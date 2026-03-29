Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

της Στεφανίας Παντελιδάκη

Επιστρέψαμε στην αδρεναλίνη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Γυναικών WorldWCR, στις 28 Μαρτίου στην πίστα Algarve στην Πορτογαλία. Στον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς τη γραμμή τερματισμού πέρασε πρώτη η Μαρία Ερρέρα, ακολούθησε δεύτερη η νεοφερμένη Πάολα Ράμος και τρίτη η Μπεατρίς Νέιλα, σχηματίζοντας ένα 100% Ισπανικό βάθρο.

Η Ερρέρα (Terra & Vita GRT Yamaha) έκανε μια εξαιρετική εκκίνηση ξεφεύγοντας από τις μάχες των αντιπάλων της, δημιούργησε γρήγορα σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες αναβάτριες που άγγιξε ακόμη και τα 4.6 δευτερόλεπτα , έκανε τον ταχύτερο γύρο πίστας εξασφαλίζοντας την Pole Position και για τον αυριανό αγώνα και τερμάτισε πρώτη για 13η φορά στο WordWCR.

Η Ράμος (Klint Racing Team) έπρεπε να «παλέψει» για να κερδίσει το δεύτερο σκαλί του βάθρου. Ένα λάθος στην εκκίνηση της στοίχισε τρεις θέσεις και από δεύτερη έπεσε ξαφνικά στη πέμπτη θέση αλλά με πείσμα κατάφερε μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου να ανακτήσει τη θέση που είχε χάσει προσπερνώντας τις Νέιλα, Πονζιάνι και Σάντσες. Έκανε και το δεύτερο ταχύτερο γύρο πίστας, τοποθετώντας την στην ίδια θέση εκκίνησης και στον αυριανό αγώνα.

Η Νέιλα (Ampito Crescent Yamaha) μέχρι τον 8ο γύρο πίεζε συνεχώς την Ράμος. Δεν κατάφερε τελικά να τη προσπεράσει αλλά παρέμενε συνεχώς πολύ κοντά της, μέχρι που η Ράμος άνοιξε τον ρυθμό της και ξεκίνησε να κάνει διαφορά. Η Μπεατρίς Νέιλα τερμάτισε στη τρίτη θέση για 17η φορά στην παρουσία της στο WorldWCR και με το τρίτο ταχύτερο γύρο πίστας θα ξεκινήσει αύριο τον αγώνα από τη τρίτη θέση (μία θέση πιο μπροστά από τον αγώνα του Σαββάτου).

Lucie Bousesseul

Πίσω από τις τρεις πρώτες αθλήτριες είχε δημιουργηθεί ένα γκρούπ 7 αναβατριών με Πονζιάνι, Σέρπα, Μπουντεσόλ, Ρουίζ, Ριβέρα και Ρέλφ, οι οποίες ανταγωνιζόντουσαν σε κάθε στροφή αλλάζοντας την κατάταξη μεταξύ τους. Τελικά, την τέταρτη θέση κέρδισε η Λούσι Μπούντεσολ, μετά από ασταμάτητες μάχες και την πέμπτη θέση η Σάρα Σάντσες, μπροστά από την Ρομπέρτα Πονζιάνι.

Η νεοφερμένη Κέιτι Χάντ, δεν τερμάτισε στον ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα λόγω πτώσης στην στροφή 5, στροφή στην οποία έπεσε και η Μάλλορι Ντόμπς στον πρώτο γύρο. Η Έμιλι Μπόντι ήταν η τρίτη πτώση του αγώνα, καθώς έχασε το μπροστινό στη στροφή 8 και βγήκε εκτός πίστας.

Δήλωση Μαρία Ερρέρα:

«Για να είμαι ειλικρινής περίμενα ότι η Paola θα με ξεπεράσει, καθώς έχει δείξει εξαιρετική ταχύτητα. Ήξερα ότι σύντομα θα μπορούσα να κάνω 1’52, κάτι που έκανα, αλλά εξεπλάγην όταν είδα τον πίνακα των πιτς μου και συνειδητοποίησα ότι είχα προβάδισμα 4 δευτερολέπτων. Αυτό μου επέτρεψε να πάρω μια ανάσα και χάρηκα όταν τελείωσε ο αγώνας, καθώς ήμουν αρκετά αγχωμένη. Σήμερα ήμουν πολύ αφοσιωμένη στους χρόνους των γύρων. Νομίζω ότι αύριο που δεν μας ενδιαφέρει ο καλύτερος χρόνος γύρου της πίστας, μπορώ να βελτιωθώ αρκετά και θα δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε.»

Δήλωση Πάολα Ράμος:

«Είμαι ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Είχα μια δύσκολη εκκίνηση, αλλά κατάφερα να προσπεράσω την Μπεατρίς αρκετά γρήγορα και να δημιουργήσω μια μικρή διαφορά. Ήταν ένας αρκετά μοναχικός αγώνας για μένα, χωρίς πολλές μάχες μετά τους πρώτους γύρους, αλλά είμαι ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω λίγο περισσότερα αύριο αν κάνω μια καλή εκκίνηση. Η Μαρία είναι πολύ γρήγορη, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να μείνω μαζί της αύριο.»

Δήλωση Μπεατρίς Νέιλα:

«Αυτό το βάθρο είναι ειλικρινά σαν πρώτη θέση για μένα σήμερα, καθώς είχαμε μερικά προβλήματα στις πρόσφατες δοκιμές και ξανά χθες και έπρεπε να κάνουμε πολλές αλλαγές στη μοτοσυκλέτα. Στο πρώτο μέρος του αγώνα, ήμουν πολύ κοντά, αλλά μετά η διαφορά άνοιξε, οπότε ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω. Είμαι πιο κοντά από ό,τι χθες, αλλά κατάφερα ακόμα να κάνω μόνο 1’53s. Νομίζω ότι και ο αγώνας αύριο θα είναι δύσκολος, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε λίγο περισσότερα και να κάνουμε ένα ακόμη βήμα. Ας δούμε.»

Μετά τον πρώτο αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Γυναικών η βαθμολογία είναι:

1. Μαρία Ερρέρα 25 βαθμοί

2. Πάολα Ράμος 20 βαθμοί

3. Μπεατρίς Νέιλα 16 βαθμοί

4. Λούσι Μπούντεσολ 13 βαθμοί

5. Σάρα Σάντσες 11 βαθμοί

6. Ρομπέρτα Πονζιάνι 10 βαθμοί

7. Πακίτα Ρουίζ 9 βαθμοί

8. Ναταλία Ριβέρα 8 βαθμοί

9. Ιβόν Σέρπα 7 βαθμοί

10. Τάιλα Ρέλφ 6 βαθμοί

11. Μουκλάντα Σαραπούεχ 5 βαθμοί

12. Λιν Βιλιάρντ 4 βαθμοί

13. Κλόι Τζόουνς 3 βαθμοί

14. Καρολίνα Ντανάκ 2 βαθμοί

15. Αντέλα Ουρεντνίτσκοβα 1 βαθμός