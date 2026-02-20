Η Yamaha Motor Europe παρουσίασε τα Utility ATV Kodiak 700 Kiwami και Kodiak 450 Kiwami, τις δύο νέες παραλλαγές μοντέλων που εστιάζουν στη χρηστικότητα.

Τα δυο νέα μοντέλα Utility ATV της Yamaha συνδυάζουν κορυφαία χαρακτηριστικά, άφθονη ροπή και κορυφαία ανθεκτικότητα για την κατηγορία τους και απευθύνονται σε επαγγελματίες αναβάτες.

Βασισμένα σε δεκαετίες εμπειρίας, ως προς τη χρηστικότητα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, τα μοντέλα Kiwami του 2026 είναι οι πιο αναβαθμισμένες εκδόσεις της σειράς Kodiak μέχρι σήμερα

Kiwami σημαίνει «απόλυτο» ή «κορυφή» στα Ιαπωνικά και για την Yamaha είναι κάτι περισσότερο από ένα όνομα, είναι μια δήλωση.

Και τα δύο μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των αναβατών που εργάζονται σκληρά, αναζητούν επιδόσεις και βασίζονται στο όχημά τους καθημερινά.

Τα θερμαινόμενα γκριπ, το σύστημα θέρμανσης στους αντίχειρες, το ανθεκτικό κάλυμμα της σέλας, τα προστατευτικά χεριών και τα ευέλικτα αλουμινένια καλάθια εμπρός και πίσω που διατίθενται στον στάνταρ εξοπλισμό, μετατρέπουν αυτά τα μοντέλα από αξιόπιστα εργαλεία εργασίας σε ευέλικτους συντρόφους για όλες τις εποχές.

KODIAK 700 KIWAMI

Το Kodiak 700 Κiwami αντιπροσωπεύει την κορυφή της γκάμας Yamaha Utility και είναι εξοπλισμένο με τον κινητήρα MK II 686 κ.εκ. με 1ΕΕΚ, ο οποίος έχει ρυθμιστεί για άφθονη ροπή και ομαλή επιτάχυνση.

Σε συνδυασμό με τη μετάδοση Ultramatic CVT, το On-Command 4WD με μπλοκάρισμα διαφορικού και το ηλεκτρικό τιμόνι, προσφέρει ήρεμη και πλήρως ελεγχόμενη οδήγηση, ακόμα και με μεγάλα φορτία ή σε δύσκολο έδαφος.

Τα αναβαθμισμένα μεταλλικά καλάθια εμπρός και πίσω παρέχουν πρόσθετη χρηστικότητα, ενώ οι αναρτήσεις της KYB, τα δισκόφρενα και το στάνταρ βαρούλκο WARN διασφαλίζουν ότι αυτό το Utility ATV μεγάλου κυβισμού είναι έτοιμο για κάθε δύσκολη αποστολή.

Με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως και 140 κιλά και ρυμούλκησης έως 600 κιλά, το Kodiak 700 Kiwami είναι κατασκευασμένο για απαιτητική εργασία, αλλά έχει σχεδιαστεί για να κάνει την κάθε εργασία, εύκολη και διαχειρίσιμη.

KODIAK 450 KIWAMI

Το Kodiak 450 Κiwami είναι η πιο προηγμένη έκδοση των μεσαίου κυβισμού μοντέλων Utility ATV της Yamaha, προσφέροντας ακρίβεια και πρακτικότητα σε ένα πακέτο.

Διαθέτει τον δοκιμασμένο κινητήρα EFI 421 κ.εκ. και το κιβώτιο ταχυτήτων CVT Ultramatic της Yamaha, συνδυασμός που παρέχει ομαλή ροπή στις χαμηλές στροφές και κορυφαία πέδηση κινητήρα στην κατηγορία του.

Το κατ´ επιλογή σύστημα On-Command 2WD/4WD/κλειδώματος διαφορικού προσφέρει σίγουρο έλεγχο σε κάθε κατάσταση εδάφους, ενώ τα αμορτισέρ μεγάλης διαδρομής της KYB και τα φαρδιά ελαστικά παντός εδάφους 25″ συμβάλουν στην άνεση και την συμπεριφορά.

Με μικρές διαστάσεις αλλά και ευρύχωρο, το Kodiak 450 Kiwami κινείται με ευκολία τα στενά δασικά και αγροτικά μονοπάτια, προσφέροντας παράλληλα άνεση και ικανότητα μεταφοράς.

Είναι η φυσική επιλογή για τους αναβάτες που εκτιμούν την ευελιξία χωρίς να θυσιάζεται η ευχρηστία.

Από τη δασοκομία και τη γεωργία μέχρι τις εργασίες καθαρισμού ακινήτων και χιονιού, τα ATV Κiwami προσφέρουν αυξημένη ολοήμερη και πραγματικές δυνατότητες όπου είναι απαραίτητες.

Και τα δύο μοντέλα διατίθενται σε χρωματισμό Desert Tan / Midnight Blue, με επιλογές έγκρισης τύπου κατηγορίας T να είναι διαθέσιμες σε επιλεγμένες αγορές.

Τα Kodiak 700 Kiwami και Kodiak 450 Kiwami θα είναι διαθέσιμα μέσω των Επισήμων Συνεργατών Yamaha Utility ATV σε όλη την Ευρώπη, από τον Φεβρουάριο του 2026.