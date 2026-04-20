Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Στην εμβληματική πίστα της Ολλανδίας, TT Assen, στις 19 Απριλίου συμπληρώθηκε το τριήμερο του WorldWCR (Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Γυναικών), με βροχή στη μέση του δεύτερου αγώνα και προσπεράσεις στην τελευταία στροφή.

Η Μπεατρίς Νέιλα #36 ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί το βάθρου, 0.170 δευτερόλεπτα μπροστά από την Μαρία Ερρέρα #6, την οποία ακολούθησε η Λούσι Μπουντεσόλ #94 στην τρίτη θέση για το πρώτο της βάθρο στη φετινή σεζόν.

Το ανερχόμενο αστέρι, Πάολα Ράμος #58, δεν έλαβε μέρος στον αγώνα λόγω του τραυματισμού στον αριστερό αστράγαλο που υπέστη στον πρώτο αγώνα του τριημέρου. Προσπάθησε να οδηγήσει στην προθέρμανση, παρά τη σωματική δυσκολία. Συμπλήρωσε δυο γύρους σε αργό ρυθμό και κρίθηκε πως δεν μπορεί να αγωνιστεί.

Στην εκκίνηση η Ερρέρα που ξεκίνησε από την Pole Position διατήρησε τη θέση της, ξεφεύγοντας από τις μάχες του γκρουπ. Η Νέιλα ήρθε αντιμέτωπη με τις επιθέσεις της έκτακτης συμμετοχής, Μουκλάντα Σαραπούεχ #12, που είχε προσπεράσει την Ρομπέρτα Πονζιάνι #96 στην τρίτη θέση. Ένα λάθος της Ταϊλανδής, την έβγαλε εκτός γραμμής και την απομάκρυνε από τις δυο πρώτες αναβάτριες, βάζοντας την στο δεύτερο γκρουπ.

Στο γκρούπ ηγούνταν η Ρομπέρτα Πονζιάνι, κοιτώντας να επαναλάβει την τρίτη θέση που κατέκτησε στον αγώνα του Σαββάτου. Τελικά, η Λούσι Μπούντεσολ, ήταν εκείνη που ανέβηκε στο βάθρο, διορθώνοντας όσα έμαθε από τη χθεσινή πτώση της. Τη στιγμή που έκανε την προσπέραση στις Σαραπούεχ και Πονζιάνι, δημιούργησε διαφορά, την οποία έφθασε μέχρι τα εφτά δευτερόλεπτα. Μακριά από τις μάχες σώμα με σώμα για την τέταρτη θέση, σκαρφάλωσε από την έβδομη θέση στην τρίτη με έναν σταθερό και γρήγορο ρυθμό, ανεβαίνοντας πρώτη φορά φέτος στο βάθρο και στην τρίτη θέση συνολικά στο Πρωτάθλημα.

Εννέα ολόκληρα δευτερόλεπτα μπροστά, η Νέιλα πίεζε συνεχώς την Κάτοχο του Τίτλου σαν να βλέπουμε τον περσινό αγώνα. Η Ερρέρα έδινε τον ρυθμό – σχεδόν – σε όλους τους γύρους. Απέμεναν εννέα γύροι όταν η Μπεατρίς άρχισε τις επιθέσεις, συγκεκριμένα στο πρώτο και τελευταίο κομμάτι της πίστας. Προσπέρασε την αντίπαλό της, όμως δεν μπορούσε να δημιουργήσει διαφορά και η Ερρέρα η “βασίλισσα της σούζας” έμεινε μπροστά μέχρι την τελευταία στροφή, στον τελευταίο γύρο. Η Νέιλα πέρασε στην πρώτη θέση από την εσωτερική στη στροφή 16, χωρίς να αφήνει τη δυνατότητα στην Ερρέρα να απαντήσει.

Η νικήτρια έκανε με επιτυχία φέτος ότι δεν κατάφερε την προηγούμενη σεζόν. Ακολούθησε την ίδια στρατηγική και ενώ πέρυσι τερμάτισε πρώτη, με την παραπάνω φόρα στη στροφή 16, πάτησε την πράσινη γραμμή ορίων στο τελευταίο σικέιν που ακολουθούσε και οι αγωνοδίκες της μείωσαν μια θέση.

Η τέταρτη και πέμπτη θέση δεν είχε εξασφαλιστεί από καμία αναβάτρια. Σε ένα γκρουπ που αποτελούταν από Σαραπούεχ, Πονζιάνι, Σέρπα #11 και Τζόουνς #15, ο ανταγωνισμός είχε φτάσει στα ύψη με διαφορετική αναβάτρια μπροστά σε κάθε γύρο. Η Πονζιάνι προσπέρασε την Ταϊλανδή και από τις τέσσερις αναβάτριες, πήρε πρώτη την καρό σημαία, με την Σαραπούεχ να τερματίζει πέμπτη για δεύτερη φορά στην πίστα TT Assen. Ακολούθησε η Κλόι Τζόουνς στην έκτη θέση μπροστά από την Ιβόν Σέρπα, η οποία στον αγώνα του Σαββάτου επέλεξε να αγνοήσει την ποινή την οποία έλαβε λόγω του ατυχήματος που προκάλεσε στην αρχή του αγώνα, με τραυματία την Τάιλα Ρελφ #8. Παρά τα χτυπήματα που δέχθηκε η Ρελφ από δυο μοτοσυκλέτες, όσο βρισκόταν πεσμένη στη μέση της πίστας, κατάφερε να αγωνιστεί την Κυριακή και να τερματίσει στην όγδοη θέση μπροστά από την Πακίτα Ρουίζ #46.

