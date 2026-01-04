του Δημήτρη Διατσίδη

Το Dakar Rally είναι ο Αγώνας που ξεκινά κάθε χρόνο την αγωνιστική δραστηριότητα της μοτοσυκλέτας και του αυτοκινήτου. Οι αγωνιζόμενοι σε 13 Ειδικές Διαδρομές που γίνονται φέτος από τις 3 έως τις 17 Ιανουαρίου στην Σαουδική Αραβία, θα καλύψουν μια συνολική απόσταση 7.999 χλμ, από τα οποία οι “Ειδικές” είναι 4.845 στα οποία γίνεται η χρονομέτρηση. Στα υπόλοιπα 3.150 χλμ πρέπει να καλύπτονται μέσα σε κάποια χρονικά περιθώρια, πάνω από τα οποία υπάρχουν ποινές χρόνου.

Στην κατηγορία των μοτοσυκλετών ξεκίνησαν χθες στον Πρόλογο 115 αναβάτες, ανάμεσα στους οποίους και ο Έλληνας Βασίλης Μπούδρος, που για 4η φορά συμμετέχει στον Αγώνα.

Ο Μπούδρος συμμετέχει στη μεγάλη αυτή δοκιμασία με KTM 450 Rally, μια καθαρόαιμη rally μοτοσυκλέτα της KTM, ειδικά εξελιγμένη για το Dakar, με μονοκύλινδρο κινητήρα 450 κ.εκ., αγωνιστικό πλαίσιο και μεγάλα ρεζερβουάρ για τις πολύ μεγάλες αποστάσεις των Ειδικών Διαδρομών.

Ο Έλληνας αναβάτης αγωνίζεται στην κατηγορία Original by Motul, στην οποία φέτος συμμετέχουν 26 οδηγοί. Στην κατηγορία αυτή δεν έχει εργοστασιακή μηχανική υποστήριξη και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για τη συντήρηση και τις επισκευές της μοτοσυκλέτας του στο bivouac κάθε μέρα – μια από τις πιο απαιτητικές μορφές συμμετοχής στο Dakar.

Η επιλογή της KTM 450 Rally θεωρείται σχεδόν μονόδρομος για τέτοιες συμμετοχές, λόγω αξιοπιστίας, αντοχής και αποδεδειγμένης επιτυχίας στον σκληρότερο αγώνα rally του κόσμου.

Ο χθεσινός “Πρόλογος” ήταν μια ακόμη Ειδική Διαδρομή, η 14η, αλλά με μόλις 95 χλμ στην έρημο της χώρας που τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί τον διάσημο Αγώνα.

Ο Βασίλης Μπούδρος τερμάτισε στην 100η θέση της Γενικής κατάταξης και στην 21η της κατηγορίας Original by Motul, κάνοντας μια συντηρητική οδήγηση, αφού σαφώς δεν χρειάζονται ρίσκα σε μια Ειδική που θα παίξει ελάχιστο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα στις 17 Ιανουαρίου, όταν θα τερματίσει το Dakar Rally στην Yanbu, όπου ξεκίνησε.

Στη γενική κατάταξη τον Πρόλογο του Dakar Rally κέρδισε o Edgar Canet από την Ισπανία, με ΚΤΜ, ενώ την κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται ο Έλληνας οδηγός κέρδισε ο Ρουμάνος Emanuel Gyenes, επίσης με ΚΤΜ.

Να ευχηθούμε και φέτος ο Βασίλης Μπούδρος να μας κάνει παρέα όλες αυτές τις ημέρες, ανεβάζοντας τα ωραία του βίντεο και φωτογραφίες από την προσπάθειά του.

Ο ίδιος πριν το ξεκίνημα του Αγώνα δήλωσε:

«Το Dakar 2025 ήταν καταπληκτικό. Δεν είχα κανέναν τραυματισμό και τίποτα σοβαρό δεν πήγε στραβά, εκτός από μερικές ημέρες που είχα χαθεί αρκετά. Οδήγησα απλώς για να απολαύσω τον αγώνα και τον ανταγωνισμό. Είχαμε κάποιες οριακές στιγμές και μερικά κομμάτια με οδήγηση μέσα στη νύχτα σε μεγάλες ειδικές, αλλά όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι και πραγματικά τα απόλαυσα.

Όσο για το επόμενο Dakar, αν μπορώ να ζητήσω κάτι από τον εαυτό μου, είναι απλώς να κάνω ένα “καθαρό” ράλι. Να το χαρώ. Να περάσω καλά. Να μη χαθώ. Σίγουρα να μην έχω πτώσεις και πόνους. Απλώς να προσπαθήσω να κάνω την 53η θέση, 45η. Τίποτα παραπάνω. Δεν περιμένω πολλά. Θέλω απλώς να διασκεδάσω. Κάθε χρόνο γίνεται όλο και περισσότερο σαν τις διακοπές μου. Θέλω να βουτήξω ξανά σε αυτή την εμπειρία και να απολαύσω την οδήγηση. Αυτό είναι όλο. Έχω καινούργια μοτοσυκλέτα και ανυπομονώ γι’ αυτό.»