του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Astrid Madrigal διανύει τη δεύτερη σεζόν της στο WorldWCR και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης. Η 25χρονη έχει διανύσει μεγάλη πορεία από τότε που ανακάλυψε το motocross ως μικρό κορίτσι στο σπίτι της στο Μεξικό, αλλά αυτό ίσως δεν αποτελεί έκπληξη για την ίδια την Astrid, η οποία πάντα ήξερε πως οι μοτοσυκλέτες ήταν το πεπρωμένο της:

«Οδήγησα motocross για πρώτη φορά στα 6 και ήταν σαν έρωτας με την πρώτη ματιά. Και τότε είδα ένα κορίτσι, την Dalia και ήταν μεγάλη έμπνευση για μένα να βλέπω ένα κορίτσι να αγωνίζεται. Όμως όσο μεγάλωνα και έβλεπα διάφορα δίκυκλα και τετράτροχα αγωνίσματα, δεν υπήρχαν γυναίκες. Ήταν δύσκολο και κατάλαβα ότι θα έπρεπε απλώς να βγω έξω με τα αγόρια και να προσπαθήσω να είμαι η καλύτερη από αυτούς. Ποτέ δεν σκέφτηκα τον εαυτό μου ως γυναίκα αναβάτρια, απλώς ως αναβάτρια. Όταν τέθηκε το θέμα της προώθησης των γυναικείων αγώνων μοτοσυκλέτας – επειδή θεωρούμουν πρωτοπόρος ως γυναίκα αναβάτρια στην Λατινική Αμερική – άρπαξα την ευκαιρία και σκέφτηκα: ναι, αυτός είναι ο δρόμος. Αν μπουν κι άλλες γυναίκες, τότε μπορώ να προσπαθήσω να είμαι η καλύτερη ανάμεσά τους. Ήμουν πάντα ξεκάθαρη ότι ήθελα να γίνω κάποια στον χώρο της μοτοσυκλέτας, κάποια σημαντική που θα μπορούσε να προωθήσει πραγματικά το άθλημα».

Ανοίγοντας τον δρόμο

Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η μοτοσυκλέτα είναι για την Astrid ολόκληρος ο τρόπος ζωής της – ένα πάθος που τα περιλαμβάνει όλα, για όλα όσα συμβολίζει η οδήγηση. Όταν δεν αγωνίζεται στο WorldWCR, εργάζεται ασταμάτητα με την Italika Racing και ως πρέσβειρα της FIM, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη νέων ταλέντων στην Λατινική Αμερική και – ποιος ξέρει – ίσως και την ανακάλυψη της επόμενης Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας!

«Στο Μεξικό έχουμε μια αθλητική πλατφόρμα που ονομάζεται Italika Racing, όπου προωθούμε τη μοτοσυκλέτα σε όλη τη Λατινική Αμερική. Μέρος αυτής είναι η σχολή υψηλών επιδόσεων, όπου βοηθάω στην ανάπτυξη νέων ταλέντων. Έρχονται, βελτιώνουν την οδήγησή τους και μαθαίνουν πώς να συντηρούν τις μοτοσυκλέτες τους. Πρόσφατα πραγματοποιήσαμε την πρώτη εκδήλωση της χρονιάς και είχαμε 24 κορίτσια ηλικίας από 13 έως 25 ετών. Και αυτά τα κορίτσια ήρθαν από παντού – όχι μόνο από το Μεξικό αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αργεντινή, την Χιλή, την Βραζιλία, το Περού, την Βενεζουέλα, την Κολομβία».

«Έπειτα, πέρυσι έγινα πρέσβειρα της FIM για την Λατινική Αμερική. Η δουλειά μου στο Μεξικό και γενικά στην Λατινική Αμερική είναι να προωθώ νέα ταλέντα – τόσο αγόρια όσο και κορίτσια. Τα καθοδηγώ και τα προετοιμάζω για τη ζωή ως αναβάτες: πώς να συνεργάζονται με την ομάδα στο γκαράζ, πώς να επικοινωνούν και να παρουσιάζονται, με στόχο να τους δείξω τι σημαίνει να είσαι μέλος ενός Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσεις από το μηδέν και να φτάσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο, οπότε η συνεργασία μεταξύ της Italika Racing και της Pons Motorsport, μιας Ευρωπαϊκής ομάδας που αγωνίζεται στην WorldSSP300, είναι πολύτιμη. Στο τέλος, θέλουμε η Λατινική Αμερική να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με την Ευρώπη».

