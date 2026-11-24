Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Κείμενο: Στεφανία Παντελιδάκη

Η 23χρονη αναβάτρια, Λούσι Μπουντεσόλ, αγωνίζεται από το 2025 στο WorldWCR (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας Γυναικών), ανεβαίνοντας δυο φορές στο τρίτο σκαλί του βάθρου, ενώ φέτος έλαμψε μόνο μια φορά καθώς η ελπιδοφόρα προσπάθεια της διακόπηκε απότομα.

Μια σοβαρή πτώση στάθηκε εμπόδιο, κατά τη διάρκεια του Γαλλικού Πρωταθλήματος SBK στο Nogaro, τον Μάιο. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα κάταγμα στο αριστερό πόδι και τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, το οποίο απαιτούσε περίπλοκη χειρουργική επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης εμφυτευμάτων και βιδών.

Αρκετούς μήνες αργότερα, η Λούσι και ο προπονητής της, Ντέιβιντ Βεγιόν, αναφέρθηκαν στην πορεία της ανάρρωσής της και έδωσαν μια εικόνα για τις μεθόδους προπόνησής τους. Σε αυτές περιλαμβάνεται η χρήση ενός πρωτοποριακού προσομοιωτή μοτοσυκλέτας, ο οποίος σχεδιάστηκε από τον πρώην Παγκόσμιο Πρωταθλητή Άλεξ Κριβιγιέ και αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας του Ντέιβιντ, DVS. Ενώ το μηχάνημα βοηθά τη Λούσι να εξελιχθεί ως αναβάτρια, εκείνη, με τη σειρά της, συμβάλλει στην εξέλιξή του.

Λούσι: Η σεζόν μου στο WorldWCR δεν ξεκίνησε όπως ελπίζαμε, καθώς είχα δύο πτώσεις, στο Portimão και στο Assen. Ωστόσο, η κατάκτηση μιας θέσης στο βάθρο στον δεύτερο αγώνα στο Assen μας έδωσε “ανάσα”, καθώς μετά από μια τέτοια επιτυχία νιώθεις πολύ καλύτερα και αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Στη συνέχεια, ήρθε η πτώση στην πίστα Nogaro, στη Γαλλία, και για ενάμιση μήνα δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα.

Ντέιβιντ: Όσον αφορά την ανάρρωση της Λούσι, το πρώτο βήμα ήταν να αξιολογήσουμε τη φυσική της κατάσταση. Πρόκειται για μια διαδικασία επανασύνδεσης με το σώμα, κατανόησής του και αποδοχής του. Προσπαθήσαμε να κινηθούμε με βάση τον δικό της ρυθμό, δείχνοντάς της ότι, παρά τον τραυματισμό, υπήρχαν ακόμα πράγματα που μπορούσε να κάνει. Σε συνεργασία με τον φυσικοθεραπευτή της, προσαρμόσαμε τον προσομοιωτή ώστε να μπορεί να προπονείται με πιο ελεγχόμενο τρόπο – σε μια σχεδόν σταθερή θέση – αποφεύγοντας έτσι την υπερβολική καταπόνηση της πλάτης της.

H Λούσι και ο προπονητής της Ντέιβιντ Βεγιόν

Λούσι: Χρειάστηκα περίπου δύο μήνες για να επιστρέψω στον προσομοιωτή. Για το σωματικό κομμάτι ήταν εξαιρετικό, καθώς ξύπναγα ξανά τους μυς που απαιτούνται για την οδήγηση μοτοσυκλέτας. Το ίδιο ίσχυε και σε ψυχολογικό επίπεδο, καθώς είχα την αίσθηση ότι οδηγούσα ξανά, αλλά χωρίς κανέναν κίνδυνο. Μπορούσα να κάνω κάτι θετικό και να συνεχίσω να προχωρώ μπροστά. Κάθε μέρα κάνω διαφορετικές ασκήσεις φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της φυσικοθεραπείας στην πισίνα, η οποία μου επιτρέπει να δουλέψω πάνω στην κινητικότητα που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα μπορούσα να επιτύχω εκτός νερού. Υπάρχουν μέρες αρκετά έντονες, αλλά τουλάχιστον μπορώ να ασχοληθώ με λίγο από όλα και να επανεντάξω σταδιακά τον οργανισμό μου στη σωματική άσκηση.

