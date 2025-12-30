του Δημήτρη Διατσίδη
Ο σύγχρονες Adventure μοτοσυκλέτες μπορεί να είναι εντυπωσιακές και δημοφιλείς άλλα χαμηλές δεν είναι.
Τι κάνεις λοιπών αν δεν είσαι προικισμένος, σε ότι αφορά το ύψος, από την φύση;
Κάνεις απλά ότι κάνει η ψηφιακή δημιουργός Ximei Jo που, μπορεί να μην γνωρίζουμε το ύψος της, άλλα δεν θα λέγαμε ότι ξεπερνάει το 1 μέτρο και 65 εκατοστά.
Τελικά από ότι βλέπουμε δεν θέλει κόπο (ύψος στη συγκεκριμένη περίπτωση) θέλει τρόπο!
Φυσικά βοήθησε η ευρηματικότητα άλλα σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι αυτόματα πτυσσόμενες βοηθητικές ρόδες.

Η Ximei Jo έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα μέσα από video που δείχνουν πώς ένας αναβάτης με χαμηλό ανάστημα μπορεί να οδηγήσει μεγάλες Adventure μοτοσυκλέτες.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μοτοσυκλέτα