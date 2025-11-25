του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Έλληνας Πρωταθλητής Γιάννης Περιστεράς ολοκλήρωσε το 2025 μια σειρά 7 αγωνιστικών χρόνων με την Yamaha, με την οποία μεγάλωσε στις πίστες της Ελλάδας, της Ιταλίας και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WorldSSP300.

Ξεκίνησε από τα minibike και σε ηλικία 12 χρόνων πήρε νίκες και ρεκόρ στο Ιταλικό και Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ohvale.

Από τα 14 του το 2019 ξεκίνησε να αγωνίζεται με μοτοσυκλέτα και από την πρώτη στιμγή βρέθηκε πάνω σε μια Yamaha R3 στην κατηγορία SSP300, με την οποία έγινε τότε ο μικρότερος νικητής στην ιστορία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας. Στο τέλος της σεζόν του 2019, αντιμετωπίζοντας έναν σοβαρό τραυματισμό, έχασε την κατάκτηση του Τίτλου, αλλά το 2020 κέρδισε και τους δύο Τίτλους στην κατηγορία SSP300 και στην κατηγορία Νέων Οδηγών με την R3. Παράλληλα, συμμετείχε με επιτυχία στο Ιταλικό Πρωτάθλημα CIV στην ίδια κατηγορία SSP300.

Το 2021, η συμμετοχή του στο Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup, που διεξήχθη παράλληλα με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike WorldSBK, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, καθώς πάλεψε συνεχώς για τη νίκη και μια θέση στο βάθρο σε όλους τους 12 αγώνες. Η κορυφαία του επίδοση ήταν η εξαιρετική 2η θέση στην Βαρκελώνη, με την Ελληνική σημαία να κυματίζει στο βάθρο των νικητών.

Το 2022, μετά την εξαιρετική του απόδοση την προηγούμενη χρονιά, ο Γιάννης τράβηξε το ενδιαφέρον των κορυφαίων ομάδων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, μπαίνοντας στην Ιταλική ομάδα PROGP Racing στο WSSP300, πάντα με μια Yamaha R3.

Το 2023 συνέχισε με την ομάδα PROGP Racing και έγινε ο Έλληνας οδηγός μοτοσυκλέτας με τους περισσότερους βαθμούς σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με την εξαιρετική 4η θέση που κατέκτησε στην πίστα του Μοστ στην Τσεχία.

Το 2024 ξεκίνησε μια νέα πρόκληση στην πολυπληθή κατηγορία Yamaha R7 Cup του Ιταλικού Πρωταθλήματος CIV, με την ομάδα Roc ‘N’ Dea των Πρωταθλητών Alex De Angelis και Massimo Roccoli και κατάφερε να πάρει τη νίκη στην πίστα του Μιζάνο και να σημειώσει ρεκόρ πίστας στην Ίμολα, τερματίζοντας τελικά στην 5η θέση της βαθμολογίας, παρά την ατυχία σε τρεις αγώνες.

Στο τέλος του 2024 έγινε ο Παγκόσμιος Τελικός του θεσμού στην πίστα Circuit Paul Ricard/Le Castellet και εκεί ο Γιάννης Περιστεράς έλαμψε κατακτώντας τελικά την 3η θέση στην βαθμολογία του Yamaha R7 Cup.

Για την αγωνιστική χρονιά του 2025 συνέχισε με την ομάδα Roc ‘N’ Dea στην κατηγορία Yamaha R7 Cup του Ιταλικού Πρωταθλήματος CIV, με εξαιρετικές εμφανίσεις. Στον Παγκόσμιο Τελικό του θεσμού, που έγινε όπως και το 2024 στην Γαλλία, ο Γιάννης Περιστεράς πήρε τη νίκη στον πρώτο Αγώνα και με μια άτυχη στιγμή στον δεύτερο Αγώνα πήρε την 3η θέση στη βαθμολογία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ – Οδηγός Αγώνων

“Από την πρώτη στιγμή που αφήνοντας τα minibike ανέβηκα σε μοτοσυκλέτα, ήταν τα μπλε χρώματα της Yamaha που με κέρδισαν και τα πέντε χρόνια που αγωνίστηκα με R3 μου άφησαν πολλές δυνατές στιγμές, με νίκες και βάθρα. Η Ελληνική σημαία στο βάθρο της Βαρκελώνης ήταν μια συγκινητική ιστορία, όπως και οι Ελληνικές σημαίες από συμπατριώτες μας στο Άσσεν της Ολλανδίας. Η νίκη το 2025 στον Τελικό του Yamaha R7 Cup στην Γαλλία είναι επίσης κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Nicolo Canepa Αγωνιστικό Διευθυντή της Yamaha για την υποστήριξή του και όλους τους ανθρώπους της Yamaha Μοτοδυναμική στην Ελλάδα για τη βοήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Η Yamaha θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου”