Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Yamaha Motor Company γιόρτασε νωρίτερα φέτος την 70ή επέτειό της, και οι εορτασμοί πρόκειται να συνεχιστούν και μέσα στο 2026, καθώς η σειρά Supersport θα διατεθεί σε μια νέα, εντυπωσιακή και γεμάτη συναίσθημα επετειακή χρωματική έκδοση 70th Anniversary.

Η νέα χρωματική πρόταση βασίζεται στα εμβληματικά χρώματα της περιορισμένης παραγωγής, αγωνιστικά προσανατολισμένης R7 του 1999, ανακαλώντας μνήμες από τα επαναστατικά Supersport μοντέλα της Yamaha που σημάδεψαν τη δεκαετία του 1990.

Τα χρώματα της 70ής επετείου της Yamaha Motor Company έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση νωρίτερα φέτος, όταν οι ομάδες Monster Energy Yamaha MotoGP Team και Prima Pramac Yamaha MotoGP Team παρουσίασαν μια μοναδική επετειακή εμφάνιση στη θρυλική πίστα TT Circuit Assen, δίνοντας το έναυσμα για τους εορτασμούς των 70 χρόνων της Yamaha.

Αντίστοιχα, οι Yamaha Racing Team και YART τίμησαν την περίσταση με τις ίδιες επετειακές αποχρώσεις στον εμβληματικό αγώνα Suzuka 8 Hours.

Την 70ή επέτειο τίμησαν επίσης οι ομάδες της Yamaha που συμμετέχουν στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Superbike (WSBK) και Supersport (WorldSSP), παρουσιάζοντας αγωνιστικές εμφανίσεις εμπνευσμένες από τα επετειακά χρώματα στο Circuito de Jerez τον Οκτώβριο.

Για το 2026, τα μοντέλα R125, R3, η νέα R7 και η πολυβραβευμένη R9 θα διατεθούν στη λευκή και κόκκινη επετειακή έκδοση των 70 χρόνων, συνδυάζοντας το Qualitative Pearlish White με ζωηρό σπορ κόκκινο και μαύρο, πλαισιωμένα από τα ιστορικά γραφικά “Yamaha speedblock” που αποτελούν σήμα κατατεθέν της αγωνιστικής κληρονομιάς της εταιρείας.