Ζώντας το όνειρο

Έχοντας αγωνιστεί δίπλα σε άντρες για πολλά χρόνια, η Astrid δεν κρατιόταν να δηλώσει συμμετοχή στην πρώτη έκδοση του WorldWCR και να έχει επιτέλους την ευκαιρία να παλέψει επί ίσοις όροις σε μια σειρά αποκλειστικά για γυναίκες.

«Είναι όνειρο για μένα να είμαι εδώ. Όταν ήμουν παιδί, πάντα πίστευα ότι θα αγωνιζόμουν με άντρες και ποτέ δεν φανταζόμουν ότι εμείς, οι γυναίκες, θα κάναμε τόσο ‘θόρυβο’. Ξεκίνησε σαν ένας σπόρος, δύο άτομα, τρία, τέσσερα, πέντε, και τώρα έχουμε χτίσει ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Για μένα, το να είμαι εδώ φέτος είναι τεράστια προσπάθεια και ο στόχος μου είναι να μπω στην πεντάδα. Είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν πολλές κοπέλες με μεγάλη εμπειρία, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έχω τις ικανότητες. Τελικά, θέλω να γίνω Παγκόσμια Πρωταθλήτρια».

«Έχω επίσης την βεβαιότητα ότι τα κορίτσια που θα έρθουν μετά από μένα θα έχουν πιο εύκολο δρόμο από ό,τι εγώ. Έχουμε διανύσει μεγάλο δρόμο – από τη δουλειά μας στην Λατινική Αμερική έως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έπρεπε να χτίσουμε το κάστρο, ας πούμε και τώρα που χτίστηκε, θα μπορώ να καθοδηγώ και να βοηθάω άλλα νεαρά κορίτσια».

«Μακροπρόθεσμα, το όνειρο για όλες μας θα ήταν να δούμε τη σειρά να μεγαλώνει και, φυσικά, να μπορούμε να τη φέρουμε στη Λατινική Αμερική! Νομίζω ότι η Dorna έκανε πολύ καλά που την έκανε ενιαία κατηγορία, γιατί αυτό σημαίνει ότι η αναβάτρια πρέπει να κάνει τη διαφορά. Το να το ενισχύσουμε αυτό για όλες είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν, χίλια πράγματα, αλλά πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, ας το πούμε έτσι».

Διαμορφώνοντας το μέλλον

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αποφασισμένη Astrid ξέρει τι θέλει από τη ζωή – αλλά το ίδιο αποφασισμένη είναι να βοηθήσει και άλλους νέους να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Για όποιον σκέφτεται ένα πιθανό μέλλον στη μοτοσυκλέτα, έχει να πει τα εξής:

«Ακολουθήστε τα όνειρά σας, δουλέψτε σκληρά και εστιάστε σε αυτό που πραγματικά θέλετε! Οποιοδήποτε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν δουλέψεις αρκετά. Όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο, ψάξτε για ευκαιρίες όπως το WorldWCR ή πλατφόρμες όπως η Italika Racing στην Λατινική Αμερική. Για παράδειγμα, το Italika Women’s International Cup λειτουργεί εδώ και οκτώ χρόνια και έχουμε υποδεχτεί κορίτσια από όλο τον κόσμο για να αγωνιστούν. Από τις 24 συμμετοχές του WorldWCR πέρυσι, τα 11 κορίτσια είχαν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά στο Italika Women’s International Cup. Και συνεχίζουμε να το προωθούμε ώστε να μπουν ακόμα περισσότερα κορίτσια. Είμαι σίγουρη ότι σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν πολύ περισσότερα Εθνικά Πρωταθλήματα Γυναικών»

«Στη Λατινική Αμερική, βλέπουμε ήδη πως υπάρχουν πολύ περισσότερες γυναίκες που υποστηρίζουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και βλέπουμε πολύ περισσότερα κορίτσια να συμμετέχουν σε track days. Έχουμε αυξήσει τον ‘θόρυβο’ και θέλουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα»!

Εκπροσωπώντας την Λατινική Αμερική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Astrid Madrigal βρίσκεται στην 7η θέση της κατάταξης του WorldWCR, με σταθερές παρουσίες στην πρώτη δεκάδα.