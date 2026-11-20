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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης
Η Yamaha ανακοίνωσε μία νέα προωθητική ενέργεια Black Friday για δύο από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της γκάμας της προσφέροντας επιπλέον αξία, έως και 755€, σε κάθε αγορά.
Η νέα προωθητική ενέργεια της Υamaha αφορά τα μοντέλα NMAX 155 EU5 και XMAX 300 Tech MAX EU5+.
Πιο συγκεκριμένα η τιμή του NMAX 155 EU5 στον χρωματισμό Milky White διαμορφώνεται από τα 4.100€ στα 3.500€.
Με τον ισχυρό κινητήρα 155 κ.εκ το NMAX 155 EU5 προσφέρει καλύτερη επιτάχυνση συνδυάζοντας ταυτόχρονα ευελιξία και άνεση στην καθημερινότητα.
Επιπλέον, η τιμή του XMAX 300 Tech MAX EU5+ στον χρωματισμό Dark Magma διαμορφώνεται από τα 7.350€ στα 6.595€.
Το XMAX 300 αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα scooter που ανταποκρίνεται με την ίδια ευκολία στις απαιτήσεις της καθημερινής μετακίνησης αλλά και στις αποδράσεις εκτός πόλης.
Η προσφορά ισχύει έως και 30/11/2026, ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/news/2026/black-friday-yamaha-deals/