Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Η Μαρία Ερρέρα (#06) έφτασε ακόμα πιο κοντά στον δεύτερο WorldWCR Τίτλο μετά τον αγώνα Σαββάτου στο Donington Park, τον οποίο κέρδισε, χωρίς την Μπεατρίς Νέιλα στο βάθρο (#36). Από το 2024 η Νέιλα ήταν πάντα στο βάθρο, χωρίς καμία πτώση. Σε αυτόν τον πολύτιμο αγώνα για το Πρωτάθλημα έπεσε στον πρώτο γύρο, στη στροφή έξι.

Το Πρωτάθλημα δεν κλείδωσε υπό το όνομα Μαρία Ερρέρα #6, διότι μένει μόνο ένας βαθμός διαφορά παραπάνω από την Νέιλα για να στεφθεί Παγκόσμια Πρωταθλήτρια ξανά ή να συλλέξει δυο βαθμούς στον αυριανό αγώνα. Η μόνη περίπτωση για την Νέιλα να διεκδικήσει τον Τίτλο είναι αν η Ερρέρα δεν τερματίσει στον αγώνα της Κυριακής.

Οι δύο διεκδικήτριες είχαν επαφή και η Νέιλα ήταν αυτή που βρέθηκε στο έδαφος, έξαλλη και νευριασμένη ενώ η Ερρέρα δεν γνώριζε, όπως δήλωσε, ότι την είχε ρίξει. Η Ερρέρα έλαβε ποινή διπλού μεγάλου γύρου, την οποία άργησε να εκτελέσει για να προλάβει να ανοίξει σημαντική διαφορά με τις υπόλοιπες αναβάτριες. Οριακά στον τελευταίο γύρο πριν η ποινή μετατραπεί σε Ride Through, την εκτέλεσε με επιτυχία και χωρίς να χάσει την πρώτη θέση έφτασε στους 206 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η Πάολα Ράμος (#58), η οποία και εκείνη είχε δεχθεί ποινή διπλού μεγάλου γύρου αλλά για Jump Start στην εκκίνηση. Σε αντίθεση με την Ερρέρα, η Ράμος δυσκολεύτηκε να ανακτήσει τη θέση της, καθώς μετά την ποινή βρέθηκε στο γκρουπ αναβατριών που πάλευαν για την τρίτη θέση. Παρά το γεγονός ότι είχε δηλώσει πως δεν βρίσκεται στην καλύτερη φυσική της κατάσταση, απέφυγε τις επιθέσεις και άνοιξε μια μικρή διαφορά με τις υπόλοιπες αναβάτριες.

Η τρίτη θέση είχε πολλές εναλλαγές. Η Μουκλάντα Σαραπούεχ (#12) από την Ταϊλάνδη ήθελε το δεύτερο βάθρο της καριέρας της, η Κλόι Τζοόυνς (#15) εκπροσωπεί τη χώρα του αγώνα, η Σάρα Σάντσες (#64) ανάρρωσε πλήρως από τον σοβαρό τραυματισμό της και η Ρομπέρτα Πονζιάνι (#96) είχε αρκετή δύναμη να αντισταθεί στις επιθέσεις των αντιπάλων της.

Στο τέλος, η σημαία της Ταϊλάνδης ξανά φάνηκε στο βάθρο και η δύναμη της Σαραπούεχ. Δεν έχει ξανά βρεθεί στην πίστα και ενώ έκανε δύο μεγάλα λάθη που τις στοίχησαν θέσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάθε φορά τα «έσβηνε».

Στην τέταρτη θέση είδαμε την Ρομπέρτα Πονζιάνι, που από νωρίς φαινόταν ότι είχε αρκετά «καύσιμα» να παλέψει. Στο δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο της χρονιάς ήταν η τελευταία φορά που είχε τερματίσει σε θέση βάθρου, κάτι που ήθελε να επαναλάβει.

Η Βρετανίδα Κλόι Τζοόυνς ξεσήκωσε όλο το κοινό που ήρθε να την παρακολουθήσει. Πολλά παιδιά και ενήλικες κράταγαν σημαίες και φόραγαν τα μπλουζάκια της ενώ φώναζαν το όνομα της! Συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα και μετέφερε τις ελπίδες για τον αυριανό αγώνα. Ωστόσο, στο τέλος του αγώνα έλαβε ποινή μιας θέσης διότι πάτησε τα όρια της πίστας στον τελευταίο γύρο.

Η Σάρα Σάντσες, επίσης στο δεύτερο τριήμερο, είχε τραυματίσει τον αστράγαλο της με αποτέλεσμα να χάσει κάποιους αγώνες και σε όσους πήρε μέρος να μην μπορεί να παλέψει ούτε για την πρώτη δεκάδα. Σήμερα έκανε την επιστροφή της. Κατέκτησε την αξιοσέβαστη και δύσκολη έκτη θέση, ανάμεσα από το απίθανο γκρουπ αλλά λόγω της ποινής της Τζόουνς, μεταφέρθηκε στην πέμπτη.

