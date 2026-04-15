Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Yamaha Motor Europe υπέγραψε πενταετείς συμφωνίες με την Γαλλική εταιρεία White Shark και την Ιταλική Sessa Marine για την προμήθεια κινητήρων marine της Yamaha.

Η Yamaha Motor Europe υπέγραψε πενταετή εργοστασιακή συμφωνία με την εταιρεία White Shark, η οποία ειδικεύεται στα σκάφη ανοικτής θαλάσσης, ενισχύοντας μια μακροχρόνια συνεργασία σε ένα ανανεωμένο πλαίσιο συνεργασίας.

Σύμφωνα με την ανανεωμένη συμφωνία, επιλεγμένα μοντέλα της White Shark θα εφοδιαστούν με εξωλέμβιους κινητήρες Yamaha, γεγονός που εξασφαλίζει εναρμονισμένα πακέτα πρόωσης που έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώνουν το σπορ χαρακτήρα, την αξιοπλοΐα και την εξαιρετική αρχιτεκτονική τους.

Η White Shark έχει δημιουργήσει τη φήμη της χάρη στον έντονο χαρακτήρα και μεγάλες δυνατότητες στην ανοιχτή θάλασσα. Οι deep-V γάστρες τους απαιτούν συστήματα πρόωσης που ταιριάζουν με τις δυνατότητες τους.

Fabrice Lacoume, Διευθυντής Marine της Yamaha Motor Europe: Αυτή η συμφωνία επιβεβαιώνει τη συνεχή υποστήριξη της Yamaha προς τους Ευρωπαίους κατασκευαστές σκαφών, των οποίων η φιλοσοφία σχεδιασμού επικεντρώνεται στον δυναμικό χειρισμό και την αξιοπιστία στην ανοιχτή θάλασσα.

Επίσης η Yamaha Motor Europe υπέγραψε μια νέα πενταετή συμφωνία OEM με την Sessa Marine που καλύπτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιοχή, βάσει της οποίας η Yamaha γίνεται ο προτιμώμενος προμηθευτής εξωλέμβιων κινητήρων σε επιλεγμένα μοντέλα σκαφών της Sessa.

Σύμφωνα με τη νέα συνεργασία, τα μοντέλα Sessa Marine θα είναι ΟΕΜ-Powered από την Yamaha μέσω πλήρως ενσωματωμένων συστημάτων ανάρτησης και πρόωσης, συνδυάζοντας την Ιταλική κληρονομιά σχεδιασμού με τις προηγμένες τεχνολογίες θαλάσσης της Yamaha.

Η Sessa Marine έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό για την εκλεπτυσμένη αισθητική, τις προοδευτικές διατάξεις και τη διαρκή εστίαση στην καινοτομία.

Η σχέση της Yamaha με τη Sessa Marine εκτείνεται σε σχεδόν δύο δεκαετίες κοινής καινοτομίας, από τις πρωτοποριακές εγκαταστάσεις τριπλών 350 ίππων έως τις σημερινές διαμορφώσεις τριπλών XTO 450 ίππων με Helm Master EX.

Fabrice Lacoume, Διευθυντής Marine της Yamaha Motor Europe: Η συμφωνία ενισχύει τη θέση της Yamaha στην κατηγορία των premium ημερήσιων σκαφών στην Ευρώπη και υπογραμμίζει τη διαρκή συνέργεια μεταξύ της ιταλικής σχεδιαστικής πρωτοπορίας και της αριστείας στην πρόωση της Yamaha.