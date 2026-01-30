Η Yamaha ανακοίνωσε το νέο τιμοκατάλογο για το 2026, που περιέχει τα νέα μοντέλα και τις νέες εκδόσεις του 2026 σε όλες τις κατηγορίες όπως την νέα WR125R, την νέα TRACER 7 YAMT, το νέο TMAX560 Anniversary και το νέο ΝΜΑΧ155!

Επιπλέον, τo RAYZR και όλα τα Sport Scooter της YAMAHA διατίθενται σε νέες μειωμένες τιμές!

Νέα μοντέλα 2026

Νέα WR125R 2026 – Rule the Trails. Ο αυθεντικός χαρακτήρας WR επιστρέφει!

Η Yamaha παρουσιάζει τη νέα WR125R μοντέλο 2026, μια ελαφριά και πολυδιάστατη on/off μοτοσυκλέτα που ενσωματώνει τη φιλοσοφία της σειράς WR σε μια σύγχρονη και προσιτή πρόταση 125cc.

H WR125R ξεχωρίζει για το στιβαρό της πλαίσιο, τις μεγάλες διαδρομές αναρτήσεων και την εργονομία που εμπνέεται άμεσα από τα αγωνιστικά enduro της Yamaha.

Ο υγρόψυκτος, τετράχρονος κινητήρας 125cc προσφέρει γραμμική απόδοση, αξιοπιστία και φιλική συμπεριφορά, ιδανική τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για εξορμήσεις.

Το YAMAHA WR125R 2026 έρχεται για να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των 125cc on/off, συνδυάζοντας διασκέδαση, έλεγχο και καθημερινή χρηστικότητα.

Νέο ΤΜΑΧ560 Anniversary –Επετειακή έκδοση για τα 25 Χρόνια ΤΜΑΧ!

Η Yamaha γιορτάζει 25 χρόνια TMAX παρουσιάζοντας το TMAX 560 Anniversary, μια ειδική επετειακή έκδοση αφιερωμένη στο μοντέλο που άλλαξε για πάντα την έννοια του sport scooter.

Σχεδιασμένο αποκλειστικά για να τιμήσει την ιστορία και την εξέλιξη του TMAX, το επετειακό μοντέλο συνδυάζει τον δυναμικό χαρακτήρα και τις κορυφαίες επιδόσεις του TMAX 560 με μοναδικά σχεδιαστικά στοιχεία που αναδεικνύουν το ξεχωριστό του status.

Ο δικύλινδρος κινητήρας 560cc, το αλουμινένιο πλαίσιο τύπου μοτοσυκλέτας και η sport γεωμετρία συνεχίζουν να προσφέρουν κορυφαία αίσθηση οδήγησης, ακρίβεια και σταθερότητα.

Με το “συλλεκτικό” TMAX 560 Anniversary, η Yamaha τιμά το παρελθόν, γιορτάζει το παρόν και συνεχίζει να οδηγεί το μέλλον του TMAX.

Νέες TRACER 7 YAMT & TRACER 7 GT YAMT – Η οικογένεια TRACER ενισχύεται με ακόμη ένα Σημείο Αναφοράς!

Η Yamaha εμπλουτίζει την οικογένεια TRACER παρουσιάζοντας τις TRACER 7 και TRACER 7 GT με το προηγμένο σύστημα YAMT (Yamaha Automated Manual Transmission), προσφέροντας μια νέα, πιο άμεση και απολαυστική εμπειρία οδήγησης τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα ταξίδια.

Το YAMT επιτρέπει στον αναβάτη να επιλέξει μεταξύ πλήρως αυτόματης λειτουργίας ή χειροκίνητων αλλαγών χωρίς συμπλέκτη, προσαρμόζοντας τη μοτοσυκλέτα σε κάθε συνθήκη και διαδρομή.

Σε συνδυασμό με τον εξαιρετικά αποδοτικό και γεμάτο ροπή δικύλινδρο κινητήρα CP2 με το ισορροπημένο πλαίσιο, οι TRACER 7 YAMT και TRACER 7 GT YAMT προσφέρουν μια οδήγηση που παραμένει δυναμική, διασκεδαστική και σπορ, είτε πρόκειται για καθημερινές μετακινήσεις, είτε για μεγάλες αποστάσεις.

Επιπλέον, οι TRACER 7 και TRACER 7 GT YAMT διατίθενται πλέον και σε εκδόσεις ισχύος 35 kW (δίπλωμα Α2) με την ίδια δυναμική οδική συμπεριφορά, σπορ χαρακτήρα και προηγμένη τεχνολογία YAMT.

Νέο YAMAHA NMAX 155 2026 – Η δυναμική εξέλιξη της οικογένειας NMAX

Η Yamaha παρουσιάζει το νέο YAMAHA NMAX 155 Tech MAX μοντέλο 2026, μια δυναμική εξέλιξη της επιτυχημένης οικογένειας NMAX που φέρνει πρωτοποριακή τεχνολογία, αυξημένη απόδοση και πλούσιο εξοπλισμό στη μικρομεσαία κατηγορία sport scooters.

Το NMAX 155 Tech MAX 2026 σηματοδοτεί νέα εποχή για το μοντέλο, εισάγοντας για πρώτη φορά την ηλεκτρική μετάδοση YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission).

Με το νέο αυτό σύστημα, ο αναβάτης μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε δύο λειτουργίες οδήγησης — Sport και Town — προσαρμόζοντας τον χαρακτήρα του scooter στις συνθήκες και στη διάθεση της στιγμής.

