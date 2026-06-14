Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας Γυναικών WorldWCR επέστρεψε στην πίστα του Μιζάνο «Μάρκο Σιμοντσέλλι», όπου όλα ξεκίνησαν το 2024. Σε έναν χαοτικό αγώνα, η Μαρία Ερρέρα (#06) κατάφερε να κρατήσει την πρώτη θέση καθ’ όλη τη διάρκεια παρά τις εκρηκτικές επιθέσεις που δέχθηκε στον τελευταίο γύρο από την Μπεατρίς Νέιλα (#36), η οποία τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Όχι μόνο επέστρεψε το WorldWCR στο Μιζάνο αλλά και η Κλόι Τζόουνς (#15) στο βάθρο, τερματίζοντας τρίτη μετά από μια αρκετά δύσκολη μισή σεζόν!

Η τωρινή κάτοχος του Τίτλου Μαρία Ερρέρα συνεχίζει το σερί νικών στο Μιζάνο, καθώς από το 2024 ήταν η μόνη νικήτρια. Κατάφερε να ανοίξει μια μικρή διαφορά με την Μπεατρίς Νέιλα, στη μέση του αγώνα, την οποία η Νέιλα εξαφάνισε εκτελώντας απόλυτο ρεκόρ χρόνου γύρου.

Απίστευτα αποφασισμένη η Νέιλα, έκανε εμφανή τη στρατηγική της. Δεν άφηνε την αντίπαλο της να απομακρυνθεί ενώ όσο η λήξη του αγώνα πλησίαζε, τόσο πλησίαζε και η ίδια τις επιθέσεις. Προσπάθησε τα πάντα για να προσπεράσει την Ερρέρα, από κάθε πιθανό σημείο, όμως η πολύ έμπειρη Ερρέρα ήταν – κυριολεκτικά και μεταφορικά – ένα βήμα μπροστά με αποτέλεσμα να κλείνει κάθε πόρτα, πάντα μέσα στα επιτρεπόμενα αθλητικά πλαίσια!

Η Πάολα Ράμος (#58) ενώ ξεκίνησε από την Pole Position γρήγορα έχασε την πρώτη θέση από την Ερρέρα και ύστερα βρέθηκε να παλεύει στο δεύτερο γκρουπ αναβατριών. Στον πέμπτο γύρο, μαχόταν με την έκτακτη συμμετοχή Τζόι Μπρουνό για την τέταρτη θέση όταν μια επαφή έριξε και τις δυο αναβάτριες, βγάζοντας μαθηματικά την Ράμος από τη διεκδίκηση του Τίτλου για το 2026.

Από την αρχή η Ρομπέρτα Πονζιάνι πίεζε εξαιρετικά τις αντιπάλους της και έτσι ανέβηκε στην τρίτη θέση. Γράφοντας τον ταχύτερο γύρο, έκλεισε την διαφορά από τις δυο πρώτες και έσπασε το ρεκόρ που μόλις είχε θέσει η Νέιλα. Ωστόσο, η Ιταλίδα στον ένατο γύρο έχασε το μπροστινό και βρέθηκε στο έδαφος, αποχωρώντας επίσης από τη διεκδίκηση του Τίτλου. Στον αγώνα της Κυριακής λόγω του ταχύτερου γύρου θα εκκινήσει από την Pole Position, δίνοντας της μια καλύτερη ευκαιρία να ανεμίσει την Ιταλική σημαία στον τόπο της.

Με τις τρεις αναβάτριες εκτός αγώνα WorldWCR, η διεκδίκηση του βάθρου είχε «περάσει» στο αδιανόητα ανταγωνιστικό γκρουπ που αποτελούταν από Τζόουνς, Σαραπούεχ (#12), Ντάνακ (#66), Ρουίζ (#46) και Σέρπα (#11). Σε κάθε στροφή σχεδόν, διαφορετική αναβάτρια ηγούταν του γκρουπ, με πρωταγωνίστριες την Ντάνακ και Σαραπούεχ. Πιο κοντά από ποτέ στο πρώτο τους βάθρο μαχόταν σώμα με σώμα, κρατώντας όλη την πίστα σε αγωνία. Στην τελευταία στροφή η Ντάνακ προηγούταν, όμως ένα μικρό λάθος της στέρησε την τρίτη θέση. Την προσπέρασε η Τζόουνς και η Σαραπούεχ, με την Ταϊλανδή να περνάει πρώτη τη γραμμή τερματισμού αλλά χωρίς να κερδίζει τη θέση. Η Σαραπούεχ, ένα λεπτό μετά τον τερματισμό, έλαβε ποινή τριών δευτερολέπτων, λόγω προσπέρασής κατά την κίτρινη σημαία, φέρνοντας την Τζόουνς ξανά χάλκινη.

