του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Stefano Manzi στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής της WorldSSP Supersport FIM 2025, μετά από μια άψογη και σκληρά κερδισμένη νίκη στον 2ο Αγώνα στην πίστα του Estoril, με έναν Γύρο να απομένει.

Ο αναβάτης της Pata Ten Kate Racing Yamaha απόλαυσε μια κυρίαρχη σεζόν στην πρώτη χρονιά συμμετοχής με τη νέα Yamaha R9. Η νίκη στον εναρκτήριο Αγώνα της σεζόν στο Phillip Island έθεσε τον τόνο για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει, καθώς μια σταθερή και επιτυχημένη πορεία επέτρεψε στον Manzi να χτίσει το προβάδισμα του σε βαθμούς σε κάθε αγώνα.

Μετά την πρώτη νίκη στην Αυστραλία, ο Manzi κατέκτησε 5 συνεχόμενες δεύτερες θέσεις. Η απουσία νίκης δεν τον αποπροσανατόλισε, καθώς επέστρεψε εντυπωσιακά στην κορυφή με διπλή νίκη στην πατρίδα του την Ιταλία, στην πίστα της Cremona.

Ο αριθμός των νικών του Manzi για το 2025 ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 10, συμπεριλαμβανομένων 4 συνεχόμενων νικών στις πίστες Balaton Park και Magny-Cours, όπου ξεπέρασε δυσκολίες και στους δύο Αγώνες για να επικρατήσει του ανταγωνιστή του στην R9, Can Öncü.

Έχοντας ανέβει στο βάθρο της WorldSSP 18 φορές μέχρι στιγμής φέτος, ο Manzi έχτισε ένα ακατανίκητο προβάδισμα 82 βαθμών, με δύο Αγώνες να απομένουν, για να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής για πρώτη φορά στο Estoril, στην Πορτογαλία.

Έχει ήδη επιβεβαιωθεί πως αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν του Manzi στην κατηγορία Supersport, καθώς ο 26χρονος θα ανέβει στο WorldSBK με την ομάδα GYTR GRT Yamaha WorldSBK την επόμενη χρονιά.

Stefano Manzi – Pata Ten Kate Racing Yamaha

«Το συναίσθημα του να γίνεσαι Παγκόσμιος Πρωταθλητής Supersport 2025 είναι απίστευτο. Είναι δύσκολο να βρω τις λέξεις για να περιγράψω το πώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, αλλά μετά από δύο χρόνια προσπαθειών, κατάφερα επιτέλους να πετύχω αυτό το στόχο ζωής».

«Όταν ξεκινάς να οδηγείς από μικρός, αυτό είναι το όνειρό σου. Είναι επίσης πολύ ξεχωριστό να κερδίζεις το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 πάνω στην Yamaha R9 στην πρώτη της χρονιά αγώνων. Κανονικά, με μια εντελώς νέα μοτοσυκλέτα, είναι δύσκολο να κερδίσεις από την πρώτη χρονιά. Καταφέραμε να κερδίσουμε τόσο τον Τίτλο Κατασκευαστών όσο και Αναβατών, κάτι που είναι απίστευτο».

«Η υποστήριξη που έλαβα από την ομάδα μου, την Pata Ten Kate Racing Yamaha, ήταν συγκλονιστική. Με βοήθησαν τόσο εντός όσο και εκτός πίστας και ήταν σαν οικογένεια για μένα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι υπέροχο να τους ανταμείβω με τον Τίτλο του 2025».

Andrea Dosoli – Division Manager, Motorsport Division, Yamaha Motor Europe

«Ο Stefano είναι με την Yamaha εδώ και τρεις σεζόν και μέσα σε αυτό το διάστημα έχει εξελιχθεί στον άνθρωπο που άξιζε απόλυτα να γίνει Παγκόσμιος Πρωταθλητής φέτος. Δύο φορές τερμάτισε 2ος, αλλά φέτος επέστρεψε με έναν στόχο και έκανε μια εντυπωσιακή πορεία για να κατακτήσει τον Τίτλο με αυτόν τον τρόπο».

«Η R9 είναι ένα σημαντικό νέο μοντέλο για την Yamaha, οπότε το να κερδίσουμε το πρωτάθλημα αναβατών, των κατασκευαστών και να είμαστε καθ’ οδόν για το ‘triple crown’ είναι από μόνο του μια αξιοσημείωτη ιστορία».

Niccolò Canepa – Road Racing Sporting Manager, Yamaha Motor Europe

«Συγχαρητήρια στον Stefano για την κατάκτηση του Τίτλου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Έχει κάνει μια απίστευτη σεζόν και οδήγησε σαν πρωταθλητής από την αρχή, παίρνοντας νίκες όπου μπορούσε και βαθμούς όπου δεν μπορούσε να πάρει τη νίκη».

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική νίκη για την Yamaha, με τη νέα R9 να κερδίζει το πρωτάθλημα στην πρώτη της σεζόν. Πολλά μπράβο στον Manzi και σε όλη την ομάδα Pata Yamaha Ten Kate για την απίστευτη δουλειά τους φέτος. Ανυπομονούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει με την R1 στο WorldSBK την επόμενη χρονιά».