Ντέιβιντ: Το σημαντικό είναι ότι η Λούσι ακούει το σώμα της. Προσαρμόζει τα πάντα ανάλογα με το ποια είναι η ίδια και πώς αισθάνεται τη συγκεκριμένη ημέρα. Από την αρχή κιόλας, εκείνη ήταν που έπαιρνε τις αποφάσεις. Εγώ απλώς την έχω καθοδηγήσει.

Ο προσομοιωτής μοτοσυκλέτας που χρησιμοποιεί η Λούσι – ένας από τους μόλις 50 παγκοσμίως – αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο εκπαίδευσης, διαθέσιμο στο γυμναστήριο της περιοχής της. Το εργαλείο αυτό την έχει βοηθήσει να τελειοποιήσει την τεχνική της και να βελτιώσει τον τρόπο οδήγησής της.

Λούσι: Ο προσομοιωτής με βοηθά να διατηρούμαι σε φόρμα ανάμεσα στους αγώνες, προσφέροντας εξειδικευμένη προπόνηση για μοτοσυκλέτες, καθώς δεν έχω τη δυνατότητα να προπονούμαι σε πραγματικές συνθήκες όσο θα ήθελα. Μου έχει φανεί εξαιρετικά χρήσιμος όσον αφορά τη στάση του σώματος, τον συντονισμό και την ισορροπία, ενώ μου δίνει επίσης τη δυνατότητα να προπονούμαι σε όποια πίστα επιθυμώ. Η ενδυνάμωση γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και σε μια πραγματική μοτοσυκλέτα, ωστόσο ο προσομοιωτής είναι πιο απαιτητικός για τους μυς: καθώς απουσιάζει η αδράνεια και το σώμα επηρεάζεται μόνο από τη βαρύτητα και το δικό του βάρος, 20 λεπτά στον προσομοιωτή αντιστοιχούν σε 30-40 λεπτά οδήγησης. Στο Πρωτάθλημα WorldWCR, η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα είναι ότι το οδηγικό μου στυλ παραμένει προσαρμοσμένο σε μοτοσυκλέτα 1000 κ.εκ., και ο χρόνος για να το αλλάξω κατά τη διάρκεια ενός αγωνιστικού τριημέρου είναι περιορισμένος. Επομένως, ο προσομοιωτής με βοηθά επίσης να προσαρμοστώ στη μοτοσυκλέτα R7.

Ντέιβιντ: Η δουλειά που κάνουμε με τη Λούσι στον προσομοιωτή – εστιάζοντας στη στάση και τη στήριξη του σώματος – μας επέτρεψε να κατανοήσουμε το στυλ της. Πρόκειται για μια αναβάτρια που μεταφέρει μεγάλο μέρος του βάρους στο μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας, διατηρεί το πάνω μέρος του σώματός της ελεύθερο και παραμένει χαλαρή, ελέγχοντας παράλληλα την αναπνοή της. Έχουμε διαπιστώσει πρόοδο στην ταχύτητά της και στον τρόπο μεταφοράς βάρους, ενώ έχει βελτιώσει σημαντικά τόσο την οπτική της αντίληψη όσο και την τεχνική της στην πίστα. Η προπόνηση σε προσομοιωτή μπορεί, επίσης, να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό: ενισχύει την αυτοπεποίθηση και βοηθά στη διαχείριση επιλογών, αμφιβολιών και στη λήψη αποφάσεων – όλες αυτές οι λεπτομέρειες είναι καθοριστικές για την ψυχοσωματική ισορροπία μιας αναβάτριας. Ένας επιπλέον στόχος είναι η πλήρης φυσική ετοιμότητα του σώματος, ώστε η αναβάτρια να διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για να σκεφτεί. Όσο περισσότερο χρόνο έχεις στη διάθεσή σου, τόσο πιο γρήγορα μπορείς να κινηθείς.

Λούσι: Στην ουσία, κάθε αναβάτρια μπορεί να αποκτήσει καλή φυσική κατάσταση και δύναμη πηγαίνοντας στο γυμναστήριο. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί. Για μένα, το ζητούμενο αφορά περισσότερο τον συντονισμό, την εκρηκτικότητα, την ισορροπία και τη σωστή αξιοποίηση της δύναμης. Αφιερώνουμε μόλις το ένα δέκατο του χρόνου μας στον καθαυτό αγώνα, όλα τα υπόλοιπα είναι προετοιμασία. Και αυτό είναι που πραγματικά μετράει: όλη η προετοιμασία – σωματική ή νοητική, ακόμα και η διατροφή – όλα όσα γίνονται δηλαδή στα παρασκήνια.

