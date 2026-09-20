του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Yamaha Motor Racing Srl ανακοινώνει με χαρά τη νέα διετή συνεργασία με την QUS Tech GmbH, μια πρωτοποριακή εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται σε φορητές λύσεις βιομετρικής παρακολούθησης. Η συνεργασία υποστηρίζει το πρόγραμμα Human Performance Engineering (HPE) της Yamaha Motor Racing, αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία παρακολούθησης των φυσιολογικών λειτουργιών του οργανισμού, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση της απόδοσης των αναβατών και την περαιτέρω εξέλιξη των αθλητών στο MotoGP και την κατηγορία Moto2.

Η Yamaha Motor Racing Srl είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα διετή συνεργασία με την QUS Tech GmbH, η οποία εντάσσεται ως Επίσημος Στρατηγικός Συνεργάτης.

Η συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη συνεχή προσπάθεια της Yamaha Motor Racing για καινοτομία, επεκτείνοντας την τεχνογνωσία της στον τομέα της μηχανικής, πέρα από την απόδοση της μοτοσυκλέτας, και στην ανάλυση και βελτιστοποίηση της ανθρώπινης απόδοσης. Μέσω του προγράμματος Human Performance Engineering (HPE) της Yamaha, η συνεργασία με την QUS θα υποστηρίξει τη συλλογή και ανάλυση φυσιολογικών δεδομένων, προσφέροντας βαθύτερη εικόνα για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που αντιμετωπίζουν οι αναβάτες του MotoGP και της Moto2 στο υψηλότερο επίπεδο του ανταγωνισμού.

Η QUS Tech αναπτύσσει προηγμένους βιομετρικούς αισθητήρες που καταγράφουν με άμεσο και απρόσκοπτο τρόπο υψηλής ποιότητας φυσιολογικά σήματα από το ανθρώπινο σώμα. Ενσωματωμένο σε ειδικά ενδύματα και σε συνδυασμό με την ιδιόκτητη τεχνολογική πλατφόρμα της εταιρείας, το σύστημα παρέχει ακριβή δεδομένα, ακόμη και στις πλέον απαιτητικές συνθήκες.

Για την Yamaha Motor Racing, η συνεργασία αποτελεί μια ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση της προσέγγισης που βασίζεται στα δεδομένα, όσον αφορά την εξέλιξη και την ανάλυση της απόδοσης των αναβατών. Συνδυάζοντας την εκτεταμένη αγωνιστική εμπειρία της Yamaha με την προηγμένη βιομετρική τεχνολογία της QUS, η συνεργασία στοχεύει στην ανάδειξη νέων δεδομένων και συμπερασμάτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν οι αναβάτες στους αγώνες MotoGP και Moto2.

Η συνεργασία αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση των δύο οργανισμών στην ακρίβεια, την καινοτομία και τη διαρκή επιδίωξη της αριστείας – αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας και των δύο πλευρών.

FELIX MARX

CEO, QUS Tech GmbH

«Η επιλογή μας ως Επίσημος Στρατηγικός Συνεργάτης της Yamaha Factory Racing MotoGP αποτελεί μια κομβική στιγμή για την QUS. Είναι η απόλυτη επιβεβαίωση ότι η μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία μας για την καταγραφή δεδομένων από το ανθρώπινο σώμα μπορεί να ανταποκριθεί εκεί όπου οι απαιτήσεις είναι ακραίες, στην κορυφή των αγώνων μοτοσυκλέτας.

Το MotoGP και η κατηγορία Moto2 είναι πεδία όπου κάθε χτύπος της καρδιάς, κάθε ανάσα και κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου έχουν σημασία, και ακριβώς σε αυτό το περιβάλλον η Yamaha επέλεξε να εμπιστευτεί την QUS.

Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που μια μάρκα με τόσο μεγάλη παγκόσμια παρουσία και αγωνιστική κληρονομιά επέλεξε την τεχνολογία μας για αυτή την αποκλειστική συνεργασία, με κοινό και αδιάκοπο στόχο την ακρίβεια, την απόδοση και το θάρρος.

Αυτό αποδεικνύει ότι η καινοτομία μας μπορεί να ανταγωνιστεί – και να επικρατήσει – στη μεγαλύτερη αγωνιστική σκηνή του κόσμου. Το σώμα συνδεδεμένο, στην καρδιά του MotoGP και της Moto2».

BEATRICE DE MARCHI

Επικεφαλής Μηχανικής Ανθρώπινης Απόδοσης στην Yamaha Motor Racing

«Στην Yamaha πιστεύουμε ότι η απόδοση στους αγώνες μοτοσυκλέτας υψηλού επιπέδου είναι αποτέλεσμα της άψογης συνεργασίας ανθρώπου και μηχανής. Παρότι η τεχνολογική καινοτομία βρίσκεται ανέκαθεν στο DNA μας στους αγώνες, βλέπουμε αντίστοιχες δυνατότητες στην εφαρμογή μεθόδων μηχανικής για την καλύτερη κατανόηση και ενίσχυση της ανθρώπινης απόδοσης.

Αυτό το όραμα οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος Human Performance Engineering (HPE), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια επιστημονική προσέγγιση, βασισμένη στα δεδομένα, στην κατανόηση της απόδοσης των αναβατών. Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε τα δεδομένα σε αξιοποιήσιμα συμπεράσματα, που θα διευρύνουν την κατανόησή μας για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγώνων μοτοσυκλέτας και θα υποστηρίζουν τη συνεχή εξέλιξη των αναβατών μας.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την QUS, καθώς η τεχνολογία της ευθυγραμμίζεται απόλυτα με αυτή τη φιλοδοξία. Οι λύσεις της επιτρέπουν την ακριβή παρακολούθηση των φυσιολογικών σημάτων και παρέχουν αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία θα συμβάλουν περαιτέρω στην ενίσχυση της προσέγγισής μας».