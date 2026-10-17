Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Δυνατή με διαφορά στο WorldWCR η Πάολα Ράμος (#58), η οποία έσπασε τρεις φορές το απόλυτο ρεκόρ στους πρώτους γύρους των χρονομετρημένων, κατακτώντας την πρώτη της Pole Position στην πίστα της χώρας της και δεύτερη συνολικά.

Για μια ακόμη φορά, αλλά και τελευταία, ο μεγάλος Τελικός WorldWCR επισκέπτεται την πίστα Jerez “Angel Nieto” στην Ισπανία. Τις προηγούμενες σεζόν, 2024 και 2025, οι γρηγορότερες στις κατατακτήριες δοκιμές ήταν αντίστοιχα η Σάρα Σάντσες (#64) και η Μαρία Ερρέρα (#06), όμως φέτος τον ταχύτερο γύρο και απόλυτο ρεκόρ είχε η Πάολα Ράμος.

Η Ισπανίδα ξεκίνησε με φόρα το τριήμερο, έχοντας και τον καλύτερο χρόνο στις ελεύθερες δοκιμές το ίδιο πρωινό. Λίγες ώρες αργότερα και μόνο δυο γύρους στα χρονομετρημένα η Πάολα Ράμος έσπασε το απόλυτο ρεκόρ χρόνου, ανεβάζοντας τον πήχη στο 1’51.261.

Δεν σταμάτησε εκεί, καθότι στον αμέσως επόμενο το κατέβασε άλλα 100 χιλιοστά και ακριβώς μετά κατέβηκε στο επόμενο δευτερόλεπτο, ξανά με απόλυτο ρεκόρ και χρόνο 1’50.911. Σαν να επαναλαμβάνεται η ιστορία από πέρυσι, που αγωνίστηκε ως έκτακτη συμμετοχή “κατακτώντας” την πίστα και τα βλέμματα, φεύγοντας με το χρυσό κύπελλο αγώνα.

Η περσυνή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Μαρία Ερρέρα #6, από την αρχή του σέσιον, έχοντας μονάχα να συγκεντρώσει εφτά βαθμούς στον αγώνα για να πάρει το Πρωτάθλημα, φάνηκε ότι δεν θα τραβήξει τόσο το γκάζι, αντίθετα από ό,τι έκανε σε κάθε προηγούμενο αγωνιστικό τριήμερο. Διότι αντί να δούμε το όνομα της κατευθείαν στην πρώτη θέση καλύτερου χρόνου, όπως μας έχει συνηθίσει, βρέθηκε εκτός πρώτης τριάδας στους πρώτους γύρους.

Εξωπραγματικό θα ήταν αν ξεκινούσε από τη δεύτερη σειρά στη σχάρα εκκίνησης και όντως δεν έγινε αληθινό, αφού στον προτελευταίο γύρο ανέβηκε στη δεύτερη θέση με χρόνο 1’51.524.

Στην τρίτη θέση ακολούθησε η Μπεατρίς Νέιλα #36, η δεύτερη και τελευταία διεκδικήτρια του Τίτλου. Είχε κολλήσει για αρκετή ώρα στην πέμπτη θέση, κάτι που δεν θα ήταν καθόλου καλό για τους δυο ερχόμενους υπερ-σημαντικούς αγώνες και το βλέμμα της γεμάτο ανησυχία, το έδειχνε. Αφού ξανά ξεκίνησε, σαν να είχε βρει αυτό που της έλειπε, ανέβασε εξαιρετικά την ταχύτητα της, κάνοντας καλύτερο προσωπικό χρόνο με 1’51.677 και ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση για τον αγώνα Σαββάτου.

Guest- Star εμφάνιση έκανε η Ναταλία Ριβέρα (#20) στην τέταρτη θέση. Ξεκινώντας οριακά μέσα στην πρώτη δεκάδα, κάθε γύρο βελτίωνε όλο και παραπάνω τον χρόνο της. Σταθερά η διαφορά που είχε από το ρεκόρ της Ράμος, κατέβηκε από +2.135 σε μόλις +0.996 με χρόνο 1’51.907.

Η Ρομπέρτα Πονζιάνι (#96), έκανε εξαιρετική δουλειά και από την αρχή των κατατακτήριών υπερασπιζόταν τη δεύτερη θέση με 1’51.936, κατεβαίνοντας και εκείνη δηλαδή πιο κάτω από το περσυνό ρεκόρ, όμως λίγους γύρους αργότερα, ο καλύτερος χρόνος που είχε ολοκληρώσει, άνηκε στην πέμπτη θέση πλέον.

