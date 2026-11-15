Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Κείμενο: Στεφανία Παντελιδάκη

Μια νέα εποχή ξεκινά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας Γυναικών WorldWCR, καθώς για πρώτη φορά από την ίδρυση του, το 2024, το μοντέλο της μοτοσυκλέτας ενιαίου τύπου αλλάζει. Τα αγωνιστικά δεδομένα θα διαμορφωθούν διαφορετικά έπειτα από τρεις σεζόν με την Yamaha YZF-R7.

Οι αναβάτριες του WorldWCR για την περίοδο 2027-2029 καλούνται να προσαρμοστούν στην CFMOTO 675SR-R και ούσα πιο αναβαθμισμένη σε σχέση με την προηγούμενη, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αγωνιστική άνοδο των πιλότων.

Παράλληλα, η μετάβαση δεν περιορίζεται μόνο εκεί, καθώς στο κάδρο πλέον έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και η αλλαγή εταιρίας ελαστικών. Έως και τη σεζόν 2026 οι αναβάτριες χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά Pirelli, ενώ από τη νέα χρονιά η Michelin παίρνει τη σκυτάλη του προμηθευτή.

Οι αναβάτριες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα θετικά την αλλαγή μοτοσυκλέτας από κάθε οπτική. Αναγνωρίζουν τις προοπτικές εξέλιξης τόσο των ίδιων όσο και του Πρωταθλήματος, χωρίς να μείνει απαρατήρητο ότι η Yamaha R7 είχε φτάσει πλέον στα όρια της, με αποτέλεσμα τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης και επιδόσεων να περιορίζονται.

Το κύριο κομμάτι στις τοποθετήσεις τους είναι ότι δεν έχουν καμία εμπειρία στο συγκεκριμένο μοντέλο. Παρότι ορισμένες αναβάτριες του WorldWCR έχουν δοκιμάσει μια CFMOTO στο παρελθόν – σε γενικότερο πλαίσιο και όχι αγωνιστικό – καμία δεν έχει οδηγήσει την 675SR-R.

Μια παράμετρος ιδιαίτερης σημασίας, διότι ανεξάρτητα από την αγωνιστική εμπειρία της κάθε μιας, για όλες είναι μια νέα αρχή. Προσθέτοντας στην εξίσωση και την αλλαγή ελαστικών, αυτή η μετάβαση αποκτά χαρακτηριστικά σεζόν “νεοφερμένης”, είτε για την τελευταία αναβάτρια της γενικής κατάταξης, είτε για την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.

Πώς αντιμετωπίζει η πρώτη τριάδα του 2026 τη μετάβαση αυτή και ποια είναι τα σχέδια τους για την ερχόμενη σεζόν;

Η Δις Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Μαρία Ερρέρα της Yamaha GRT Terra & Vita WorldWCR Team, εξέφρασε την επιθυμία της να συνεχίσει στο Πρωτάθλημα, επισημαίνοντας ότι δεν γνωρίζει καλά την CFMOTO 675SR-R.

Εξήγησε πως η Yamaha R7 είχε φτάσει στα όρια της, κυρίως κατά το φρενάρισμα, γεγονός που περιόριζε την επιπλέον βελτίωση των αποδόσεων τους. «Μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα», όπως είπε. Η 675SR-R, κατά τη γνώμη της Ισπανίδας, σε συνδυασμό με τα νέα ελαστικά θα επιτρέψουν στις αναβάτριες να αναδείξουν ακόμη παραπάνω τις δυνατότητες τους και θα επιφέρουν υψηλότερες επιδόσεις.

Όσον αφορά το αγωνιστικό της μέλλον στην GRT Terra & Vita, το ζήτημα είναι ακόμη προς συζήτηση, λόγω της συνεργασίας της ομάδας με την Yamaha.

Από την πλευρά της η “Runner Up” αναβάτρια, Μπεατρίς Νέιλα της Ampito Crescent Yamaha, ήταν αισιόδοξη για τη συνέχεια παρουσίας της στο WorldWCR.

Χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί κάποιο πλάνο ακόμη και παρότι δεν είχε δοκιμάσει τη νέα μοτοσυκλέτα, διαβεβαίωσε τους φιλάθλους και ανέφερε με αποφασιστικότητα ότι: «Έχω ομάδα, θα είμαι εδώ και ναι, έχω μέλλον στο 2027»!

Στο ίδιο μήκος κύματος, βρίσκεται και η τρίτη αναβάτρια της γενικής κατάταξης, η Πάολα Ράμος της Klint Forward Racing. Αναγνώρισε τις δυνατότητες της 675SR-R, παρά το γεγονός ότι ούτε και εκείνη είχε εμπειρία πάνω σε αυτή.

Η 19χρονη υπογράμμισε την ύψιστη σημασία της χειμερινής προετοιμασίας, καθώς με νέα μοτοσυκλέτα και νέα ελαστικά η προπόνηση πρέπει να… τριπλασιαστεί.

