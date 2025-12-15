Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Tο XMAX 300 Tech MAX, το εμβληματικό sport scooter της Yamaha, είναι τώρα διαθέσιμο με δώρο ένα πλήρες σετ σχάρα – βαλίτσα 45 λίτρων μαζί με τον μηχανισμό Keyless, συνολικής αξίας €920.

Το Yamaha XMAX 300 Tech MAX επιβεβαιώνει τον τίτλο του ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και δημοφιλή sport scooter της μεσαίας κατηγορίας, συνδυάζοντας δυναμικό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή πρακτικότητα.

Premium χαρακτήρας με έμφαση στην καθημερινή χρήση

Με ξεκάθαρη αισθητική αναφορά στο εμβληματικό TMAX, το XMAX 300 Tech MAX διατηρεί τον σπορ χαρακτήρα της οικογένειας MAX, ενισχύοντάς τον με premium λεπτομέρειες αποκλειστικά για την έκδοση Tech MAX.

Το ποιοτικό κάλυμμα της σέλας, τα μαρσπιέ αλουμινίου και τα ειδικά χρώματα Ceramic Grey και Dark Magma αναδεικνύουν τον κορυφαίο του χαρακτήρα.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ο ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας, με εύρος ρύθμισης 95 χιλιοστά, που προσφέρει ελεγχόμενη προστασία από τον αέρα ανάλογα με το στυλ οδήγησης τις συνθήκες και το ύψος του αναβάτη.

Τεχνολογία και συνδεσιμότητα

Ο ανασχεδιασμένος πίνακας οργάνων συνδυάζει μια έγχρωμη οθόνη TFT 4,2 ιντσών με μια βοηθητική LCD 2,8 ιντσών, προσφέροντας ευκρινή πληροφόρηση ημέρα και νύχτα.

Με την χρήση της εφαρμογής MyRide, ο αναβάτης μπορεί να έχει πλήρη συνδεσιμότητα με smartphone, ενώ υποστηρίζεται και πλοήγηση Garmin μέσω κινητού τηλεφώνου, απευθείας στην οθόνη του scooter.

Ο φωτισμός LED σε σχήμα Χ, εμπρός και πίσω, ενισχύει τόσο την αισθητική όσο και την ορατότητα, με το σύστημα ESS να ενεργοποιεί αυτόματα τα φλας σε απότομη επιβράδυνση.

Κινητήρας και ασφάλεια

Στην καρδιά του XMAX 300 Tech MAX βρίσκεται ο υγρόψυκτος, μονοκύλινδρος κινητήρας Blue Core 300 κ.εκ., που αποδίδει 28 ‘ίππους (20,6 kW) και 29 Nm ροπής, και είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές EURO5+.

Τα χαρακτηριστικά του στοιχεία είναι: ομαλή λειτουργία, χαμηλή κατανάλωση (3 λτ./100 χλμ.) και άμεση απόκριση.

Στον τομέα της ασφάλειας, το XMAX 300 Tech MAX εξοπλίζεται με ABS, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) και σύστημα ανάφλεξης χωρίς κλειδί (Smart Key), προσφέροντας υψηλό επίπεδο ελέγχου και ευκολίας στην καθημερινότητα.

Πρακτικότητα που ξεχωρίζει

Ο χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα μπορεί να φιλοξενήσει έως και δύο κράνη full-face, ενώ η προσφορά της Yamaha με τη βαλίτσα 45 λίτρων και τη σχάρα ενισχύει περαιτέρω τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου, καθιστώντας το ιδιαίτερα ελκυστικό για commuting και ταξίδια μικρών αποστάσεων.

Με όλα τα παραπάνω είναι κατανοητό ότι το Yamaha XMAX 300 Tech MAX αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των μεσαίων sport scooter.

Με έντονη premium ταυτότητα, πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό και την προστιθέμενη αξία του πακέτου δώρου των 920 ευρώ, ανεβάζει τον πήχη τόσο σε επίπεδο άνεσης όσο και καθημερινής πρακτικότητας, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία.

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.