Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Την προηγούμενη εβδομάδα η Yamaha είχε ”διαρρεύσει” φωτογραφίες από ένα νέο μικρό – entry level – Adventure On-Off που αναγνωρίσαμε σαν το WR 155R ήδη διαθέτει σε ορισμένες Ασιατικές αγορές.

Τώρα η Yamaha παρουσίασε επίσημα τη νέα ευρωπαϊκών προδιαγραφών Euro5+ μικρή On-Off WR125R, η οποία αποτελεί το μοντέλο εισόδου στην οικογένεια WR, καθώς είναι το μικρότερο μέλος της dual-sport γκάμας της Yamaha.

Από ότι θα δούμε παρακάτω η εξαιρετική οικονομία καυσίμου και το (κατά την Yamaha) ανταγωνιστικό κόστος αγοράς της WR125R την καθιστούν όχι μόνο μια ιδιαίτερα ικανή dual-sports μοτοσυκλέτα, αλλά και μια πολύ οικονομική επιλογή, καθώς θα είναι το πιο προσιτό μοντέλο 125 κ.εκ. στη γκάμα του κατασκευαστή.

Ως το μοντέλο εισόδου στη γκάμα Adventure της Yamaha, η WR125R είναι άριστα εξοπλισμένη για να δώσει στους νεαρούς αναβάτες μια πρώτη γεύση της off-road οδήγησης, επιτρέποντας τους παράλληλα να απολαμβάνουν την ομορφιά της φύσης.

Για πολλούς, αυτή η μοτοσυκλέτα θα ανοίξει τον δρόμο για να βιώσουν κάποια μέρα, ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες με τις εμβληματικές Yamaha Ténéré 700.

Με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Yamaha Ευρώπης τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας WR125R είναι:

Dual-sport δυνατότητες

Πλούσιος σε ροπή κινητήρας 125 κ.εκ. με Μεταβλητό Χρονισμό Βαλβίδων (VVA)

Εύκολος χειρισμός σε οποιοδήποτε έδαφος

Πολλαπλών λειτουργιών οθόνη LCD

Δισκόφρενα με μπροστινό ABS

Υψηλή απόδοση καυσίμου (40 χλμ./λίτρο, κύκλος WMTC)

Εξαιρετική θέση οδήγησης

Ελαστικά για οδήγηση σε κάθε έδαφος

Περιμετρικό πλαίσιο

Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης ακόμη και στην off-road χρήση

Yamaha WR125R

Ο ροπάτος ελαστικός κινητήρας 125 κ.εκ. είναι εύκολος στον χειρισμό και βοηθάει σημαντικά στην οδήγηση τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου, επίσης είναι οικονομικός με κατανάλωση που ξεπερνά τα 40 χλμ. ανά λίτρο (κύκλος WMTC).

Χάρη στη λειτουργία μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων (VVA) που εναλλάσσει την κίνηση του εκκεντροφόρου εισαγωγής αυτόματα και απρόσκοπτα μεταξύ δύο προφίλ, η WR125R προσφέρει άφθονη ροπή από τις χαμηλές έως τις μεσαίες στροφές, αλλά και εντυπωσιακή ισχύ στις υψηλότερες στροφές.

Το αποτέλεσμα είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος και αποδοτικός κινητήρας με μέγιστη ισχύ 11 kW (15 PS) στις 10.000 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 11 N·m στις 6.500 σ.α.λ.

Η ευέλικτη παροχή ισχύος σε συνδυασμό με την εξαιρετική απόκριση του γκαζιού μειώνει την πιθανότητα σβησίματος του κινητήρα κατά την εκτός δρόμου οδήγηση από μικρότερης εμπειρίας αναβάτες.

Ο κινητήρας έχει σημαντικά χαμηλές εκπομπές ρύπων διαθέτοντας δύο καταλύτες, έναν αισθητήρα O2 και ένα σύστημα εξάτμισης, τα οποία τον καθιστούν φιλικό προς το περιβάλλον και του επιτρέπουν να συμμορφώνεται με τις νεότερες προδιαγραφές EU5+.

Ο πλούσιος εξοπλισμός της νέας WR125R, οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών με δυνατότητα σύνδεσης με smartphone και μονοκάναλο ABS στο μπροστινό φρένο για αξιόπιστο φρενάρισμα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης, κάνουν την καθημερινή οδήγηση άνετη και απολαυστική.

