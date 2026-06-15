Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Ολοκληρώθηκε το 4ο αγωνιστικό τριήμερο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας Γυναικών WorldWCR με την Μαρία Ερρέρα (#06) να εξακολουθεί να είναι η απόλυτη νικήτρια στην πίστα του Μιζάνο «Μάρκο Σιμοντσέλλι». Η Μπεατρίς Νέιλα (#36) τερμάτισε δεύτερη συνεχίζοντας το σερί της να είναι πάντα στο βάθρο από το 2024, ενώ είδαμε για πρώτη φορά μη Ευρωπαία αναβάτρια στο βάθρο, την Μουκλάντα Σαραπούεχ (#12) από την Ταϊλάνδη στην τρίτη θέση.

Μάχη για δυο

Μετά από έναν καθηλωτικό αγώνα του Σαββάτου στο WorldWCR, η ένταση συνέχισε να ανεβαίνει με μια λίγο διαφορετική στρατηγική από την Νέιλα, καθώς δεν καθυστέρησε τις επιθέσεις για τον τελευταίο γύρο. Δεν άφηνε την αντίπαλο της να πάρει ανάσα μέχρι τον ένατο γύρο, κλείνοντας κάθε διαφορά που μάταια προσπαθούσε να ανοίξει η προπορευόμενη στο Πρωτάθλημα και αγώνα, Ερρέρα, χωρίς όμως να κάνει κίνηση για προσπέραση.

Δυο γύρους πριν το τέλος, η Ερρέρα διατηρούσε την άψογη γραμμή της, με αποτέλεσμα η Νέιλα να την προσπεράσει για λίγο χωρίς να μπορεί να υπερασπιστεί τη θέση της. Μέχρι τον τελευταίο γύρο και μέχρι την τελευταία στροφή βρέθηκαν να παλεύουν η μια δίπλα από την άλλη για την πρώτη θέση, με βροχή επιθέσεων. Στο σχεδόν photo-finish για μια ακόμη φορά, η Ερρέρα πήρε πρώτη την καρό σημαία, γυρνώντας στην Ισπανία με δυο χρυσά κύπελλα ενώ η Νέιλα κέρδισε 20 πολύτιμους βαθμούς κρατώντας τη διεκδίκηση του Τίτλου ζωντανή.

Χρυσή σελίδα στην ιστορία της Ταϊλάνδης

Ναι μεν είναι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όμως δεν είχε ανέβει ποτέ στο βάθρο μη Ευρωπαία αναβάτρια μέχρι σήμερα. Η 32χρονη Μουκλάντα Σαραπούεχ, έγραψε με δικό της μελάνι τη νέα ιστορία για την χώρα της, τερματίζοντας τρίτη μετά από ακατάπαυστες μάχες στο δεύτερο γκρουπ. Έχει αγωνιστεί και στα τέσσερα τριήμερα της φετινής σεζόν, ως έκτακτη συμμετοχή με την ομάδα EEST NJT Racing και σε κάθε αγώνα έδειχνε πόσο βελτιώνεται, καθώς στο Assen είχε διπλή πέμπτη θέση και ύστερα στο Balaton Park τερμάτισε τέταρτη. Σκαλί-σκαλί πρόοδοι την έφεραν τελικά στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Μιζάνο.

Στον σημερινό αγώνα ξεκίνησε από την έκτη θέση, στη δεύτερη σειρά. Δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το δεύτερο γκρουπ που βρισκόταν και αντάλλαζε συνέχεια θέσεις με τις Πονζιάνι (#96), Ράμος (#58), Ντάνακ (#66) και Σέρπα (#11). Τρεις γύρους πριν το τέλος, οι μάχες συγκεκριμένα με την Πονζιάνι είχαν αυξηθεί, ποτέ δεν ήταν σίγουρο ποια θα ηγηθεί του γκρουπ.

Κατάφερε όμως η Ταϊλανδή να κάνει ότι δεν μπόρεσε στον προηγούμενο αγώνα, που τερμάτισε τρίτη αλλά εφόσον είχε πατήσει τη γραμμή ορίων υποβιβάστηκε στην έβδομη θέση. Άκρως συγκινημένη ευχαρίστησε, με υπόκλιση, όλους όσους την ακολουθούν και την βοηθούν ώστε να φτάσει ως εδώ, ενώ μετά έδωσε – ή βασικά πέταξε από το βάθρο – τις ξύστρες της στους θαυμαστές που παρακολούθησαν την απονομή. Δεν είναι ακόμη σίγουρο αν θα λάβει μέρος στον επόμενο αγώνα WorldWCR τον Ιούλιο, όμως ένα βάθρο ίσως είναι το «εισιτήριο» της.

Άδοξο τριήμερο για τις Πονζιάνι και Ράμος

Το Ιταλικό τριήμερο δεν εξελίχθηκε όπως ήθελε η Ιταλίδα Ρομπέρτα Πονζιάνι. Τι καλύτερο από το να κυματίζει μια αναβάτρια τη σημαία της χώρας της σε εγχώριο παγκόσμιο αγώνα; Η Σαραπούεχ της έκλεψε αυτή την ευχαρίστηση. Παρ’ όλα αυτά έδειξε την ανταγωνιστικότητα της και τερμάτισε τέταρτη μπροστά από την ομόσταβλη της στην Klint Forward Racing, Πάολα Ράμος, .

Σπάνια πέμπτη θέση – καθώς συνήθως είναι στη μάχη του βάθρου – για τη νεοφερμένη Ράμος σε έναν αγώνα που είχε εξαιρετική σημασία για εκείνη. Καθώς η πίστα του Μιζάνο φέρει το όνομα του ειδώλου της, Μάρκο Σιμοντσέλλι, τον οποίο θαυμάζει από μικρό παιδί και ανυπομονούσε να αγωνιστεί εδώ, πλέον μπροστά από τους δικούς της θαυμαστές.