κείμενο: Στεφανία Παντελιδάκη

επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Στα χιονισμένα Ιταλικά βουνά του Monte Cimone, στις 28 Φεβρουαρίου, η ομάδα Terra&Vita GRT Yamaha WorldWCR παρουσίασε τις μοτοσυκλέτες Yamaha R7 με τις οποίες θα αγωνιστούν η Maria Herrera #6 – κάτοχος του Τίτλου 2025 – και η Natalia Rivera #20 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας Γυναικών για το 2026.

Η μπλε ομάδα, δεν έμεινε μόνο στην παρουσίαση μοτοσυκλετών και δηλώσεων. Φαίνεται πως οι αναβάτριες διασκέδασαν με έναν ασυνήθιστο τρόπο καθώς εκμεταλλεύτηκαν τα χιόνια και το γεγονός ότι φορούσαν τις αγωνιστικές στολές τους. Έβαλαν το κράνος της μοτοσυκλέτας, τα πέδιλα του σκι, πήραν τα μπατόν και μας χάρισαν μια εικόνα που δεν βλέπουμε συχνά – ίσως και ποτέ. Δυο αναβάτριες, ντυμένες για αγώνες μοτοσυκλέτας να κατηφορίζουν σε διαδρομή σκι.

Οι Πρωταγωνίστριες

Η Maria Herrera θα επιδιώξει να διατηρήσει τον Τίτλο που κέρδισε πέρυσι, χάρη στις έξι νίκες αγώνων και τα 10 συνολικά βάθρα. Η γνωστή ως “Βασίλισσα της σούζας” αγωνίστηκε και στην εναρκτήρια σεζόν του WorldWCR το 2024, όπου μια πολύ ατυχής πτώση στον τελευταίο αγώνα της στέρησε τον Τίτλο. Ωστόσο, οι ελπίδες της δεν χάθηκαν και επέστρεψε δυνατότερη μετατρέποντας την απώλεια της πρωτιάς σε θρίαμβο.

Αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο έμπειρες αναβάτριες, αφού έχει αγωνιστεί στην Moto3 και σε πολλές σεζόν στην MotoE — ως η μόνη γυναίκα αναβάτρια στην κατηγορία. Απέκτησε επίσης πολύτιμη εμπειρία στις κατηγορίες WorldSSP300 και WorldSSP, επιδεικνύοντας σταθερή ανταγωνιστικότητα και προσαρμοστικότητα σε όλες τις κατηγορίες.

Πλάι της θα είναι η Natalia Rivera, η οποία το 2025 έκανε το ντεμπούτο της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Κατά τη διάρκεια της rookie σεζόν της, βελτιωνόταν σταθερά σε κάθε αγώνα μειώνοντας το χάσμα από τις πρωτοπόρες και καθιερώνοντας τον εαυτό της ως μια σταθερή διεκδικήτρια. Με ένα χρόνο εμπειρίας πλέον πίσω της, ο στόχος της Rivera είναι σαφής: να αγωνίζεται τακτικά στην πρώτη γραμμή και να αποκτήσει το πρώτο της βάθρο στο WorldWCR.

Πριν από την πολλά υποσχόμενη περσινή σεζόν, η νεαρή αναβάτρια εξασφάλισε τον Τίτλο του FIM Women’s European Cup το 2024 ενώ 2 χρόνια νωρίτερα είχε ήδη ακουστεί το όνομα της στο paddock του WorldSBK, κατακτώντας ένα βάθρο στον Superfinale του World Cup bLU cRU.

Maria Herrera: «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια νέα σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινάω αυτό το κεφάλαιο με την ομάδα Terra&Vita GRT Yamaha WorldWCR. Είναι ένας άκρως επαγγελματικός και έμπειρος οργανισμός και έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία WorldSBK. Πιστεύω ότι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία εργασίας και τους ίδιους στόχους απόδοσης, κάτι που είναι θεμελιώδες για την οικοδόμηση ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού έργου μαζί. Ως πρωταθλήτρια WorldWCR, ο στόχος μας είναι σαφώς να υπερασπιστούμε τον Τίτλο. Γνωρίζουμε ότι το επίπεδο του πρωταθλήματος συνεχίζει να αυξάνεται, επομένως η συνέπεια και η προσοχή στη λεπτομέρεια θα είναι κρίσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Μαζί με την ομάδα, θα επικεντρωθούμε στη μεγιστοποίηση της απόδοσης σε κάθε γύρο και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου από την αρχή. Είμαι παρακινημένη και πλήρως αφοσιωμένη στην επίτευξη των στόχων μας το 2026.»

Natalia Rivera: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που ξεκινάω αυτή τη νέα σεζόν και που συνεχίζω να συνεργάζομαι με την ομάδα. Η περασμένη χρονιά ήταν μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία για όλες μας και σημειώσαμε συνεχή πρόοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα. Τερματίσαμε το 2025 κοντά στην πρώτη ομάδα και ο στόχος αυτή τη σεζόν είναι να είμαστε εκεί με συνέπεια και να διεκδικήσουμε το πρώτο μας βάθρο στο WorldWCR. Νιώθω πιο σίγουρη, πιο προετοιμασμένη και πιο αποφασισμένη από ποτέ. Το να έχω τη Μαρία ως σύμμαχο είναι μια τεράστια ευκαιρία – είναι σημείο αναφοράς σε αυτό το πρωτάθλημα και θέλω να μάθω ό,τι μπορώ από αυτήν. “Διψάω” για βελτίωση και είμαι έτοιμη να αποδείξω τι αξίζω.»

Ayrton Badovini (Διευθυντής Ομάδας): «Θα είναι μια υποσχόμενα συναρπαστική σεζόν και οι προσδοκίες μας είναι φυσικά υψηλές. Η Maria δεν χρειάζεται συστάσεις – δεν είναι μόνο η τωρινή Πρωταθλήτρια WorldWCR, αλλά και μια από τις πιο έμπειρες και καταξιωμένες αναβάτριες στη διεθνή σκηνή. Ο στόχος μας είναι σαφής: να υπερασπιστούμε το στέμμα και θα εργαστούμε ακούραστα για να το πετύχουμε. Ταυτόχρονα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε το ταξίδι μας με τη Natalia. Επέδειξε σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια της πρώτης της σεζόν στο WorldWCR, βελτιώνοντας σε κάθε γύρο. Με μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση και έναν ακόμη χρόνο εμπειρίας.