Σε πλήρη αρμονία με τον κινητήρα, οι αναρτήσεις και το πλαίσιο συμβάλλουν στις εξαιρετικές δυνατότητες της WR125R ακόμη και στα πιο δύσκολα κομμάτια.

Το πλαίσιο δύο δοκών προσφέρει εξαιρετική αίσθηση σε ποικιλία εδαφών, ακόμα και κατά την οδήγηση σε υψηλότερες ταχύτητες.

Το σύστημα ανάρτησης αποτελείται από ένα πιρούνι 41 χιλ. της ΚΥΒ και από ένα αμορτισέρ Monocross με μοχλικό, τα οποία προσφέρουν ομαλή απορρόφηση των κραδασμών και αποτρέπουν τον τερματισμό των ελατηρίων.

Για καλύτερο έλεγχο στην εκτός δρόμου οδήγηση, οι τροχοί είναι 21 ιντσών εμπρός και 18 ιντσών, όπως ισχύει για όλες στις μοτοσυκλέτες Adventure της Yamaha.

Σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, ειδικά στην εκτός δρόμου οδήγηση, έχει η θέση οδήγησης που χάρη στην επίπεδη σέλα επιτρέπει στον αναβάτη να κινείται ελεύθερα πάνω στη μοτοσυκλέτα, μεταφέροντας βάρος για να βρει την τέλεια ισορροπία.

Τα λεία πλαϊνά καπάκια επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά από όρθια σε καθιστή θέση, ενώ τα φαρδιά μαρσπιέ προσφέρουν εξαιρετικό έλεγχο.

Το ύψος της σέλας στα 875 χιλ. επιτρέπει στους περισσότερους αναβάτες να πατούν εύκολα τα πόδια τους στο έδαφος, γεγονός που ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους όταν σταματούν.

Τα ελαστικά Dunlop D605 προσφέρουν ευελιξία προσφέρουν εξαιρετική πρόσφυση στην καθημερινή μετακίνηση άλλα και πέρα από την άσφαλτο.

Τέλος η σχεδίαση της WR125R αντλεί έμπνευση από τις παραδοσιακές off-road γραμμές της Yamaha, συνδυάζοντάς και μερικές μοντέρνες πινελιές.

Χρώματα, διαθεσιμότητα και τιμή

Η WR125R θα είναι διαθέσιμη σε δύο χρώματα: Icon Blue και Yamaha Black.

Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την τιμή της νέας WR125R θα ανακοινωθούν αργότερα εντός του 2025.

Χαρακτηριστικά Yamaha WR125R

Τύπος κινητήρα Τετράχρονος, Υγρόψυκτος, SOHC, τετραβάλβιδος, Μονοκύλινδρος Κυβισμός 125 κ.εκ. Διαμέτρος x Διαδρομή 52,0 x 58,7 χιλ. Σχέση συμπίεσης 11,2 : 1 Μέγιστη ισχύς 10,7 kW (14,5 PS) / 10.000 σ.α.λ. Μέγιστη ροπή 11,3 Nm (1,2 kgf-m) / 6.500 σ.α.λ. Σύστημα λίπανσης Υγρό κάρτερ Τύπος συμπλέκτη Υγρός, Πολύδισκος Σύστημα ανάφλεξης TCI Σύστημα εκκίνησης Ηλεκτρική μίζα Σύστημα μετάδοσης Μόνιμης εμπλοκής, 6 ταχυτήτων Τελική μετάδοση Αλυσίδα Fuel consumption 2,3 λτ./100 χλμ. CO2 emission 55 γρ./χλμ. Τροφοδοσία Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου

Σκελετός Διπλός ημιπεριμετρικός Γωνία Κάστερ 28°20′ Ίχνος 117 χιλ. Σύστημα εμπρός ανάρτησης Τηλεσκοπικό πιρούνι 41 χιλ. Σύστημα πίσω ανάρτησης ανάρτηση με μοχλικό, Ψαλίδι Διαδρομή εμπρός 215 χιλ. Διαδρομή πίσω 187 χιλ. Εμπρός φρένο Υδραυλικό δισκόφρενο 267 χιλ. Πίσω φρένο Υδραυλικό δισκόφρενο 220 χιλ. Εμπρός ελαστικό 2,75-21 45P με αεροθάλαμο Πίσω ελαστικό 4,10-18 59P με αεροθάλαμο