτσι το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Ολλανδία θα δείξει τι μπορούμε να περιμένουμε από κάθε κατασκευαστή στη συνέχεια της χρονιάς.

Από πλευράς οδηγών ο Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura) φτάνει στο Assen ως πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος με 71 βαθμούς, έχοντας ανακτήσει την κορυφή από τον Albert Arenas στον Αγώνα 1 στο Portimao.

Ο Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) βρίσκεται 6 βαθμούς πίσω και ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση στην κατηγορία WorldSSP στην πίστα TT Circuit Assen.

Μετά από δύο νίκες στην Πορτογαλία, ο Valentin Debise (EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory) ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας. Ο Γάλλος έχει καταφέρει γρήγορα να τοποθετήσει τόσο τον εαυτό του όσο και το νέο project της ZXMOTO, ως πραγματικούς διεκδικητές του Τίτλου από νωρίς στη σεζόν.

Την εξάδα συμπληρώνουν ο Philipp Oettl (Feel Racing WorldSSP Team) και το δίδυμο της GMT94 Yamaha, Roberto Garcia και ο πρώην Παγκόσμιος Πρωταθλητής Lucas Mahias.

Ιστορικές επιδόσεις

Επιστρέφοντας στην WorldSSP, ο Dominique Aegerter (Kawasaki WorldSSP Team) είναι ένας από τους δύο πιο επιτυχημένους αναβάτες στην ιστορία της κατηγορίας στο Assen, με τέσσερις νίκες στην Ολλανδική πίστα.

Το 2025, ο Can Oncu ήταν ο μόνος αναβάτης από το τρέχον grid που ανέβηκε στο βάθρο στο Assen, τερματίζοντας 3ος στον Αγώνα 1 πριν πάρει τη νίκη στον Αγώνα 2. Τώρα εκπροσωπώντας την Ολλανδική ομάδα Pata Yamaha Ten Kate Racing, ο Τούρκος αναβάτης θα επιδιώξει να προσφέρει άλλη μία δυνατή εμφάνιση μπροστά στο κοινό της ομάδας του.

Η βαθμολογία του πρωταθλήματος στον παρακάτω πίνακα: