Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο του WorldWCR, συμπληρώθηκε στις 29 Μαρτίου στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας, με την Πάολα Ράμος να παίρνει την πρώτη της νίκη φέτος και να ισοφαρίζει στη βαθμολογία με την Ερρέρα, η οποία τερμάτισε δεύτερη μπροστά από την Μπεατρίς Νέιλα, με διαφορά από το επόμενο γκρούπ 12 δευτερολέπτων.

Στην εκκίνηση η Ερρέρα κράτησε την Pole Position, ενώ η Ράμος προσπέρασε κατευθείαν την Νέιλα και μπήκε στη δεύτερη θέση. Οι νικήτριες μεταξύ τους ήταν σε απόσταση αναπνοής χωρίς να γίνονται προσπεράσεις, μέχρι την στροφή 11 στον τελευταίο γύρο, όπου η Ράμος έκανε την νικητήρια προσπέραση της.

Προσχεδιασμένη στρατηγική της 18χρονης διότι γνώριζε πως η Ερρέρα είναι πιο έμπειρη από εκείνη και αν την προσπέρναγε από την αρχή μπορεί να δημιουργούσε μάχη και να την έχανε.

Ριψοκίνδυνα άφησε την προσπέραση για το τέλος, στη στροφή όπου η Ερρέρα είχε αναφέρει ότι είναι το αδύνατο της σημείο. Η Ερρέρα, είχε κατάλαβε πως η Ράμος πρόκειται να επιτεθεί, προσπάθησε να ανοίξει το ρυθμό της αλλά δεν τα κατάφερε και περίμενε πως θα την προσπερνούσε σε αυτό το σημείο, όπως έγινε.

Πολύ ευχαριστημένη με την τρίτη θέση η Μπεατρίς Νέιλα. Ήταν συνεχώς πίσω από τη Ράμος και την Ερρέρα, εκτός του τέταρτου γύρου που η Ερρέρα και η Ράμος είχαν αυξήσει λίγο το ρυθμό τους. Κάλυψε γρήγορα τη διαφορά, στον πέμπτο γύρο αφού έκανε και τον τότε ταχύτερο χρόνο, τον οποίο μετά μείωσε στα 1’52.637, κερδίζοντας το βραβείο της Pirelli για τον ταχύτερο γύρο.

Η Ρομπέρτα Πονζιάνι τερμάτισε τέταρτη μετά από αγωνιώδεις μάχες με την Πακίτα Ρουίζ, η οποία τερμάτισε με διαφορά 0.034 δευτερολέπτων από την Ιταλίδα, στην πέμπτη θέση. Σε αυτή την έντονη μάχη βρισκόταν και η Λούσι Μπουντεσόλ, μέχρι τον έκτο γύρο, όπου στη προσπάθεια για προσπέραση είχε μια ατυχή πτώση, φέρνοντας την Ιβόν Σέρπα που ακολουθούσε το γκρουπ στην έκτη θέση.

Στην έβδομη θέση ήρθε η Ναταλία Ριβέρα, η οποία είχε μια καλή εκκίνηση και πάλευε για την πέμπτη θέση την οποία σταδιακά δεν μπορούσε να διεκδικήσει από τις αντιπάλους της. Η 3η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών 2025, Κλόι Τζόουνς, δέχτηκε ποινή δυο μεγάλων γύρων για πρόωρη εκκίνηση με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 14η θέση.

Ένα συναρπαστικό πρώτο Σαββατοκύριακο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών WorldWCR έφθασε στο τέλος του, με επόμενο προορισμό την Ολλανδία, στην πίστα TT Assen. Οι δυο προηγούμενες νικήτριες ήταν η Μαρία Ερρέρα και η Μπεατρίς Νέιλα, ενώ η τρίτη πρωταγωνίστρια, Πάολα Ράμος, δεν έχει ξανά αγωνιστεί στην πίστα.