Επίσης, το όνομα της ομάδας με την οποία θα αγωνιστεί του χρόνου, ίδια ή καινούργια, δεν ήταν δυνατό να αποκαλυφθεί: «Αναφορικά με την ομάδα που θα αγωνιστώ του χρόνου, δεν μπορώ να πω κάτι ακόμη», όπως ανέφερε, διότι 14 Νοεμβρίου είχε προγραμματιστεί η ανακοίνωση για το νέο χρώμα με το οποίο θα αγωνίζεται τη σεζόν 2027 και αυτό θα είναι της Hadden Racing Team.

Αποκλειστικές δηλώσεις αναβατριών

Μουκλάντα Σαραπούεχ | EEST NJT Racing | 6η θέση

«Με την ομάδα μου είχα μονοετές συμβόλαιο, οπότε όταν επιστρέψω στην Ταϊλάνδη θα συζητήσουμε για του χρόνου. Η 675SR-R είναι μια πολύ καλή μοτοσυκλέτα, όπως και αυτή η αλλαγή από την επόμενη σεζόν, λόγω του ότι πολλές αναβάτριες δεν έχουν ξανά οδηγήσει CF. Είναι μια νέα αρχή για όλες μας και αυτό για εμένα είναι τέλειο».

Σάρα Σάντσες | Hadden Racing Team | 10η θέση

«Χαίρομαι που ξεκινάω μια νέα χρονιά με μια νέα μοτοσυκλέτα, γιατί πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρον που όλες οι αναβάτριες ξεκινούν επίσης μια παντελώς νέα σεζόν…

Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ τη μοτοσυκλέτα, ποτέ. Θα προσπαθήσουμε να προμηθευτούμε μια 675SR-R από την Αγγλία, ώστε να μπορέσουμε να προπονηθούμε. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη μοτοσυκλέτα, οπότε περιμένουμε νέα από τη διοργάνωση σχετικά με αυτήν.

Ίσως είναι κιόλας μια καλή ευκαιρία — δεν είμαστε σίγουροι — καθώς χρειαζόμαστε πρόσβαση σε τέτοιου είδους εταιρείες, όπως οι κινεζικές που ανεβαίνουν. Φυσικά, η προοπτική μου αρέσει, καθώς ίσως καταφέρουμε να προσελκύσουμε περισσότερους χορηγούς, ίσως και χορηγούς από Κίνα — ελπίζω τουλάχιστον!

Θα αγωνιστώ του χρόνου, εφόσον με δεχτεί η διοργάνωση πρώτα, φυσικά. Θα είναι η τέταρτη χρονιά μου, οπότε πλέον έχω και περισσότερη εμπειρία».

Τάιλα Ρελφ | Full Throttle Racing | 12η θέση

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα ξεκινήσω τη σεζόν του 2027 με μια ολοκαίνουργια μοτοσυκλέτα. Είναι, κατά κάποιον τρόπο, μια εντελώς νέα αρχή.

Στην Αυστραλία, όπου μένουμε εγώ και ο σύζυγός μου, διατηρούμε μια εταιρεία εκπαίδευσης οδήγησης μοτοσυκλέτας και η CFMOTO ήταν μία από τις μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούσαμε για τα μαθήματά μας. Επομένως, έχω λίγη εμπειρία – αν και επρόκειτο για το μοντέλο 450 – όμως, πράγματι, ήταν μια εξαιρετική μοτοσυκλέτα.

Φυσικά, οι προδιαγραφές της 675SR-R θα διαφέρουν σημαντικά από εκείνη που έχω οδηγήσει. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχω ήδη κάποια εμπειρία με την CFMOTO μου δίνει λίγο περισσότερο αυτοπεποίθηση.

Ανυπομονώ για αυτή την πρόκληση, διότι συμπλήρωσα τρία χρόνια με την Yamaha, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασα ένα μέρος της αυτοπεποίθησής μου, λόγω αρκετής ατυχίας φέτος.

Έχουμε ήδη αγοράσει μια 675SR-R στην Αυστραλία. Θα είναι ελαφρώς ταχύτερη από την R7, ενώ ελπίζω να προσφέρει καλύτερη στήριξη στο μπροστινό και βελτιωμένη ανάρτηση.

Υπάρχουν διαφορές, καθώς μας δίνονται περισσότερες δυνατότητες παρέμβασης. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερες ρυθμίσεις στην ECU, ενώ έχω ακούσει διάφορα σχετικά με την ανάρτηση, αλλά και τις αλλαγές στις σχέσεις μετάδοσης, όπως το πίσω γρανάζι.

Πιστεύω ότι, την επόμενη χρονιά, ο ρόλος της ομάδας μας θα είναι πολύ πιο καθοριστικός απ’ ό,τι ήταν τα τελευταία τρία χρόνια.

