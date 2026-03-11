Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Yamaha Motor Europe, Olivier Prévost, επισκέφθηκε την οργάνωση Riders for Health στην Γκάμπια για να διαπιστώσει από πρώτο χέρι πώς η μακροχρόνια συνεργασία της εταιρείας με την ΜΚΟ βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων.

H ΜΚΟ Riders for Health παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης μεταφέροντας τις υπηρεσίες περίθαλψης σε απομακρυσμένες κοινότητες σε όλη την Υποσαχάρια Αφρική.

Η Yamaha υποστηρίζει τους Riders for Health (RfH) από το 2022 σε ότι αφορά τη διαχείριση στόλου οχημάτων, τις πρωτοβουλίες συγκέντρωσης χρημάτων και την ευαισθητοποίηση.

Σήμερα, ο οργανισμός στην Γκάμπια διαχειρίζεται έναν στόλο δικύκλων Yamaha που αποτελείται από 187 μοτοσυκλέτες AG100, συμπεριλαμβανομένων 64 μοτοσυκλετών που έχουν δωριστεί από την Yamaha.

Η Yamaha διευκολύνει επίσης, τις ετήσιες παραγγελίες μοτοσυκλετών και ανταλλακτικών για να διατηρείτε ο στόλος των δικύκλων σε λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Olivier Prévost συναντήθηκε με τους τεχνικούς και το προσωπικό πεδίου των Riders for Health, καθώς και με εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση και βασίζονται στις μοτοσυκλέτες που παρέχονται από τους Riders for Health.

Είδε τις δυσκολίες που σχετίζονται με την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και έμαθε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης, για την χορήγηση εμβολίων, την παρακολούθηση εγκύων γυναικών και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης σε δυσπρόσιτα χωριά.

Η αποφασιστικότητα των τοπικών κοινωνιών να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία των δικών τους λύσεων, όπως ιατρικά κέντρα, καθώς και η στενή συνεργασία μεταξύ ανθρώπων, κυβερνητικών θεσμών και των Riders for Health, τον εντυπωσίασαν πολύ.

O Olivier Prévost είπε σχετικά: “Στην Ευρώπη, συχνά σκεφτόμαστε τις μοτοσυκλέτες με όρους απόδοσης, πάθους, αναψυχής ή άνεσης. Η επίσκεψη στους Riders for Health μας υπενθύμισε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να σώσουν και ζωές ή να λύσουν βασικές ανάγκες. Εδώ, δεν αποτελούν απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα πρακτικό και θεμελιώδες εργαλείο που υποστηρίζει πραγματικούς ανθρώπους και κοινότητες. Η γνωριμία με τους επαγγελματίες και τις κοινότητες που βασίζονται σε αυτούς ενισχύει την αξία των προϊόντων μας, της μηχανικής μας και της αξιοπιστίας μας. Είναι τιμή μου να είμαι μέρος αυτού του προγράμματος.”

Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επικεντρώθηκαν στις επιχειρησιακές πραγματικότητες της παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην ύπαιθρο και στον τρόπο με τον οποίο η Yamaha μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη απόδοση του στόλου των Riders for Health.

Η Andrea Coleman, Συνιδρύτρια των Riders for Health και Διευθύνουσα Σύμβουλος του συνεργαζόμενου οργανισμού συγκέντρωσης χρημάτων, Two Wheels for Life στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε τα εξής: “Για πάνω από τρεις δεκαετίες, οι Riders for Health επιλέγουν τις μοτοσυκλέτες Yamaha AG100 και AG200 για τη μεταφορά εργαζομένων της πρώτης γραμμής στην υποσαχάρια Αφρική, για την ευκολία συντήρησης, την αξιοπιστία και την εξαιρετική τους λειτουργία σε απαιτητικά εδάφη. Το 2026 είναι ένα ορόσημο στη συνεργασία μας, σηματοδοτώντας την πλήρη πλέον ανακατασκευή του στόλου μας στην Γκάμπια με μοτοσυκλέτες 100% Yamaha, η οποία επιτεύχθηκε με την υποστήριξη της Yamaha, καθώς και του συνεργάτη μας για τη συγκέντρωση χρημάτων, Two Wheels for Life. Ο ανανεωμένος στόλος θα μας επιτρέψει να υποστηρίζουμε καλύτερα την υγειονομική περίθαλψη που σώζει ζωές στις ευάλωτες κοινότητες. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την επίσκεψη του Olivier Prevost, καθώς γιορτάζουμε αυτό το ορόσημο”

Με την τρέχουσα συμφωνία να ισχύει έως το 2027, η Yamaha σχεδιάζει να εμβαθύνει τη συμμετοχή της συνεχίζοντας να παρέχει μοτοσυκλέτες, υποστηρίζοντας δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων και ευαισθητοποιώντας παγκοσμίως για το έργο των RFH που σώζει ζωές.

“Ο ρόλος μας ως συνεργάτης είναι να υποστηρίζουμε τις ομάδες που κάνουν αυτό το έργο δυνατό” πρόσθεσε ο Olivier Prévost. “Η τεχνογνωσία και η δέσμευσή τους, διασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι σε απομακρυσμένες περιοχές λαμβάνουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Είμαστε περήφανοι που στεκόμαστε δίπλα τους.”