Η Λούσι αντιλαμβάνεται επίσης τη σημασία της ψυχικής προετοιμασίας και συνεργάζεται με έναν ειδικό προπονητή.

Λούσι: Μια άλλη πτυχή της προπόνησής μου είναι η ψυχολογία. Έχω έναν προπονητή ψυχικής προετοιμασίας, ώστε να μην νιώθω πίεση πριν από τους αγώνες και να μπορώ απλώς να απολαμβάνω αυτό που κάνω. Η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι ένα όνειρο από τα παιδικά μου χρόνια, οπότε ίσως μερικές φορές να δείχνω λίγο υπερβολικό ενθουσιασμό. Έχω μάθει να μην σκέφτομαι πολύ το μέλλον, αλλά να εστιάζω στο “εδώ και τώρα”. Πιστεύω ότι, μερικές φορές, η ψυχική προπόνηση είναι πιο δύσκολη. Kάθε αθλητής μπορεί να πάει στο γυμναστήριο και να προπονηθεί σωματικά, αλλά, τελικά, το μυαλό σου είναι αυτό που καθορίζει την κατάστασή σου τη δεδομένη στιγμή.

Ντέιβιντ: Δεν πρέπει να φοβάσαι να βγεις από τη ζώνη άνεσής (comfort zone) σου. Να έχεις πάντα ανοιχτό μυαλό και, πάνω απ’ όλα, να θυμάσαι ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε μηχανές. Έχουμε δυνατά και αδύνατα σημεία και προσαρμοζόμαστε ανάλογα με τα δεδομένα που έχουμε.

Από τότε που η Λούσι ξεκίνησε τους αγώνες το 2018, ο Ντέιβιντ βρίσκεται στο πλευρό της, τόσο ως μηχανικός όσο και ως μέντορας, βοηθώντας την να εξελίξει το στυλ οδήγησής της και να τελειοποιήσει την τεχνική της. Παράλληλα, η κοινή τους δουλειά στον προσομοιωτή συμβάλλει στη συνεχή διεύρυνση των ορίων της απόδοσής της.

Λούσι: Ο Ντέιβιντ έρχεται σε όλους τους αγώνες μου, καθώς είναι και ο μηχανικός μου!

Ντέιβιντ: Το να εργάζομαι στη μοτοσυκλέτα της Λούσι ως μηχανικός, μου επιτρέπει να κατανοώ καλύτερα πώς λειτουργούν όλα. Επιπλέον, της προσφέρει σιγουριά. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εκείνη νιώθει ασφάλεια γνωρίζοντας ότι εγώ αναλαμβάνω το τεχνικό κομμάτι και το ίδιο ισχύει και για μένα. Επίσης, μου δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζω τον προσομοιωτή ώστε να αντιστοιχεί στις επιδόσεις της R7, καθιστώντας τον όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό.

Λούσι: Συνεργάζομαι με τον Ντέιβιντ από το 2018. Ουσιαστικά, εκείνος με έμαθε να οδηγώ όπως οδηγώ σήμερα. Το στυλ οδήγησής μου, το επίπεδό μου, η τεχνική μου – όλα οφείλονται σε αυτόν. Όσο συμμετέχεις σε περισσότερους αγώνες και βελτιώνεσαι, τόσο η προσοχή στρέφεται στις λεπτομέρειες. Αυτή τη διαδικασία τελειοποίησης πραγματοποιούμε και στον προσομοιωτή. Μάλιστα, εργάζομαι μαζί με τον Ντέιβιντ στην εταιρεία του, δοκιμάζοντας τις μοτοσυκλέτες και συμβάλλοντας στην εξέλιξή τους.

Ντέιβιντ: Η Λούσι διαθέτει μια εξαιρετικά ανεπτυγμένη αίσθηση της μοτοσυκλέτας. Είναι μια αναβάτρια που «χορεύει» με τη μοτοσυκλέτα της. Στο πλαίσιο της χρήσης του προσομοιωτή, η πρόκληση έγκειται στον ακριβή εντοπισμό των διαφόρων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ατελειών. Η Λούσι φέρνει μια πολύ αντικειμενική προσέγγιση και, χάρη στη συμβολή της, καταφέραμε να εξελίξουμε τη μοτοσυκλέτα που έχουμε σήμερα. Όσον αφορά το μπροστινό σύστημα, τη στήριξη και τη μεταφορά φορτίου, η συνεισφορά της υπήρξε πραγματικά πολύτιμη. Πρόσφερε ένα συγκεκριμένο επίπεδο σχολαστικότητας. Αυτή τη στιγμή περνάμε σε μια νέα γενιά τεχνολογίας, γεγονός που αποτελεί σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς της Λούσι.