Δήλωση Πάολα Ράμος:

«Είμαι πολύ χαρούμενη με το αποτέλεσμα. Ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας! Έκανα μια καλή εκκίνηση και κατάφερα να ακολουθήσω τη Μαρία. Πέρασα όλο τον αγώνα προσπαθώντας να βρω πώς να διαχειριστώ τον τελευταίο γύρο και πότε να προσπαθήσω να την προσπεράσω. Τελικά, ο αγώνας πήγε όπως ήλπιζα. Ήξερα ότι έπρεπε να μείνω κοντά και να προσπαθήσω να την περάσω στον τελευταίο γύρο, και κατάφερα να εκτελέσω αυτό το σχέδιο. Δεν με εξέπληξε που η Μπεατρίς ήταν μαζί μας, και ο άνεμος ήταν μια επιπλέον πρόκληση, αλλά ήμασταν πιο γρήγορες από χθες. Στο τέλος, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη νίκη, οπότε είμαι πραγματικά ευχαριστημένη.»

Δήλωση Μαρία Ερρέρα:

«Ήξερα ότι θα ήταν ένας δύσκολος αγώνας επειδή είναι δύσκολο να χτίσεις διαφορά στη μεγάλη ευθεία. Αλλά είχα εξαιρετικό ρυθμό, ίσως καλύτερο από χθες, και κατάφερα να κάνω ξανά γύρο σε 1’52. Σε κάποια σημεία ένιωθα πολύ δυνατή και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να επαναλάβω αυτό που έκανα χθες, αλλά στο τέλος δεν ήταν δυνατό. Η Πάολα είναι πολύ δυνατή, αλλά υπάρχουν και πίστες που δεν γνωρίζει, οπότε για τους επόμενους αγώνες στο Άσσεν και το Μπάλατον θα πρέπει να ξεκινήσουμε καλά το Σαββατοκύριακο και να προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας. Θα επικεντρωθώ στον εαυτό μου και θα δουλέψω για να βελτιώσω τις λεπτομέρειες.»

Δήλωση Μπεατρίς Νέιλα:

«Ο 2ος αγώνας ήταν λίγο πιο δύσκολος επειδή όλες κάναμε πολύ γρήγορους γύρους, κάτι που το έκανε λίγο δύσκολο στη διαχείριση. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί φτάσαμε ξανά στο βάθρο και είμαι πολύ περήφανη γιατί η διαφορά ήταν μικρή σήμερα. Ειλικρινά, διασκέδασα περισσότερο στον σημερινό αγώνα. Ήταν απίστευτο που σημείωσα χρόνους στο 52’ σε αυτή την πίστα και πραγματικά το απόλαυσα. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση για την προετοιμασία μας για το Άσσεν, όπου θα κάνω το καλύτερο δυνατό για άλλη μια φορά.»

Τα αποτελέσματα του 2ου Αγώνα αναλυτικά: Results-3

Βαθμολογία Πρωταθλήματος μετά τον 2ο αγώνα:

1. Πάολα Ράμος 45 βαθμοί

2. Μαρία Ερρέρα 45 βαθμοί

3. Μπεατρίς Νέιλα 32 βαθμοί

4. Ρομπέρτα Πονζιάνι 23 βαθμοί

5. Πακίτα Ρουίζ 20 βαθμοί

6. Σάρα Σάντσες 17 βαθμοί

7. Ιβόν Σέρπα 17 βαθμοί

8. Ναταλία Ριβέρα 17 βαθμοί

9. Τάιλα Ρέλφ 17 βαθμοί

10. Λούσι Μπούντεσολ 13 βαθμοί

11. Μουκλάντα Σαραπούεχν 12 βαθμοί

12. Λιν Βιλλιάρντ 7 βαθμοί

13. Καρολίνα Ντανάκ 6 βαθμοί

14. Άστριντ Μάντριγκαλ 5 βαθμοί

15. Κλόι Τζοουνς 5 βαθμοί

16. Ντενίς Νταλ Ζόττο 1 βαθμός

17. Αντέλα Ουρεντνίτσκοβα 1 βαθμός