Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Απεριόριστο θέαμα πρόσφερε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας Γυναικών WorldWCR που διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην απαιτητική πίστα Balaton Park, της Ουγγαρίας.

Την Κυριακή 03 Μαΐου στον δεύτερο αγώνα του τριημέρου, η Πάολα Ράμος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για δεύτερη φορά φέτος μετά από ακατάπαυστες μάχες μέσα στην πρώτη τετράδα με τις Μπεατρίς Νέιλα, Μαρία Ερρέρα και Μουκλάντα Σαραπούεχ. Στον τελευταίο γύρο κοντραριζόταν από στροφή σε στροφή με την Νέιλα, η οποία τελικά πήρε τη δεύτερη θέση, βρισκόμενη στο βάθρο για εικοστή συνεχόμενη φορά. Η Μαρία Ερρέρα τερμάτισε στην τρίτη θέση, εξακολουθώντας να προηγείται στο Πρωτάθλημα ενώ η Σαραπούεχ ήταν πολύ κοντά στο πρώτο της βάθρο.

Αμέτρητες μάχες στην πρώτη τετράδα

Στην αρχή του αγώνα, η Ράμος διατήρησε την Pole Position, ενώ η Ερρέρα είχε ανέβει στη δεύτερη θέση μπροστά από την Νέιλα, με την Σαραπούεχ να ακολουθεί στην τέταρτη. Ένα μικρό λάθος της Ράμος την έριξε στην τέταρτη θέση πίσω από την Σαραπούεχ, καθώς γρήγορα η Ταϊλανδή το εκμεταλλεύτηκε και δημιούργησε διαφορά 0.8 δευτερολέπτων. Η Μαρία και η Μπεατρίς πάλευαν για την πρώτη θέση, όμως η Μπεατρίς ήταν εκείνη που ηγούνταν για την περισσότερη ώρα στον αγώνα.

Όσο η Σαραπούεχ πλησίαζε το πρώτο γκρουπ και άρχιζε να πιέζει την Νέιλα που είχε πέσει δεύτερη, η Ράμος στον τέταρτο γύρο αύξησε τον ρυθμό της και ροκάνιζε τη διαφορά της με την Ταϊλανδή.

Απέμεναν έξι γύροι, όταν στα φρένα πέρασε η Μπεατρίς την Ερρέρα και ύστερα από ένα μικρό λάθος προσπέρασε την κάτοχο του Τίτλου και η Σαραπούεχ. Καθ’ όλη τη διάρκεια μαχών για τις θέσεις βάθρου, η Ράμος εκτελούσε τον ταχύτερο χρόνο και έως τρεις γύρους πριν το τέλος, είχε φθάσει το πρώτο γκρουπ.

Ενώ η Ερρέρα είχε ανακτήσει τη δεύτερη θέση από την Σαραπούεχ, η Μπεατρίς δεν άφηνε «χώρο» για προσπεράσεις. Στα φρένα της στροφής εννέα, η Ράμος είχε επιστρέψει στο παιχνίδι και προσπέρασε την Σαραπούεχ ενώ στον αμέσως επόμενο γύρο, προσπέρασε και την Ερρέρα στα δυνατά φρένα της πρώτης στροφής. Κατευθυνόμενη λοιπόν προς την πρώτη θέση, που τότε είχε η Μπεατρίς, ξανά εκτελεί τον ταχύτερο γύρο και αρχίζει τις επιθέσεις.

Τελευταίος γύρος του WorldWCR και οι Μπεατρίς με την Ράμος αντάλλαζαν προσπεράσεις σε κάθε στροφή. Δεν ήταν ποτέ σίγουρη η πρωτιά. Ακριβώς στην είσοδο του τελευταίου σικέιν πριν τον τερματισμό, η Ράμος πέρασε από την εσωτερική την Μπεατρίς και παρέμεινε μπροστά για τις δυο στροφές από απέμεναν για τη λήξη του αγώνα. Ακολούθησε η Ερρέρα στην τρίτη θέση που είχε ξεφύγει από την Σαραπούεχ και είχε φθάσει τις αντιπάλους της τόσο κοντά, που ήταν σχεδόν photo-finish μεταξύ εκείνης και της Μπεατρίς.

Υπόλοιπη πρώτη δεκάδα

Την πέμπτη θέση πήρε η Ρομπέρτα Πονζιάνι, συνεχίζοντας το σερί της να βρίσκεται πάντα στην πρώτη δεκάδα από τη σεζόν του 2024. Ακολούθησε η Άστριντ Μάντριγκαλ, πετυχαίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της, στην έκτη θέση, μπροστά από την Λούσι Μπουντεσόλ.

