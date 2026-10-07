Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η αγορά των crossover scooter αναπτύσσεται ραγδαία και η Kymco ανταποκρίνεται σε αυτή την τάση με ένα νέο crossover scooter το Xtera 350 που είναι κατασκευασμένο και εξοπλισμένο για κίνηση σε κάθε διαδρομή.

Το Xtera350 αντλεί έμπνευση από τον κόσμο των Adventure που είναι τόσο δημοφιλής αυτή τη στιγμή, με αναφορές στην κατηγορία των μοτοσυκλετών εκτός δρόμου, όπως οι προστατευτικές χούφτες, το τιμόνι τύπου μοτοσυκλέτας on/off, τα ελαστικά διπλής χρήσης και το ανάποδο πιρούνι με τα χρυσά καλάμια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να θυσιαστεί η πρακτικότητα, όπως ο φωτιζόμενος χώρος αποθήκευσης 32 λίτρων κάτω από τη σέλα, αρκετά μεγάλος για να χωρέσει ένα κράνος full face, ή το διπλό ντουλαπάκι κάτω από την ποδιά με δίχτυ συγκράτησης για τα μικροαντικείμενα.

Από τεχνολογικής άποψης, το Kymco Xtera 350 προσφέρει στάνταρ φωτισμό full LED με φώτα ημέρας DRL που χαρακτηρίζουν την αισθητική του και το καθιστούν εύκολα αναγνωρίσιμο στην κυκλοφορία.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης σύστημα ESS (ειδοποίηση σε φρενάρισμα πανικού), κάμερες καταγραφής μπροστά και πίσω, έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών με πλήρη πληροφόρηση, διπλές θύρες USB (A και C).

Τέλος το σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί, τα θερμαινόμενα γκριπ σε τρία επίπεδα, η ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα φέρινγκ και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (με δυνατότητα απενεργοποίησης) είναι στον στάνταρ εξοπλισμό.

Κινητήρας και πλαίσιο

Η καρδιά του νέου Xtera 350 είναι ένας μονοκύλινδρος κινητήρας 321cc με 4 βαλβίδες και υγρόψυξη, γνωστός από τα G5 SC των Downtown 350 και DTX 360.

Η ισχύς του είναι 28,6Ηp στις 7.500rpm, με τη μέγιστη ροπή των 29,3Nm να αποδίδεται στις 5.750.

Το πλαίσιο του νέου XTera350 σχεδιάστηκε για να εξασφαλίζει σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες οδήγησης, από τις αστικές μετακινήσεις μέχρι τις περιπέτειες εκτός δρόμου.

Το χαλύβδινο σωληνωτό πλαίσιο συνδυάζεται με τηλεσκοπικό μπροστινό σύστημα με άνω και κάτω πλάκες τιμονιού, όπως στις μοτοσυκλέτες, ενώ η πίσω ανάρτηση με δυο αμορτισέρ χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως ψαλίδι.

Η επιβράδυνση επιτυγχάνεται από ένα ζεύγος δισκόφρενων τύπου μαργαρίτα με δικάναλο ABS 10.3 της Bosch, με το μπροστινό να χαρακτηρίζεται από μια ακτινικά τοποθετημένη τριπίστονη δαγκάνα.

Οι ελαφριές χυτές ζάντες αλουμινίου έχουν μέγεθος 15-14″, με ελαστικά 120/70-15 και 140/70-14.

Εργονομία και διαστάσεις

Το μεγάλο ρυθμιζόμενο τιμόνι τοποθετημένο κοντά στον κορμό του αναβάτη, σε συνδυασμό με τη σέλα στα 800mm από το έδαφος, επιτρέπει μέγιστο έλεγχο και εύκολη διαχείριση του βάρους των 175kg.

Το μεταξόνιο των 1.550mm κάνει το Xtera σταθερό στις υψηλές ταχύτητες, χωρίς να θυσιάζει την ευελιξία, ενώ η ακτίνα στροφής παραμένει μικρή για αυξημένη ευελιξία.

Το Xtera 350 είναι ένα φιλόξενο και άνετο scooter, με τον συνεπιβάτη να έχει στη διάθεσή του μια ευρύχωρη σέλα, αναδιπλούμενα μαρσπιέ και χειρολαβές ενσωματωμένες στη σχάρα αποσκευών.

Βασικός εξοπλισμός Xtera 350

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης που απενεργοποείται

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα

Κάμερες καταγραφής πορείας εμπρός και πίσω

Οθόνη TFT 7 ιντσών

Φωτισμός full-LED

Προβολέας με φώτα ημέρας (DRL)

Θερμαινόμενα γκριπ σε τρία στάδια

Δύο θύρες USB (A-C)

Σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί (keyless)

Φωτιζόμενος αποθηκευτικός χώρος

Ζάντες αλουμινίου

Πλαϊνό και κεντρικό σταντ

Σχάρα αποσκευών

Το νέο Kymco Xtera 350 βρίσκεται ήδη στα καταστήματα και είναι διαθέσιμο σε δύο χρώματα, Pine Green και Diesel Black.

Η τιμή του έχει καθοριστεί στα 5.395€, καλύπτεται από διετή εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.