Επιπλέον, η νέα λειτουργία Downshift αυξάνει την επιτάχυνση και την πέδηση του κινητήρα όποτε απαιτείται, προσφέροντας πρόσθετο έλεγχο και αίσθηση αντίστοιχη με κιβώτιο μοτοσυκλέτας.

Η έκδοση Tech MAX ενσωματώνει πλούσιο premium εξοπλισμό, όπως οθόνη TFT 4,2 ιντσών με ενσωματωμένη πλοήγηση Garmin, Full LED φωτιστικά, elegant σέλα με premium ραφές και προηγμένα συστήματα ασφαλείας, προσφέροντας υψηλό επίπεδο άνεσης και λειτουργικότητας.

Νέες μειωμένες τιμές:

YAMAHA TRACER 7 – Νέα μειωμένη τιμή στα 9.990€, κορυφαία αξία!

Η Yamaha ανακοινώνει τη νέα μειωμένη τιμή της YAMAHA TRACER 7, η οποία πλέον διατίθεται στα 9.990€, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ελκυστικές προτάσεις στην κατηγορία των μεσαίων sport touring μοτοσυκλετών.

Η TRACER 7 ενσωματώνει τη φιλοσοφία της σειράς TRACER, συνδυάζοντας σπορ απόδοση, άνεση και πρακτικότητα σε ένα απόλυτα ισορροπημένο σύνολο.

YAMAHA RAYZR – Νέα μειωμένη τιμή για έξυπνη αστική μετακίνηση

Η μείωση της τιμής του YAMAHA RAYZR, που πλέον διατίθεται στα 2.190€ από 2.350€, το καθιστά ένα από τα πιο προσιτά και ολοκληρωμένα scooters για την καθημερινή αστική μετακίνηση.

Ελαφρύ, ευέλικτο και σχεδιασμένο για την πόλη, το RAYZR προσφέρει ευκολία χειρισμού και άνεση σε κάθε διαδρομή με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

YAMAHA NMAX 125 – Νέα μειωμένη τιμή για premium σπορ διασκεδαστική μετακίνηση

Η μείωση της τιμής του YAMAHA NMAX 125, το οποίο πλέον διατίθεται στα 3.400€ από 3.550€, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και premium scooters της κατηγορίας του.

Το NMAX 125 ξεχωρίζει για τον σπορ χαρακτήρα, την ποιοτική κατασκευή και την προηγμένη τεχνολογία που προσφέρει στην καθημερινή μετακίνηση, ενώ η σταθερότητα και η ευελιξία του πλαισίου προσφέρουν σιγουριά σε κάθε διαδρομή.

YAMAHA XMAX 300 – Νέες μειωμένες τιμές για το κορυφαίο sport scooter

Οι νέες μειωμένες τιμές για όλες τις εκδόσεις του YAMAHA XMAX 300, καθιστούν το κορυφαίο sport scooter της κατηγορίας ακόμη πιο προσιτό, χωρίς κανέναν συμβιβασμό σε απόδοση, τεχνολογία και premium χαρακτήρα.

Με τις νέες τιμές, η βασική έκδοση XMAX 300 διατίθεται πλέον στα 6.490€ από 6.850€, η έκδοση XMAX 300 Tech MAX στα 7.350€ από 7.690€, ενώ η κορυφαία έκδοση XMAX 300 Tech MAX+ προσφέρεται στα 7.850€ από 8.090€, προσφέροντας ακόμη περισσότερη αξία στην premium sport scooter κατηγορία.

YAMAHA TMAX 560 & TMAX 560 Tech MAX 2025 – Νέες μειωμένες τιμές

Η σημαντική μείωση τιμών για τα TMAX 560 και TMAX 560 Tech MAX μοντέλο 2025, προσφέρει πλέον ακόμα μεγαλύτερη αξία σε ένα από τα κορυφαία sport scooters της αγοράς.

Οι τιμές μειώνονται κατά 1.000€, φέρνοντας την βασική έκδοση και την έκδοση Tech MAX πιο κοντά στους αναβάτες που αναζητούν κορυφαία απόδοση και premium εμπειρία οδήγησης.

Το TMAX 560 παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία sport scooters, συνδυάζοντας ισχυρό δικύλινδρο κινητήρα 560cc, δυναμική γεωμετρία και κορυφαία αίσθηση οδήγησης.

ΥAMAHA MT-07 Y-AMT 35 kW – Η ελευθερία του MT-07 τώρα και για Α2

Yamaha επεκτείνει τη γκάμα του εμβληματικού MT-07 Y-AMT με τη νέα έκδοση περιορισμένης ισχύος στα 35 kW (σχεδόν 50 ίππους) , ανοίγοντας την εμπειρία του “Master of Torque” σε κατόχους διπλώματος Α2.

Η χαρακτηριστική ροπή και η απόκριση του δικύλινδρου κινητήρα 689 cc, σε συνδυασμό με την ευέλικτη, compact σιλουέτα του MT-07 μια σπορ και έντονα διασκεδαστική εμπειρία οδήγησης, ακόμα και σε περιορισμένη ισχύ.

Με τη λειτουργία YAMT, οι νέοι αναβάτες απολαμβάνουν ευκολία χειρισμού χωρίς συμβιβασμούς στην οδηγική αίσθηση, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάζουν σχέσεις είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα, κρατώντας όμως όλο τον χαρακτήρα και την ένταση που κάνουν το MT-07 να ξεχωρίζει.