Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Yamaha δίνει δυναμικά το «παρών» στο κορυφαίο ναυτικό γεγονός της χρονιάς, το Διεθνές Ναυτικό Σαλόνι Αθηνών 2025, παρουσιάζοντας νέα προϊόντα και προηγμένες τεχνολογίες.

Εκεί οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις νέες εκδόσεις σε λευκό χρώμα των κινητήρων Yamaha μεσαίας ιπποδύναμης και να γνωρίσουν από κοντά την ολοκαίνουργια V MAX SHO 250hp.

Επίσης θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις δυνατότητες του καινοτόμου, τεχνολογικά εξελιγμένου wireless joystick του Helm Master EX, μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο simulator.

Χώρος Διεξαγωγής:

ATHENS Metropolitan Expo A.E.

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Σπάτα – Αττικής

Περίπτερο Υamaha:

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 / ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ C / ΑΡΙΘΜΟΣ 6

Ημερομηνία και Ωράριο Έκθεσης:

3 – 7 Δεκεμβρίου 2025

Καθημερινές: 15:00 – 21:00

Σάββατο-Κυριακή: 10:00 – 21:00