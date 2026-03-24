Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 – που θα πραγματοποιηθεί από 1η έως τις 5 Απριλίου στο Metropolitan Expo στα Σπάτα – θα συμμετάσχει η Yamaha, μέλος του ομίλου Μοτοδυναμική.

Η ιαπωνική εταιρεία δίνει για ακόμη μία χρονιά το ”παρών” σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του κλάδου, παρουσιάζοντας στο κοινό την γκάμα και τις τελευταίες τεχνολογικές της εξελίξεις.

Στο περίπτερό της, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά μοντέλα από όλες τις κατηγορίες, Hyper Naked, Adventure και Supersport καθώς και τη σειρά των σύγχρονων scooter.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνολογία Y-AMT, η οποία αποτελεί μία από τις πιο πρόσφατες καινοτομίες της εταιρείας στον τομέα της οδήγησης.

Η παρουσία της Yamaha πλαισιώνεται και από μοντέλα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, ενώ το περίπτερο θα περιλαμβάνει διαδραστικές ενέργειες και ειδικά projects.

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 θα λειτουργήσει τις καθημερινές (Τετάρτη έως Παρασκευή) από τις 14:00 έως τις 21:00 και το Σαββατοκύριακο από τις 10:00 έως τις 21:00.