Μαρία Ερρέρα – Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR

«Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα σήμερα επειδή ήταν δύσκολο με τις υψηλές θερμοκρασίες. Περίμενα ότι η Πάολα και οι άλλες αναβάτριες θα ήταν μαζί μου, οπότε πίεσα από την αρχή για να προσπαθήσω να δημιουργήσω μια διαφορά. Είδα την Μπεατρίς εκεί μαζί μου, οπότε αυτό πρόσθεσε κάποια πίεση καθώς περίμενα να προσπαθήσει να με προσπεράσει, αλλά στο τέλος, κατάφερα να την κρατήσω μακριά και να περάσω πρώτη τη γραμμή τερματισμού. Είμαι πραγματικά χαρούμενη, επίσης επειδή πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα αύριο. Όλες συνήθως βελτιώνονται στον 2ο Αγώνα, οπότε θα δω αν υπάρχουν λεπτομέρειες που πρέπει να αλλάξουμε για να προετοιμαστούμε για τον επόμενο.»

Μπεατρίς Νέιλα – Ampito Crescent Yamaha

«Ήταν ένας καλός αγώνας, στον οποίο πίεσα μέχρι το τέλος και έκανα το καλύτερο δυνατό όπως πάντα. Είμαι χαρούμενη, γιατί η δεύτερη θέση σημαίνει σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα φυσικά. Και αύριο έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Γύρο με τον γύρο, προσπαθούσα να δω αν ήταν δυνατόν να κάνω μια κίνηση στην Μαρία. Στον τελευταίο τομέα ήμασταν πολύ κοντά, αλλά ήταν δύσκολο να καταφέρουμε μια προσπέραση και, στο τέλος, τερμάτισα P2. Αλλά ξεκινάω τον αυριανό αγώνα στην πρώτη σειρά, κάτι που είναι σημαντικό σε αυτή την πίστα. Θα δω αν χρειάζεται να κάνουμε αλλαγές στη μοτοσυκλέτα, αλλά ένιωσα καλά σήμερα ειλικρινά. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον Αγώνα 2.»

«Ένας πραγματικά σπουδαίος αγώνας. Δεν έκανα καλή εκκίνηση, αλλά είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα γύριζα σπίτι χωρίς μάχη. Νομίζω ότι σε κάποιο σημείο ήμουν γύρω στη δέκατη πέμπτη θέση, αλλά δούλεψα σκληρά για να ξαναβγώ και ήμουν λίγο πιο επιθετική από ό,τι ήμουν. Απολαμβάνω πολύ περισσότερο την οδήγησή μου τώρα, κάτι που είναι σημαντικό, καθώς πηγαίνεις πιο γρήγορα όταν διασκεδάζεις. Η αρχή της σεζόν ήταν δύσκολη, ψυχικά και σωματικά, αλλά σήμερα κάναμε ένα βήμα μπροστά, τόσο με τη μοτοσυκλέτα όσο και με τον εαυτό μου. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα ​​θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προχωράμε. Έχουμε δουλειά να κάνουμε για να τρέξουμε με τις πρωτοπόρες, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα τα δώσω όλα ξανά στον 2ο Αγώνα.»

Θέσεις στη σχάρα εκκίνησης δεύτερου αγώνα:

1. Ρομπέρτα Πονζιάνι

2. Μπεατρίς Νέιλα

3. Πάολα Ράμος

4. Μαρία Ερρέρα

5. Τζόι Μπρουνό

6. Μουκλάντα Σαραπούεχ

7. Ιβόν Σέρπα

8. Καρολίνα Ντάνακ

9. Κλόι Τζόουνς

Αποτελέσματα 1ου Αγώνα: results-1