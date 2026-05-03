Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας Γυναικών «WorldWCR» μάχονται 24 αναβάτριες, για το τρίτο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν 2026 στην απαιτητική και τεχνικά πολύ ιδιαίτερη πίστα Balaton Park, της Ουγγαρίας.

Το Σάββατο 2 Μαΐου διεξάχθηκε ο πρώτος αγώνας του WorldWCR για το Ουγγρικό τριήμερο, με δυνατές μάχες τις οποίες κέρδισε η Μαρία Ερρέρα #6. Ακολούθησε η Μπεατρίς Νέιλα #36 κλείνοντας κάθε «πόρτα» στην Πάολα Ράμος #58 που προσπαθούσε να την προσπεράσει, τερματίζοντας τελικά τρίτη.

Παρόλο που οι θέσεις εκκινήσεων είχαν αλλάξει από τις αρχικές των κατατακτήριών, λόγω ποινής μείωσης τριών θέσεων στις Ερρέρα, Ράμος και Σαραπούεχ #12 για αργή οδήγηση στις δοκιμές, είχαμε και την πτώση της Έμιλι Μπόντι #4 στην πρώτη στροφή του αγώνα κατά τον γύρο προθέρμανσης μειώνοντας τους γύρους από τους αρχικούς έντεκα σε εννέα, κάτι που προκάλεσε παραπάνω θέαμα!

Με ακόμη λιγότερους διαθέσιμους γύρους, έπρεπε να κάνουν πολύ καλή εκκίνηση οι Ερρέρα και Ράμος για να ξεφύγουν από τις μάχες του δεύτερου γκρουπ, όπως και έγινε. Στην εκκίνηση του αγώνα, η Νέιλα, από τη δεύτερη θέση πέρασε στην πρώτη και προσπάθησε να ανοίξει μια μικρή διαφορά όμως μέχρι τον τρίτο γύρο η Ερρέρα την είχε φτάσει και τη προσπέρασε στην πέμπτη στροφή.

Ένα δευτερόλεπτο πίσω ακολουθούσαν οι δυο ομόσταβλες της Klint Forward Racing, Ράμος και Πονζιάνι, που αντάλλαζαν προσπεράσεις για την τρίτη θέση. Οι μάχες που γινόντουσαν ανάμεσα από την Ερρέρα και την Νέιλα ευνόησαν τις αναβάτριες της Klint και πλέον είχαν εξαφανίσει τη διαφορά με το πρώτο γκρουπ.

Τέσσερις αναβάτριες μαζί, λοιπόν, όλες άξιες για την πρώτη θέση. Η Ράμος άρχισε να πιέζει την Νέιλα η οποία κοιτώντας να υπερασπιστεί την θέση της κόντρα στην Ράμος, άφησε τη κάτοχο του Τίτλου να ξεφύγει. Η νεοφερμένη Ράμος δεν κατάφερε τελικά να προσπεράσει την αντίπαλο της, όμως μάζεψε πολύτιμους βαθμούς για να έρθει πιο κοντά στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος.

Ισπανική κυριαρχία για μια ακόμη φορά στο βάθρο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Γυναικών με την Ερρέρα να νικάει για 15η φορά. Η Νέιλα στη δεύτερη θέση, συνέχισε το σερί της να βρίσκεται πάντα στο βάθρο για 19η φορά και η Ράμος συμπλήρωσε το τρίτο της βάθρο ως νεοφερμένη και μόνιμη αναβάτρια στο Πρωτάθλημα.

Πίσω από τις μάχες για το βάθρο

Η Μουκλάντα Σαραπούεχ είχε δεχτεί και εκείνη ποινή για αργή οδήγηση στις κατατακτήριες, την οποία στα φρένα της πρώτης στροφής κατάφερε να την εξαφανίσει προσπερνώντας τις αντιπάλους της. Πάλεψε δυνατά με την Ριβέρα #20 και την Τζόουνς #15 και κατάφερε να τερματίσει για τρίτη φορά στην πέμπτη θέση!