Ελπίζω πραγματικά να υπάρξει λίγο μεγαλύτερη ελευθερία παρεμβάσεων, καθώς αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ περιορισμένες στο τι μπορούμε να κάνουμε. Κάποιες φορές αυτό ενέχει και έναν βαθμό κινδύνου, γιατί νιώθω ότι πιέζαμε τις stock μοτοσυκλέτες στα απόλυτα όριά τους. Όλες μας γινόμασταν όλο και πιο γρήγορες, αλλά δεν υπήρχε το κατάλληλο πλαίσιο που να το υποστηρίζει.

Η CFMOTO είναι σίγουρα μια αρκετά μεγάλη μπράντα στην Αυστραλία, όπου δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν πολλοί αντιπρόσωποι, ακόμα και στη μικρή πόλη όπου μένω, το Warrnambool. Νομίζω, μάλιστα, ότι είναι πολύ πιο δημοφιλής εκεί απ’ ό,τι σε άλλες χώρες. Το έχω συζητήσει και με άλλες κοπέλες, οι οποίες δυσκολεύονται να βρουν τη μοτοσυκλέτα για προπόνηση.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως παρέχεται σημαντική στήριξη στο WorldWCR και ελπίζω πραγματικά ότι αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη προβολή — τόσο του Πρωταθλήματος όσο και των ίδιων των αναβατριών».

Μάλλορι Ντομπς | YVS Sabadell Diva Racing | 23η θέση

«Έχω οδηγήσει δυο μοντέλα, το 450 και το 850 NK – το naked – γιατί το 2023 οδήγησα σε μια παρουσίαση για τον Τύπο. Τα έχω δει, ναι, αλλά το μοντέλο 675SR-R είναι ουσιαστικά καινούργιο, οπότε δεν το έχω δει από κοντά, ούτε το έχω οδηγήσει.

Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο, καθώς – απ’ ό,τι έχω ακούσει – θα διαθέτει περισσότερα ηλεκτρονικά συστήματα, περισσότερα δεδομένα και πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις.

Από αυτή την άποψη, θεωρώ ότι θα είναι αξιόλογο. Αποδίδει 90 ίππους – για σύγκριση, τα Aprilia 660 βγάζουν 95 ίππους – ενώ τα R7 είναι πιο αργά, οπότε νομίζω ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό.

Το ότι θα αγωνίζομαι με CFMOTO, θα έχει ενδιαφέρον ως προς τις παραπάνω ευκαιρίες στην Αμερική, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτές οι μοτοσυκλέτες στα εθνικά Πρωταθλήματά μας.

Με αυτή την ανακοίνωση, σκέφτομαι να προσπαθήσω να πετύχω την έγκριση (homologation) της CFMOTO για την κατηγορία «Twins Cup» στο Πρωτάθλημα MotoAmerica. Αν η CFMOTO ενδιαφέρεται να αναπτύξει την αγωνιστική της παρουσία στην Αμερική, ίσως θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε σε αγώνες εκεί. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει τέτοια προοπτική συνεργασίας από την πλευρά τους. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα, οπότε θα δούμε τι γνώμη έχουν γι’ αυτό».

Πατρίσια Σόουα | Team Trasimeno | 24η θέση

«Δεν έχω οδηγήσει ποτέ CFMOTO. Είναι μια εντελώς καινούργια μοτοσυκλέτα για εμάς, η οποία προέρχεται μάλιστα από μια εντελώς διαφορετική χώρα, την Κίνα. Είναι κάπως τρελό όλο αυτό, αλλά έχω ρίξει μια ματιά στη μοτοσυκλέτα και φαίνεται αρκετά ωραία και ενδιαφέρουσα, οπότε ελπίζω να την ευχαριστηθώ.

Για μένα δεν θα είναι δύσκολο να προσαρμοστώ, καθώς οδηγώ ήδη μοτοσυκλέτες 600cc, Supersport, αλλά και Superbikes. Έχω δηλαδή εμπειρία με μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες, οπότε πιστεύω ότι η προσαρμογή θα είναι αρκετά εύκολη. Το μόνο ερωτηματικό αφορά τη γεωμετρία και τα χαρακτηριστικά του κινητήρα, οπότε θα δείξει.

Δεν ξέρουμε αν θα αποτελέσει ευκαιρία για προβολή και προσέλκυση χορηγών – πέρα ​​από το αγωνιστικό κομμάτι. Στην Πολωνία, οι μοτοσυκλέτες δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς. Για παράδειγμα, εγώ συμμετέχω ως ιδιώτης, χωρίς κανέναν χορηγό από την Πολωνία, και όλα τα έξοδα καλύπτονται από εμένα και την οικογένειά μου. Ειλικρινά, λοιπόν, δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, αν και η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα δείχνει πολύ ενδιαφέρουσα, οπότε ελπίζω να τη χαρούμε».