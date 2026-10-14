Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

της Στεφανίας Παντελιδάκη

Ο Τίτλος WorldWCR 2026 δεν έχει κριθεί ακόμη, με τη Jerez να περιμένει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας Γυναικών για την τελευταία μάχη της σεζόν, όμως το πρόγραμμα και οι προορισμοί είναι ήδη εδώ – με αρκετές αλλαγές.

Έξι αγωνιστικά τριήμερα έχουν ξανά στη διάθεση τους οι αναβάτριες από όλον τον κόσμο, με μόνο δυο πίστες να παραμένουν από το 2026. Στην Πορτογαλία η πίστα “Autodromo Internacional Do Algarve” όπου θα απολαύσουμε πάλι τον εναρκτήριο αγώνα στις 19-21 Μαρτίου και στην Ιταλία η πίστα “Misano World Circuit Marco Simoncelli” στις 18-20 Ιουνίου.

Δύο νέες πίστες, ωστόσο, παίρνουν τη σκυτάλη, για πρώτη φορά στην ιστορία του WorldWCR. Στην πίστα “Ricardo Tormo” της Βαλένθια θα φιλοξενηθεί ο δεύτερος γύρος στις 2-4 Απριλίου και στην “Autodrom Most” της Τσεχίας που ακολουθεί στις 4-6 Ιουνίου.

Επιστροφή από παλαιότερα, συγκεκριμένα από το 2025, οι γνώριμοι προορισμοί θα είναι στην πίστα “Circuit De Nevers Magny Cours” της Γαλλίας στις 3-5 Σεπτεμβρίου και στην “Cremona Circuit” της Ιταλίας στις 24-26 Σεπτεμβρίου για τον μεγάλο Τελικό.

Μεγάλη η αλλαγή στο φινάλε του WorldWCR, καθώς από την αρχή του Πρωταθλήματος το 2024, η σεζόν σταματά στην πίστα “Circuito De Jerez –Angel Nieto” της Ισπανίας, ενώ από του χρόνου ο τελικός θα είναι “βαμμένος” στα ιταλικά χρώματα και το όνομα της Πρωταθλήτριας θα γραφτεί στην ιστορία ένα μήνα νωρίτερα καθώς πάντα το WorldWCR επισκεπτόταν την Ισπανία τον Οκτώβριο.

Συνεχίζοντας με τις “απώλειες” του προγράμματος 2027, εκτός μένει το Assen στην Ολλανδία, το Balaton Park στην Ουγγαρία και το Donington Parkτης Αγγλίας. Κάθε μια έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς από τις τρεις αγωνίστηκες σεζόν που τρέχει το Πρωτάθλημα, στην Ολλανδία και στην Ουγγαρία έχουν βρεθεί δυο φορές οι αναβάτριες ενώ η Αγγλία δεν έλειψε ποτέ από το ημερολόγιο.

Η κατανομή των τριημέρων φαίνεται να δημιουργεί τρία αγωνιστικά “ζευγάρια”. Σχηματίζουν, ουσιαστικά, το πρώτο την άνοιξη – Portimão με Valencia – το δεύτερο το καλοκαίρι – Most με Misano – και το τρίτο το φθινόπωρο – Magny Cours με Cremona.

Λοιπόν, πριν πέσει η αυλαία στην αγωνιστική σεζόν 2026 και μάθουμε ποια από τις δυο διεκδικήτριες, Μαρία Ερρέρα και Μπεατρίς Νέιλα, θα κατακτήσει τον Τίτλο, το WorldWCR έχει χαράξει ήδη τη επόμενη διαδρομή του. Με νέους προορισμούς και γνώριμες επιστροφές αλλά με διαφορετικό σημείο για τον τελευταίο χορό 2027 του Πρωταθλήματος.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα WorldWCR 2027

Autodromo Internacional Do Algarve – Πορτογαλία: 19-21 Μαρτίου

Circuit Ricardo Tormo – Ισπανία: 2-4 Απριλίου

Autodrom Most – Τσεχία: 4-6 Ιουνίου

Misano World Circuit Marco Simoncelli – Ιταλία: 18-20 Ιουνίου

Circuit De Nevers Magny Cours – Γαλλία: 3-5 Σεπτεμβρίου

Cremona Circuit – Ιταλία: 24-26 Σεπτεμβρίου