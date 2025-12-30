του Δημήτρη Διατσίδη
Ο σύγχρονες Adventure μοτοσυκλέτες μπορεί να είναι εντυπωσιακές και δημοφιλείς άλλα χαμηλές δεν είναι.
Τι κάνεις λοιπών αν δεν είσαι προικισμένος, σε ότι αφορά το ύψος, από την φύση;
Κάνεις απλά ότι κάνει η ψηφιακή δημιουργός Ximei Jo που, μπορεί να μην γνωρίζουμε το ύψος της, άλλα δεν θα λέγαμε ότι ξεπερνάει το 1 μέτρο και 65 εκατοστά.
Τελικά από ότι βλέπουμε δεν θέλει κόπο (ύψος στη συγκεκριμένη περίπτωση) θέλει τρόπο!
Φυσικά βοήθησε η ευρηματικότητα άλλα σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι αυτόματα πτυσσόμενες βοηθητικές ρόδες.
Η Ximei Jo έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα μέσα από video που δείχνουν πώς ένας αναβάτης με χαμηλό ανάστημα μπορεί να οδηγήσει μεγάλες Adventure μοτοσυκλέτες.