Την τρίτη σειρά συμπλήρωσε η Τάιλα Ρελφ (#08), από την Αυστραλία, η οποία βρισκόταν μέχρι το τελευταίο λεπτό των κατατακτήριών στην 15ηθέση. Κατάφερε, όμως, με την καρό σημαία και χρόνο 1’51.971 να προσπεράσει οχτώ αναβάτριες.

Επόμενο δευτερόλεπτο, στο 1’52.160, βρέθηκε η Μεξικανή Άστριντ Μάντριγκαλ (#83). Σχεδόν ίδια, περίπτωση με την Τάιλα Ρελφ, με μόνη διαφορά ότι στον προτελευταίο γύρο ανέβηκε στην όγδοη θέση και στον τελευταίο στην έβδομη, από όπου θα ξεκινήσει αύριο.

Από την Ταϊλάνδη, η Μουκλάντα Σαραπούεχ (#12) ίσως δεν έχει μπροστά της το καλύτερο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν, καθώς η αεροπορική εταιρία έχασε τη στολή της και αναγκάζεται να τρέξει με δανεική, κάτι που έχει δημιουργήσει μια άβολη, κυριολεκτικά, κατάσταση. Φεύγει από τις πρώτες γραμμές στη σχάρα εκκίνησης και μπαίνει στην τρίτη, στην όγδοη θέση με χρόνο 1’52.223.

Κατατακτήριες Δοκιμές:

1. Πάολα Ράμος: 1’50.911

Μαρία Ερρέρα: 1’51.524 Μπεατρίς Νέιλα: 1’51.677 Ναταλία Ριβέρα: 1’51.907 Ρομπέρτα Πονζιάνι: 1’51.936 Τάιλα Ρελφ: 1’51.971

Πάολα Ράμος | Klint Forward Racing

«Κάναμε ένα απίστευτο ξεκίνημα σήμερα, πρώτα στις ελεύθερες δοκιμές και τώρα κατακτώντας την Pole Position. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσει αυτό το τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο, το οποίο είναι, φυσικά, και ο εντός έδρας αγώνας μου. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα και τον χρόνο γύρου, ενώ πιστεύω ότι έχουμε και καλό ρυθμό για τον αγώνα. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα προσπαθήσω να δημιουργήσω μια διαφορά, αλλά όλα εξαρτώνται από το μέγεθος του γκρουπ, τον άνεμο και διάφορους άλλους παράγοντες. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Μαρία Ερρέρα | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

«Σήμερα το πρωί δεν ήθελα να ρισκάρω υπερβολικά, καθώς χρησιμοποιούσα το ίδιο ελαστικό που είχα και στον προηγούμενο αγώνα. Για τοSuperpole βάλαμε ένα καινούργιο ελαστικό, γεγονός που μου επέτρεψε να πιέσω περισσότερο και να βελτιώσω την αίσθησή μου με τη μοτοσυκλέτα. Ένιωσα πιο άνετα και πιστεύω ότι αύριο μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα προόδου. Πρέπει να βελτιώσω ορισμένα σημεία στο στυλ οδήγησής μου, αλλά συνολικά νιώθω συγκεντρωμένη και ήρεμη. Το πρωί είχα περισσότερο άγχος, αλλά τώρα νιώθω έτοιμη για τον αγώνα. Όσον αφορά τη στρατηγική μου για αύριο, θα προσπαθήσω να ακολουθήσω την Πάολα —η οποία έχει ξεκάθαρα δυνατό ρυθμό— και να δούμε αν μπορούμε να ανοίξουμε διαφορά».

Μπεατρίς Νέιλα | Ampito Crescent Yamaha

«Νιώθω πολύ καλά με τη μοτοσυκλέτα μετά τις σημερινές ελεύθερες δοκιμές και τις κατατακτήριες, και είμαι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Είμαι έτοιμη να ξεκινήσω τον αυριανό αγώνα από την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Η στρατηγική μου είναι, πάνω απ’ όλα, να το διασκεδάσω και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, όπως κάνω πάντα. Περιμένω ότι θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο γκρουπ, αλλά πιστεύω ότι έχω καλό ρυθμό και, προς το παρόν, είμαι ευχαριστημένη με όλα. Είμαστε έτοιμες, και αν τύχει να βρέξει σε κάποιον από τους αγώνες, ακόμα καλύτερα»!