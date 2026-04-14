Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το περασμένο μήνα η παρέα των Advneture μοτοσυκλετιστών Worldtravelers Adv επισκέφθηκε την Αράχωβα Βοιωτίας κα τώρα ανέβασαν το παρακάτω εντυπωσιακό βίντεο από αυτή τη Μοτο-εκδρομή τους.

Σε αυτή την ανοιχτή βόλτα, που ήταν η δεύτερη της Μοτο-παρέας, συμμετείχαν περισσότεροι από 170 αναβάτες με αρκετές από τις μοτοσυκλέτες να έχουν και συνεπιβάτη.

Οι συμμετέχοντες αναβάτες ήταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με κοινό σημείο το πάθος για τη μοτοσυκλέτα, το ταξίδι και την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει.

Η διαδρομή περιλάμβανε αρκετά κομμάτια με στροφές και εκπληκτικά τοπία, επίσης στις στάσεις οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους φίλους και συζητήσουν με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για ταξίδια με μοτοσυκλέτα.

Η οικογένεια των Worldtravelers Adv, που ήδη έχει μεγαλώσει αρκετά, σχεδιάζει τώρα την επόμενη εξόρμηση της παρέας.