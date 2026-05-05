του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο 2ος Αγώνας των WorldSSP ήταν μια συνεχής μάχη μεταξύ των Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) και Can Oncu (Pata Yamaha Ten Kate Racing), καθώς συνέχισαν από εκεί που είχαν τελειώσει στον 1ο Αγώνα, διεκδικώντας τη νίκη.

Ο Oncu #61 προηγήθηκε για τους πρώτους 14 γύρους, αλλά με τέσσερις γύρους να απομένουν, ο Arenas #75 πήρε την πρωτοπορία και, παρά την πίεση από τον Oncu, κατάφερε να τον κρατήσει πίσω και να κερδίσει με διαφορά 0.419 δευτερολέπτων.

Ο Roberto Garcia κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στην WorldSSP. Ο 19χρονος Ισπανός πέρασε και τους 18 γύρους στην 3η θέση, αλλά σε συνεχή μάχη με άλλους αναβάτες. Έχοντας εγκαταλείψει από την πρωτοπορία στον 1ο Αγώνα λόγω πτώσης, πραγματοποίησε έναν εξαιρετικό Αγώνα, τερματίζοντας λίγο περισσότερο από μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον νικητή.

Ξεκινώντας από την 25η θέση στο grid, ο Jaume Masia (Orelac Racing Verdnatura) έκανε γρήγορη πρόοδο και βρέθηκε μέσα στην πρώτη 15άδα μετά τον πρώτο γύρο, στη δεκάδα στον 2ο γύρο και στη συνέχεια πλησίασε σταδιακά το προπορευόμενο γκρουπ για να τερματίσει στην 5η θέση. Έχοντας φτάσει στην Ουγγαρία ως πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, μια πτώση στις Κατατακτήριες Superpole έκανε το Σαββατοκύριακο δύσκολο, με ανταμοιβή 11 βαθμούς στον 2ο Αγώνα.

Στους πρώτους γύρους, ο Philipp Oettl (Feel Racing WorldSSP Team) εγκατέλειψε μετά από πτώση στη Στροφή 5, ενώ ένα τεχνικό πρόβλημα έθεσε εκτός τον νικητή του 1ου Αγώνα, Valentin Debise (EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory).

Σημαντικά σημεία πρωταθλήματος

Ο Arenas αύξησε τη διαφορά του στην κορυφή του πρωταθλήματος WorldSSP από τον Masia στους 33 βαθμούς.

Η Yamaha και η Ducati ισοβαθμούν πλέον στην κορυφή της κατάταξης κατασκευαστών.

1ος – Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team)

«Αυτή η νίκη σημαίνει πολλά για μένα. Είμαι πραγματικά χαρούμενος με την απόδοσή μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήξερα ότι μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σήμερα και χαίρομαι που το καταφέραμε. Απόλαυσα πολύ το τελευταίο μέρος του Αγώνα. Ήταν δύσκολο γιατί ο ρυθμός ήταν υψηλός, και μπορείς ακόμα να δεις διαφορές στο στυλ οδήγησης, στις ρυθμίσεις και στις σχέσεις μετάδοσης. Έχω ακόμα δουλειά να κάνω για να καταλάβω πού μπορούμε να βελτιωθούμε περισσότερο. Συνολικά, είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα και για όλους όσοι δούλεψαν τόσο σκληρά για να το πετύχουν».

Αποτελέσματα Αγώνα 2

Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) Can Oncu (Pata Yamaha Ten Kate Racing) +0.419s Roberto Garcia (GMT94 Yamaha) +0.509s Matteo Ferrari (WRP Racing) +1.017s Jaume Masia (Orelac Racing VerdNatura) +2.524s Tom Booth-Amos (PTR Triumph Factory Racing) +3.860

Βαθμολογία Πρωταθλήματος

1. Albert Arenas (AS BLU CRU Racing Team) 150 βαθμοί

2. Jaume Masia (Orelac Racing VerdNatura) 117

3. Valentin Debise (EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory) 97

4. Philipp Oettl (Feel Racing WorldSSP Team) 89

5. Can Oncu (Pata Yamaha Ten Kate Racing) 188

6. Lucas Mahias (GMT94 Yamaha) 65