Η Μάλλορι Ντομπς #14 συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα, κερδίζοντας τους πρώτους βαθμούς για τη φετινή σεζόν μετά από πτώση στον προτελευταίο γύρο του αγώνα της προηγούμενης ημέρας.

Το – γεμάτο εντάσεις και ανατροπές – τριήμερο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Γυναικών WorldWCR στην πίστα TT Assen έφθασε στο τέλος του, με επόμενο προορισμό την πίστα Balaton Park της Ουγγαρίας στις 01-03 Μαΐου.

Μπεατρίς Νέιλα – Ampito Crescent Yamaha

«Ήταν λίγο δύσκολο σήμερα καθώς άρχισε να βρέχει στη μέση του αγώνα. Ξεκίνησα τη σεζόν με κάποια προβλήματα και έτσι η νίκη σήμερα σημαίνει πολλά. Νιώθω ότι έχω τη ροή και είμαι πιο σίγουρη και χαλαρή στην οδήγησή μου. Όταν άρχισε να βρέχει, σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να είμαι λίγο πιο προσεκτική, αλλά, στο τέλος, πήγα για τη νίκη. Μελέτησα την Μαρία για να δω πού μπορούσα να περάσω, αλλά εκείνη συνέχιζε να κλείνει την πόρτα στην τελευταία στροφή. Περίμενα υπομονετικά τη στιγμή μου και κατάφερα να το κάνω ακριβώς στο τέλος. Δεν είχα ιδέα αν θα μπορούσα να το καταφέρω και αν θα τερμάτιζα πρώτη ή δεύτερη! Έτσι, είμαι πολύ χαρούμενη με το αποτέλεσμα και αυτή η νίκη πηγαίνει σε όλους τους υποστηρικτές μου.»

Μαρία Ερρέρα – Terra & Vita GRT Yamaha

«Οι βαθμοί που πήραμε σήμερα είναι πολύ σημαντικοί. Ήταν δύσκολο στη βροχή, αλλά ήθελα να πιέσω και να προσπαθήσω να δημιουργήσω μια διαφορά. Το έκανα αυτό μαζί με την Μπεατρίς, η οποία ήταν πολύ γρήγορη σε ορισμένους τομείς. Νομίζω ότι διαχειρίστηκα καλά τον αγώνα, απλώς όχι την τελευταία στροφή! Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα ούτως ή άλλως. Μπήκα στον γύρο με έναν τραυματισμό και έτσι δεν περίμενα να είμαι η ταχύτερη από την αρχή. Είμαι χαρούμενη που φεύγω από εδώ με καλούς βαθμούς, αλλά το πρωτάθλημα είναι μακρύ, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.»

Λούσι Μπουντεσόλ – GMT94 Yamaha

«Ο αγώνας σήμερα ήταν τρελός λόγω της βροχής. Μετά την πτώση στον 1ο Αγώνα, είχα ένα σχέδιο στο μυαλό μου ότι ήθελα να ηγηθώ της ομάδας και να δημιουργήσω μια διαφορά, και αυτό ακριβώς έκανα. Έτσι, είμαι χαρούμενη που επέστρεψα στο βάθρο, η πρώτη μου τριάδα της χρονιάς. Έχασα πολλούς βαθμούς μεταξύ της πτώσης στο Πορτιμάο και της χθεσινής, οπότε το βάθρο μου δίνει σταθερούς βαθμούς, αλλά μου δίνει και την αυτοπεποίθηση να ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω ξανά!»

Βαθμολογία Πρωταθλήματος μετά τον δεύτερο Γύρο:

1. Μαρία Ερρέρα 90 βαθμοί

2. Μπεατρίς Νέιλα 77 βαθμοί

3. Ρομπέρτα Πονζιάνι 52 βαθμοί

4. Πάολα Ράμος 45 βαθμοί

5. Μουκλάντα Σαραπούεχν 34 βαθμοί

6. Ναταλία Ριβέρα 32 βαθμοί

7. Λούσι Μπούντεσολ 29 βαθμοί

8. Κλόι Τζοουνς 28 βαθμοί

9. Πακίτα Ρουίζ 27 βαθμοί

10. Ιβόν Σέρπα 26 βαθμοί

11. Τάιλα Ρέλφ 22 βαθμοί

12. Σάρα Σάντσες 20 βαθμοί

13. Άστριντ Μάντριγκαλ 18 βαθμοί

14. Καρολίνα Ντανάκ 14 βαθμοί

15. Ντενίς Νταλ Ζόττο 8 βαθμοί

16. Αριάννα Μπαράλε 7 βαθμοί

17. Λιν Βιλλιάρντ 7 βαθμοί

18. Μάλλορι Ντόμπς 6 βαθμοί

19. Ίσις Καρένο 6 βαθμοί

20. Πατρίσια Σόβα 4 βαθμοί

21. Λούσι Μίτσελ 3 βαθμοί

22. Κέιτι Χάντ 2 βαθμοί

23. Αντέλα Ουρεντνίτσκοβα 2 βαθμοί

24. Έμιλι Μπόντι 1 βαθμός