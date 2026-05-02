Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας Γυναικών «WorldWCR» επιστρέφει στη νέα και απαιτητική πίστα Balaton Park, της Ουγγαρίας, για το τρίτο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν 2026. Την Παρασκευή 1 Μαΐου, έγιναν οι Κατατακτήριες Δοκιμές (Superpole) που καθορίζουν τo σχηματισμό εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα του τριημέρου.

Ποινές που αλλάζουν τις θέσεις εκκίνησης

Αρκετά μετά το τέλος των Κατατακτήριων, ανακοινώθηκαν ποινές στην Μαρία Ερρέρα #6, Πάολα Ράμος #58 και Μουκλάντα Σαραπούεχ λόγω αργής οδήγησης κατά τη διάρκεια των δοκιμών, που προωθούν τις Ρομπέρτα Πονζιάνι #96 (κεντρική φωτογραφία), Μπεατρίς Νέιλα και Πακίτα Ρουίζ στην πρώτη σειρά εκκίνησης στον αγώνα Σαββάτου.

Πώς ολοκληρώθηκαν όμως οι κατατακτήριες πριν οι αγωνοδίκες αποφασίσουν τις ποινές;

Ρεκόρ χρόνου από την Ερρέρα: Γρηγορότερη ήταν η Μαρία Ερρέρα #6, της GRT Yamaha, σπάζοντας κατευθείαν το ρεκόρ πίστας. Η κάτοχος του Τίτλου έχει κατακτήσει συνολικά εννέα Pole Position, από τις οποίες τρεις είναι συνεχόμενες στη φετινή σεζόν.

Ξεκίνησε τις Κατατακτήριες Δοκιμές στο Balaton Park με χρόνο 1’53.025, έσπασε το ρεκόρ του 1’53.089 που κρατούσε η Κλόι Τζόουνς, συνέχισε να βελτιώνεται στον δεύτερο γύρο με χρόνο 1’52.540 και κλείδωσε την πρώτη θέση με το φανταστικό 1’52.264.

Γλυκόπικρη επιτυχία για την Klint Forward Racing

Η Πάολα Ράμος #58 χωρίς να έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό που υπέστη στον προηγούμενο αγώνα λόγω πτώσης και ενώ μάχεται πρώτη φορά στην πίστα της Ουγγαρίας, κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση με χρόνο 1’52.826, σπάζοντας και εκείνη το περσινό ρεκόρ. Δεν κατάφερε όμως να βελτιώσει περισσότερο το χρόνο της, αφού δυο λεπτά πριν το τέλος είχε πτώση στην πρώτη στροφή.

Ακολούθησε η πολύ έμπειρη Ρομπέρτα Πονζιάνι με χρόνο 1’53.587. Η Ιταλίδα φαινόταν πως μπορούσε να μειώσει και άλλο τον χρόνο της όμως οχτώ λεπτά πριν την καρό σημαία, είχε πτώση στη στροφή δεκατρία.

Οι πτώσεις των δυο αναβατριών της Klint Forward Racing δεν επηρέασαν την αυριανή τους συμμετοχή στον αγώνα, ούτε και τις θέσεις εκκίνησης τους αφού οι υπόλοιπες αναβάτριες δεν κατάφεραν να τις ξεπεράσουν.

Τα πάνω-κάτω στη δεύτερη γραμμή εκκίνησης

Η έκτακτη συμμετοχή της Μουκλάντα Σαραπούεχ, συνεχίζεται από την αρχή της σεζόν και στο Balaton Park. Παρόλο που η Ταϊλανδή αγωνίζεται πρώτη φορά σε αυτή την πίστα, πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα της σε κατατακτήριες δοκιμές, διεκδικώντας την τέταρτη θέση με χρόνο 1’53.923 και αποδεικνύοντας πόσο βελτιώνεται ανά αγώνα.

Η περσινή νικήτρια του δεύτερου αγώνα στο Balaton Park, Μπεατρίς Νέιλα, δεν είχε το ρυθμό που χρειαζόταν ώστε να αναμετρηθεί με τις αντιπάλους της. Με χρόνο 1’53.969 θα ξεκινήσει από την πέμπτη θέση και σίγουρα θα παλέψει πολύ σκληρά, για να μην μεγαλώσει η διαφορά των 13 βαθμών που έχει με την Ερρέρα, η οποία προηγείται στο Πρωτάθλημα.

Τη δεύτερη σειρά στο σχηματισμό εκκίνησης – πριν τις ποινές – συμπλήρωσε η Ισπανίδα Πακίτα Ρουίζ με χρόνο 1’54.098, μόνο 0.129 δεύτερα πίσω από την Νέιλα!

Κόκκινη σημαία

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη των Κατατακτήριων Δοκιμών του WorldWCR, βγήκε κόκκινη σημαία λόγω πτώσης της Έμιλι Μπόντι #4 στην στροφή 15-16, μετά από highside. Η Μπόντι παρέμεινε για αρκετή ώρα ακίνητη στην αμμοπαγίδα, αναγκάζοντας τους κριτές να βγάλουν κόκκινη σημαία μέχρι να ελέγξουν την κατάσταση της. Η αναβάτρια μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο, όπου κρίθηκε κατάλληλη να συμμετάσχει στον αυριανό αγώνα, στον οποίο θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση αφού δεν κατάφερε να συμπληρώσει χρόνο γύρου.

Superpole:

1. Μαρία Ερρέρα: 1’52.264

2. Πάολα Ράμος: 1’52.826

3. Ρομπέρτα Πονζιάνι: 1’53.587

4. Μουκλάντα Σαραπούεχ: 1’53.923

5. Μπεατρίς Νέιλα: 1’53.969

6. Πακίτα Ρουίζ: 1’54.098