του Δημήτρη Διατσίδη

Ο σύγχρονες Adventure μοτοσυκλέτες μπορεί να είναι εντυπωσιακές και δημοφιλείς άλλα χαμηλές δεν είναι.

Τι κάνεις λοιπών αν δεν είσαι προικισμένος, σε ότι αφορά το ύψος, από την φύση;

Κάνεις απλά ότι κάνει η ψηφιακή δημιουργός Ximei Jo που, μπορεί να μην γνωρίζουμε το ύψος της, άλλα δεν θα λέγαμε ότι ξεπερνάει το 1 μέτρο και 65 εκατοστά.

Τελικά από ότι βλέπουμε δεν θέλει κόπο (ύψος στη συγκεκριμένη περίπτωση) θέλει τρόπο!

Φυσικά βοήθησε η ευρηματικότητα άλλα σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι αυτόματα πτυσσόμενες βοηθητικές ρόδες.

Η Ximei Jo έχει γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα μέσα από video που δείχνουν πώς ένας αναβάτης με χαμηλό ανάστημα μπορεί να οδηγήσει μεγάλες Adventure μοτοσυκλέτες.