Ωστόσο, η προπόνηση της Λούσι ξεπερνά κατά πολύ την εκπαίδευση στη μοτοσικλέτα και την εργασία σε προσομοιωτή. Στη Λούσι αρέσει να εντάσσει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά της, συχνά αντλώντας έμπνευση από τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του Ντέιβιντ.

Λούσι: Πιστεύω ότι πολλά αθλήματα μπορούν να ενισχύσουν την οδήγησή μου, καθώς κάθε άθλημα απαιτεί ισορροπία, σωστή κίνηση των ποδιών, συντονισμό. Για παράδειγμα, απολαμβάνω πολύ την πυγμαχία, με την οποία ασχολούμαι εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Απαιτεί ισορροπία, μεγάλη συγκέντρωση και σωστή τοποθέτηση των ποδιών. Επίσης, με βοηθά να διαχειρίζομαι το επίπεδο της επιθετικότητάς μου – κάτι σημαντικό στους αγώνες, όπου πρέπει να είσαι επιθετική αλλά ταυτόχρονα ψύχραιμη. Το τένις είναι παρόμοιο, καθώς απαιτεί εκρηκτικότητα αλλά και ισορροπία, σε συνδυασμό με συντονισμό και την ικανότητα να προβλέπεις την πορεία της μπάλας.

Ντέιβιντ: Ακριβώς. Η πυγμαχία, για παράδειγμα, σε σύγκριση με τη μοτοσυκλέτα, βασίζεται στη μεταφορά ενέργειας – την κατάλληλη στιγμή, χωρίς καθυστέρηση ή δισταγμό. Αυτή είναι η ουσία της πυγμαχίας. Η εκρηκτικότητα αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο. Η ταχύτητα του βλέμματος. Η εκμάθηση και η ανάπτυξη της περιφερειακής όρασης. Όλα αυτά συμβάλλουν στην οξυδέρκεια, την ενδυνάμωση και τη βελτιστοποίηση των ικανοτήτων.

Λούσι: Ο Ντέιβιντ έχει πάντα πολλές και διαφορετικές ιδέες. Είναι πάντα ο πρώτος που θα προτείνει: “Μήπως να δοκίμαζες αυτή την άσκηση ή αυτό το άθλημα;”. Με έχει ενθαρρύνει να δοκιμάσω πολλά πράγματα – πυγμαχία, κολύμβηση, ζογκλερικά, τένις. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο αγαπημένο άθλημα. Για μένα, το ζητούμενο είναι να αφιερώνω χρόνο στον εαυτό μου και να νιώθω ότι εξελίσσομαι διαρκώς. Αυτό είναι που απολαμβάνω. Στο τένις πρέπει να αντιδράς στις κινήσεις του άλλου, ενώ στην πυγμαχία πρέπει να προβλέπεις τις κινήσεις του αντιπάλου, μου αρέσει αυτή η αλληλεπίδραση με τον αντίπαλο.

Ντέιβιντ: Η μέθοδος που προπονώ εστιάζει στο άτομο και στις δυνατότητές του για εξέλιξη. Παρατηρώ τους ανθρώπους και εργάζομαι πάνω στην ευεξία τους, στο σώμα τους και στην αναπνοή τους. Στόχος είναι το άτομο να μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα όσα ανακαλύπτει για τον εαυτό του και να συνηθίσει να συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία όταν βρίσκεται πάνω στη μοτοσυκλέτα. Έτσι, όταν δουλεύεις την ισορροπία σου – μέσω των ζογκλερικών, για παράδειγμα – βιώνεις μια αίσθηση ικανοποίησης κάθε φορά που τα καταφέρνεις σωστά. Διασκεδάζεις, αλλά ταυτόχρονα πετυχαίνεις κάτι. Αυτή είναι η λογική πίσω από το παιχνίδι ως διδακτική προσέγγιση, και γι’ αυτό οι αθλητές προπονούνται συχνά σε ομάδες, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Πρόκειται για μια συνεχή πορεία μάθησης και βελτίωσης – το ίδιο ισχύει και για τη Λούσι.

Λούσι: Όπως είπαμε και πριν, το παν είναι η προετοιμασία. Όταν τρέχεις σε έναν μαραθώνιο, η μέρα του αγώνα είναι απλώς η κορύφωση όλης της δουλειάς που έχεις κάνει προηγουμένως. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και εδώ.