Αν και στον περσυνό αγώνα στο Balaton, η Τζόουνς είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση και στους δυο αγώνες, φέτος τερμάτισε μόλις στην έκτη θέση μπροστά από την Ριβέρα.

Στην όγδοη θέση τερμάτισε η Πακίτα Ρουίζ #46 που ενώ ξεκίνησε από την πρώτη σειρά, για πρώτη φορά φέτος, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τη θέση της. Ακολούθησε η Λούσι Μπούντεσολ #94 στην ένατη θέση μόλις δύο δέκατα πίσω από την Ισπανίδα Ρουίζ και την δεκάδα συμπλήρωσε η Άστριντ Μάντριγκαλ #83 για δεύτερη φορά μέσα στη φετινή σεζόν!

Δηλώσεις:

Μαρία Ερρέρα – Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

«Δύσκολος αγώνας σήμερα, καθώς ξεκινήσαμε περισσότερες από μία φορές και έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένες. Ξεκίνησα επίσης από την τέταρτη θέση. Αλλά έκανα έναν καλό πρώτο γύρο, παραμένοντας με την Μπεατρίς και προσπαθώντας να την προσπεράσω αρκετές φορές πριν καταφέρω να μείνω. Και κατάφερα επίσης να διατηρήσω έναν γρήγορο ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Περίμενα ότι η Μπεατρίς θα με προσπεράσει ξανά στα τελευταία στάδια, αλλά στο τέλος, πέρασα τη γραμμή τερματισμού μόνη μου. Θα κοιτάξω τα δεδομένα και θα δω πού είμαι δυνατή και πού πρέπει να βελτιωθώ. Θα ξεκινήσω ξανά από την τέταρτη θέση αύριο, οπότε πρέπει να κάνω άλλη μια καλή εκκίνηση και να δω αν μπορώ να βελτιωθώ σε ορισμένους τομείς.»

Μπεατρίς Νέιλα – Ampito Crescent Yamaha

«Ο αγώνας ήταν λίγο δύσκολος με την καθυστερημένη εκκίνηση. Αλλά ένιωσα καλά με τη μοτοσυκλέτα μόλις ξεκίνησε ο αγώνας και κατάφερα να τερματίσω δεύτερη, κάτι που δείχνει την καλή μου αίσθηση. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία αύριο φυσικά και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κερδίσω. Δεν ήξερα ότι είχα καταφέρει τόσα πολλά συνεχόμενα βάθρα. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ και να πετυχαίνω αυτά τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ την ομάδα μου και κάθε χορηγό που μας υποστηρίζει και αύριο θα ξαναπάμε.»

Πάολα Ράμος – Klint Racing Team

«Δεν είναι ο αγώνας που ήθελα, αλλά ένα βάθρο είναι σημαντικό, δεδομένης της ποινής και του τραυματισμού που υπέστησα στο Άσσεν. Ήξερα ότι μπορούσα να τρέξω μπροστά και αυτό το αποτέλεσμα είναι καλό για μένα, μου ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Ο αγώνας μετατράπηκε σε ομαδική μάχη και νομίζω ότι αύριο θα είναι σχεδόν το ίδιο. Ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε ορισμένα σημεία και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό στον 2ο Αγώνα. Είναι υπέροχο που θα ξεκινήσω τον αγώνα και από την pole position. Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό!»

Θέσεις στη σχάρα εκκίνησης δεύτερου αγώνα (με βάση τον ταχύτερο γύρο στον 1ο Αγώνα):

1η θέση – Πάολα Ράμος

2η θέση – Μπεατρίς Νέιλα

3η θέση – Ρομπέρτα Πονζιάνι

4η θέση – Μαρία Ερρέρα

5η θέση – Μουκλάντα Σαραπούεχ

6η θέση – Λούσι Μπουντεσόλ