Η Ναταλία Ριβέρα, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο το πρώτο της βάθρο, τερμάτισε στην έβδομη θέση, μπροστά από την Κλόι Τζόουνς που κυνηγάει να βρει τον απερίγραπτο ρυθμό που είχε πέρυσι. Η Πακίτα Ρουίζ συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα, μαζεύοντας πολύτιμους βαθμούς και στην τρίτη σεζόν που αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Δηλώσεις:

Πάολα Ράμος – Klint Racing

«Νιώθω απίστευτα και χαμογελούσα μέσα στο κράνος μου κατά τη διάρκεια του αγώνα! Απόλαυσα πολύ τον εαυτό μου σήμερα. Κάναμε κάποιες αλλαγές στη μοτοσυκλέτα και ένιωσα πολύ καλύτερα σε σύγκριση με τον πρώτο Αγώνα. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ και κατάφερα να κερδίσω και να κάνω τον καλύτερο γύρο. Είναι καταπληκτικό. Είμαι τόσο χαρούμενη, ειδικά μετά το Άσσεν και τον τραυματισμό, και τώρα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο Μισάνο. Όπως είπα και χθες, δεν έχω τίποτα να χάσω.»

Μπεατρίς Νέιλα – Ampito Crescent Yamaha

«Πίεσα μέχρι το τέλος, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούσα για να κλείσω την πόρτα στις αντιπάλους μου. Νομίζω ότι άξιζα τη νίκη σήμερα. Είναι μια νίκη με την έννοια ότι ξέρω ότι έτρεξα έναν καλό αγώνα, αλλά τελικά έχασα, οπότε πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω και να προπονούμαι σκληρά για να προσπαθήσω να πετύχω καλύτερα αποτελέσματα. Ωστόσο, ξεκίνησα το Σαββατοκύριακο με πολλά προβλήματα, αλλά κατάφερα να τερματίσω δεύτερη χθες και ξανά σήμερα. Το πρωτάθλημα είναι ακόμα ανοιχτό, αλλά κάθε βαθμός μετράει φυσικά, οπότε θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Θέλω να αφιερώσω το σημερινό βάθρο στη μαμά μου, καθώς είναι η Γιορτή της Μητέρας στην Ισπανία.»

Μαρία Ερρέρα – Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

«Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα περισσότερα από αυτόν τον αγώνα, καθώς ξέρω ότι είχα την ταχύτητα. Έχασα έδαφος παλεύοντας λίγους γύρους πριν από το τέλος και παρόλο που κατάφερα να ανακάμψω στον τελευταίο γύρο, πλησιάζοντας την Πάολα και την Μπεατρίς, δεν μπόρεσα να κάνω περισσότερα από την τρίτη θέση στο τέλος. Είμαι χαρούμενη που εξακολουθώ να προηγούμαι στο πρωτάθλημα, καθώς επιστρέφω από τραυματισμό και στην πραγματικότητα υπέφερα από κάποιους πόνους στο σημερινό αγώνα. Χθες ένιωθα καλά, αλλά σήμερα λιγότερο, οπότε θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου που έκανε τόσο καλή δουλειά. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για το Μισάνο, η οποία είναι μια καλή πίστα για μένα και από την οποία έχω καλές αναμνήσεις.»

Δείτε τα αποτελέσματα του 2ου Αγώνα:

Βαθμολογία Πρωταθλήματος μετά τον δεύτερο Γύρο:

Μαρία Ερρέρα 131 βαθμοί

Μπεατρίς Νέιλα 117 βαθμοί

Πάολα Ράμος 86 βαθμοί

Ρομπέρτα Πονζιάνι 76 βαθμοί

Μουκλάντα Σαραπούεχ 58 βαθμοί

Ναταλία Ριβέρα 49 βαθμοί

Λούσι Μπουντεσόλ 45 βαθμοί

Κλόι Τζόουνς 45 βαθμοί

Πακίτα Ρουίζ 41 βαθμοί

Άστριντ Μάντριγκαλ 34 βαθμοί

Ιβόν Σέρπα 32 βαθμοί

Τάιλα Ρελφ 32 βαθμοί

Σάρα Σάντσες 20 βαθμοί

Καρολίνα Ντάνακ 18 βαθμοί

Ίσις Καρρένο 12 βαθμοί

Ντενίς Νταλ Ζόττο 9 βαθμοί

Λιν Βιλιάρντ 8 βαθμοί

Αριάννα Μπαράλε 7 βαθμοί

Μάλλορι Ντομπς 6 βαθμοί

Πατρίσια Σόβα 4 βαθμοί

Λούσι Μίτσελ 3 βαθμοί

Έμιλι Μπόντι 3 βαθμοί

Κέιτι Χάντ 2 βαθμοί

Αντέλα Ουρεντνίτσκοβα 2 βαθμοί