1η – Μαρία Ερρέρα – Terra & Vita GRT Yamaha

«Ένιωθα καλά ήδη από το FP1 και αυτό το συναίσθημα συνεχίστηκε και στον σημερινό αγώνα. Δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο γρήγορη εδώ στο Donington, αλλά ήμουν δυνατή ήδη από το 2024 και είναι μια πίστα που μου αρέσει. Όταν είδα την ποινή για διπλό μεγάλο γύρο, εξεπλάγην. Ήξερα ότι είχα ένα μικρό προβάδισμα και έτσι προσπάθησα να διαχειριστώ την κατάσταση όσον αφορά την εκτέλεση των μεγάλων γύρων, αλλά δεν ήταν εύκολο. Η επαφή με την Beatriz ήταν φυσικά τυχαία. Δεν ήξερα καν ότι είχε πέσει μέχρι το τέλος του αγώνα. Είναι κρίμα και δεν το ήθελα αυτό, αλλά είχα τη γραμμή και προσπάθησε να με προσπεράσει σε ένα σημείο που ήμουν πιο γρήγορος. Θα ήμουν θυμωμένη και στη θέση της. Όσο για τον 2ο Αγώνα, νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε ξανά, αλλά θα σκέφτομαι και το πρωτάθλημα φυσικά.»

DNF – Μπεατρίς Νέιλα – Ampito Crescent Yamaha

«Είμαι ευχαριστημένη με την απόδοσή μου αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή ξεκίνησα πολύ καλά την Παρασκευή. Σήμερα το πρωί ένιωσα επίσης πολύ καλά και ήμουν έτοιμη να κάνω έναν σπουδαίο αγώνα, να απολαύσω τη μάχη και να παλέψω μαζί. Για μένα, δεν είναι δίκαιο να χάσω έναν αγώνα σαν κι αυτόν, επειδή νομίζω ότι ήταν μια επικίνδυνη ενέργεια από τη Μαρία. Αύριο θα τα δώσω όλα, όπως πάντα, κάνοντας το καλύτερο δυνατό, όπως έχω κάνει σε κάθε αγώνα.»

Στο βάθρο επέστρεψε η Πάολα Ράμος, στη δεύτερη θέση. Μετά από ένα καταστροφικό τριήμερο στο Μιζάνο, κατάφερε να συλλέξει παραπάνω βαθμούς στην Αγγλία, όμως παραμένει μαθηματικά εκτός διεκδίκησης Τίτλου. Ακολούθησε στην τρίτη θέση η Μουκλάντα Σαραπούεχ, που έχει λάβει μέρος ως έκτακτη συμμετοχή σε όλη την έως τώρα σεζόν με σταδιακά εντυπωσιακή βελτίωση σε κάθε αγώνα.

Οι δυο αναβάτριες δήλωσαν μετά τις επιτυχίες στον πρώτο αγώνα:

2η – Πάολα Ράμος – Klint Forward Racing

«Όταν είδα την ποινή για διπλό μεγάλο γύρο, δεν το κατάλαβα αμέσως, αλλά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να διαχειριστώ την κατάσταση. Έχουμε συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες για τον αυριανό αγώνα, αλλά και για την επόμενη σεζόν, και αυτό ήταν πραγματικά το ζητούμενο, να συνεχίσουμε να αποκτούμε εμπειρία και γνώσεις. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι στο Donington και σίγουρα έχω πράγματα που μπορώ ακόμα να βελτιώσω, αλλά το να τερματίσω δεύτερος στον πρώτο μου αγώνα σε αυτή την πίστα είναι καταπληκτικό. Ο 2ος αγώνας θα είναι λίγο διαφορετικός νομίζω, αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.»

3η – Μουκλάντα Σαραπούεχ – EEST NJT Racing

«Ένας καταπληκτικός πρώτος αγώνας εδώ στο Donington. Ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο από την όγδοη θέση στην εκκίνηση, αλλά κατάφερα να κάνω μια καλή εκκίνηση. Η Μαρία και η Πάολα ήταν τόσο γρήγορες μπροστά, αλλά με κάθε γύρο μάθαινα περισσότερα για το πώς να οδηγώ σε αυτήν την πίστα. Προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα να πιέζω γύρο με τον γύρο και μετά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε μια ομάδα αναβατών εκεί μαζί μου. Ήθελα πραγματικά ένα βάθρο, οπότε έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να διαχειριστώ τον τελευταίο γύρο και να εκμεταλλευτώ τα τμήματα της πίστας όπου ξέρω ότι είμαι γρήγορη. Πίστευα ότι μπορούσα να τερματίσω τρίτη και τα κατάφερα. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενη που επέστρεψα στο βάθρο και θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα και όλους τους χορηγούς μας. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε αύριο, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να τερματίσω ξανά στην πρώτη τριάδα.»

Αποτελέσματα Αγώνας 1 WorldWCR