Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Η προτελευταία Pole Position της σεζόν για το WorldWCR, ανήκει στην Μαρία Ερρέρα (#06). Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας Γυναικών, μετακόμισε στην Αγγλική πίστα Donington Park για το πέμπτο αγωνιστικό τριήμερο της χρονιάς. Η πρωτοπόρος Μαρία Ερρέρα απέχει μόλις 24 βαθμούς από την Μπεατρίς Νέιλα (#36), πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στην κατάκτηση του Τίτλου για δεύτερη συνεχόμενη φορά ξεκινώντας από την 1η θέση στον αγώνα του Σαββάτου.

Η Μαρία Ερρέρα κατέκτησε την Pole Position, για τέταρτη φορά στη σεζόν WorldWCR 2026, πετυχαίνοντας και νέο ρεκόρ Superpole με χρόνο 1’39.091. Ακολούθησε δεύτερη η Μπεατρίς Νέιλα, εκτελώντας τον ταχύτερο της γύρο στο τελευταίο λεπτό των δοκιμών με χρόνο 1’39.639. Την πρώτη σειρά στη σχάρα εκκίνησης συμπλήρωσε η Πάολα Ράμος (#58), η οποία μάχεται πρώτη φορά στο Donington Park, με χρόνο 1’39.991 ως η μόνη άλλη αναβάτρια που κατέβηκε κάτω από το 1’40.

Πετυχαίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της, η Πακίτα Ρουίζ (#46) με τον εντυπωσιακό χρόνο 1’40.520, ένα λάθος την υποβίβασε στην τελευταία θέση στη σχάρα εκκίνησης. Η Ισπανίδα δέχθηκε ποινή λόγω βελτίωσης του χρόνου της υπό κίτρινη σημαία κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών νωρίτερα την ίδια μέρα.

Η Τάιλα Ρελφ (#08) παρέμεινε αρκετή ώρα στη μάχη για την πρώτη σειρά. Η Αυστραλέζα ωστόσο δεν κατάφερε να βελτιώσει παραπάνω τον χρόνο της και ολοκλήρωσε τις δοκιμές με 1’40.556, τερματίζοντας στην 5η θέση αλλά εκκινώντας από την 4η λόγω της ποινής στην Ρουίζ. Ακολούθησε η Ιβόν Σέπρα (#11) με χρόνο 1’40.950. Η νεοφερμένη είχε πτώση στις ελεύθερες δοκιμές, την οποία «έσβησε» ξεκινώντας από τη δεύτερη σειρά στη σχάρα εκκίνησης.

Την πρώτη εξάδα εκκίνησης συμπλήρωσε το αστέρι του Αγγλικού τριήμερου, Κλόι Τζόουνς (#15). Δύο λεπτά πριν από το τέλος, η Αγγλίδα έπεσε στις στροφές 1-2, γεγονός που έθεσε πρόωρο τέλος στην προσπάθειά της και την εμπόδισε να βελτιώσει τον χρόνο 1’41.311. Μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο, όπου διαγνώστηκε με εξωτερικές πληγές στον δεξιό μηρό, ενώ η κατάστασή της θα επανεκτιμηθεί αύριο πριν την προθέρμανση.

Η μόνη Μεξικανή αναβάτρια Άστριντ Μάντριγκαλ (#83) σημείωσε το καλύτερο αποτέλεσμα της σε κατατακτήριες δοκιμές WorldWCR, εκκινώντας από την 7η θέση μπροστά από τις πρώην ομόσταβλες, Ναταλία Ριβέρα (#20) και Σάρα Σάντσες (#64).

Μαρία Ερρέρα – Terra & Vita GRT Yamaha

«Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ξεκίνησα τη μέρα με καλή αίσθηση στην πίστα. Νόμιζα ότι ίσως χρειαζόταν να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις στη μοτοσυκλέτα, αλλά τελικά κατάφερα να οδηγήσω καλά στην Superpole. Η στρατηγική ήταν να πετύχω τον καλύτερο δυνατό χρόνο στα δοκιμαστικά και τα καταφέραμε. Κατάφερα να αποφύγω την κίνηση και να κάνω δύο γρήγορους γύρους, αρκετούς για να κερδίσω την pole position. Όσο για τους αγώνες, περιμένω ένα μεγάλο γκρουπ αναβατριών – σίγουρα περισσότερες από ό,τι στο Μιζάνο. Πρέπει απλώς να παραμείνω συγκεντρωμένη. Όταν το κάνω αυτό και δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου, όπως στο Μιζάνο, τότε έρχονται και τα αποτελέσματα. Θα πιέσω, όχι ακριβώς στο όριο, αλλά πολύ κοντά σε αυτό!»

Μπεατρίς Νέιλα – Ampito Crescent Yamaha

«Η Παρασκευή ξεκίνησε καλά με μια δυνατή περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Τερμάτισα πρώτη το πρωί και στη συνέχεια κατάφερα να πάρω τη δεύτερη θέση στις κατατακτήριες δοκιμές. Είμαι χαρούμενη γιατί πέτυχα αυτόν τον χρόνο ενώ υπήρχε κίνηση στην πίστα· η διαδικασία ήταν αρκετά χαοτική από αυτή την άποψη. Όμως νιώθω άνετα με τη μοτοσυκλέτα, μου αρέσει η πίστα και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, όπως πάντα. Αντιμετώπισα μερικά μικρά προβλήματα στις ελεύθερες δοκιμές, αλλά καταφέραμε να τα λύσουμε στα δοκιμαστικά κατάταξης, οπότε ξέρω ότι έχω μια καλή μοτοσυκλέτα για τον αγώνα του Σαββάτου. Περιμένω μάχη μέσα σε γκρουπ και θα κάνω το παν για να συμμετάσχω σε αυτό.»

Πάολα Ράμος – Klint Racing Team

«Η σημερινή μέρα πήγε καλά. Προσπαθώ πολύ να μάθω την πίστα, καθώς είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ. Δεν περιμέναμε να έχει τόση ζέστη, ενώ δεν νιώθω και πολύ καλά σωματικά. Είχα κάποιους πόνους στο στομάχι, οπότε είμαι ικανοποιημένη με αυτό το αποτέλεσμα – λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες – το οποίο μας εξασφαλίζει θέση στην πρώτη σειρά της εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα. Αύριο θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε έτσι, δουλεύοντας σκληρά. Κάναμε κάποιες ρυθμίσεις στη μοτοσυκλέτα κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών και θα δούμε αν χρειαστεί να κάνουμε κι άλλες αλλαγές αύριο.»

Κατατακτήριες Δοκιμές:

1. Μαρία Ερρέρα 1’39.091

2. Μπεατρίς Νέιλα 1’39.639

3. Πάολα Ράμος 1’39.991

4. Πακίτα Ρουίζ 1’40.520

5. Ιβόν Σέρπα 1’40.950

6. Κλόι Τζόουνς 1’41.311

7. Άστριντ Μάντριγκαλ 1’41.382

8. Ναταλία Ριβέρα 1’41.483

9. Σάρα Σάντσες 1’41.488

Αποτελέσματα Δοκιμών: Results